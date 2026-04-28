Phong tỏa tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất

Số tiền khổng lồ trong tài khoản bất ngờ không rút được

Người đàn ông họ Lộ sinh sống tại một địa phương miền núi ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 2017, nơi ông Lộ ở thuộc diện quy hoạch giải tỏa để phục vụ xây dựng khu đô thị mới. Nhờ sở hữu diện tích đất lớn, ông Lộ nhận được khoản tiền đền bù lên tới 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng).

Sau khi nhận được số tiền này, ông Lộ cùng gia đình đã bàn bạc kỹ lưỡng về phương án sử dụng. Với mong muốn vừa bảo toàn tài sản vừa có thêm khoản sinh lời trong thời gian chờ mua nhà mới, ông quyết định gửi toàn bộ số tiền vào một ngân hàng địa phương. Thay vì lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm thông thường, ông đăng ký tham gia một gói quản lý tài chính có thời hạn 1 năm.

Theo tư vấn ban đầu từ phía ngân hàng, gói tài chính này mang lại mức lợi nhuận khá hấp dẫn. Cụ thể, nếu gửi đủ thời gian cam kết, khách hàng có thể nhận được khoản lãi khoảng 200.000 NDT mỗi năm (hơn 770 triệu đồng). Sau khi xem xét kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình, ông Lộ đã ký kết hợp đồng và tiến hành gửi tiền.

Nhưng 1 năm sau, khi đến ngân hàng để thực hiện thủ tục rút tiền nhằm mục đích mua nhà mới, ông Lộ bất ngờ nhận được thông báo rằng tài khoản của mình đã bị phong tỏa và chưa thể thực hiện giao dịch. Theo lời nhân viên giao dịch, ông sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa mới có thể rút toàn bộ số tiền đã gửi.

(Ảnh minh họa)

Thông tin này khiến ông Lộ vô cùng bất ngờ và bức xúc. Ông khẳng định chưa từng được thông báo về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến kỳ hạn gửi tiền. Việc tài khoản bị “đóng băng” đột ngột không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch mua nhà đang cận kề.

Ngay lập tức, ông Lộ yêu cầu được gặp lãnh đạo ngân hàng để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, phía ngân hàng liên tục trì hoãn với lý do người quản lý đang đi công tác. Dù đã quay lại theo lịch hẹn sau đó vài ngày, ông vẫn không thể gặp được người có trách nhiệm giải quyết.

Trước tình hình này, đồng thời chịu áp lực về thời gian đặt cọc mua nhà, ông Lộ quyết định tìm đến sự hỗ trợ của công an tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi có sự tham gia của truyền thông và lực lượng chức năng, phía ngân hàng mới chính thức cử đại diện cấp quản lý ra làm việc trực tiếp với ông.

Tại buổi làm việc, đại diện ngân hàng đã đưa ra lời giải thích về nguyên nhân sự việc. Theo đó, nhân viên phụ trách hồ sơ giao dịch của ông Lộ trước đây đã nghỉ việc, và trong quá trình bàn giao giấy tờ đã xảy ra sai sót. Cụ thể, nhân viên này được cho là đã tự ý điều chỉnh thời hạn gói quản lý tài chính từ 1 năm lên thành 3 năm mà không có sự xác nhận rõ ràng từ phía khách hàng.

Ngoài ra, theo quy định của gói sản phẩm tài chính này, khách hàng chỉ được hưởng đầy đủ lãi suất khi duy trì khoản tiền gửi đủ 3 năm. Nếu rút tiền trước thời hạn, không những không được hưởng lãi mà còn có thể bị hạn chế quyền rút tiền trong khoảng thời gian cam kết. Đây chính là lý do khiến số tiền của ông Lộ bị “đóng băng” khi ông yêu cầu rút trước thời hạn 3 năm.

Hành trình đòi lại số tiền và phán quyết của tòa án

Không đồng tình với cách giải thích này, ông Lộ cho rằng quyền lợi của mình đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Ông khẳng định mình chỉ đăng ký gói 1 năm và không hề ký kết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc kéo dài thời gian gửi lên 3 năm.

Sau khi không đạt được tiếng nói chung với ngân hàng, ông Lộ đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án địa phương, yêu cầu giải quyết tranh chấp. Ông mong muốn được hoàn trả toàn bộ số tiền gốc cùng khoản lãi như thỏa thuận ban đầu để kịp thực hiện giao dịch mua nhà.

Quá trình giải quyết vụ án diễn ra qua nhiều phiên xét xử và hòa giải. Sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai từ hai phía, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, ngân hàng phải hoàn trả toàn bộ số tiền gốc 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng) cho ông Lộ. Tuy nhiên, ông sẽ không được nhận khoản tiền lãi tương ứng.

(Ảnh minh họa)

Phán quyết này được đưa ra trên cơ sở xác định có sai sót từ phía ngân hàng trong quá trình quản lý và xử lý hồ sơ khách hàng. Việc thay đổi điều khoản mà không có sự xác nhận rõ ràng từ khách hàng là vi phạm quy trình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Sau khi có phán quyết của tòa, ngân hàng đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục để hoàn trả đầy đủ số tiền cho ông Lộ. Đồng thời, phía ngân hàng cũng thừa nhận trách nhiệm trong việc không kiểm soát chặt chẽ hoạt động của nhân viên, dẫn đến sai sót nghiêm trọng trong giao dịch.

Để khắc phục hậu quả và lấy lại niềm tin từ khách hàng, phía ngân hàng sau đó đã tiến hành điều chỉnh một số chính sách, trong đó có việc nâng mức lãi suất cho các sản phẩm tài chính và siết chặt quy trình kiểm soát nội bộ. Về phần ông Lộ, ông cho biết bản thân đã rút ra bài học quan trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân và sẽ cẩn trọng hơn trong những giao dịch gửi tiền trong tương lai.

(Theo Baijiahao)