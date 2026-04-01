Công an thông báo đến toàn bộ người dân về tin nhắn phạt nguội 50.000 đồng

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ với nội dung thông báo phương tiện vi phạm “phạt nguội”, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, các tin nhắn này thường dẫn dụ người dùng vào website có giao diện tương tự Cổng dịch vụ công nhằm tạo sự tin tưởng.

Theo ghi nhận, khi truy cập vào đường link, người dùng sẽ nhận được thông báo về lỗi vi phạm giao thông với mức phạt 50.000 đồng, phổ biến là lỗi dừng, đỗ xe gây cản trở. Trang web sau đó yêu cầu người dùng thanh toán ngay để tránh phát sinh chi phí, đồng thời hướng dẫn nhập đầy đủ thông tin thẻ ngân hàng như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật CVV.

Trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia. (Ảnh: Công an)

Công an TP Hà Nội cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý lo ngại vi phạm của người dân để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã giả mạo website của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính của nạn nhân.

Cơ quan công an khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi điện thoại. Mọi trường hợp vi phạm đều được gửi thông báo bằng văn bản, yêu cầu cá nhân hoặc chủ phương tiện đến trực tiếp trụ sở cơ quan chức năng để làm việc.

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo yêu cầu từ các nguồn không xác thực. Khi nhận được thông báo vi phạm, người dân nên kiểm tra trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua các kênh chính thống.

Hiện nay, người dân có thể tra cứu vi phạm giao thông trên website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành để đảm bảo an toàn và chính xác.

Theo Công an Thành phố Hà Nội