Tin vui: Nhiều người dân Hà Nội đổi xe xăng có thể nhận tới 20 triệu đồng

UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân đối với đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1”. Đề án này nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sang các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm ô nhiễm môi trường đô thị.

Theo dự thảo, thành phố hỗ trợ cho cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, là chủ sở hữu mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành nghị quyết, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe trong thời gian từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030.

Theo Tiền Phong, mức hỗ trợ chung dự kiến là 20% giá trị phương tiện nhưng không vượt quá 5 triệu đồng. Đối với các nhóm hộ nghèo có thể được hỗ trợ toàn bộ chi phí mua phương tiện (tối đa 20 triệu đồng); hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị, với mức trần là 15 triệu đồng.

Ngoài hình thức nhận tiền mặt, người dân cũng có thể lựa chọn nhận hỗ trợ dưới dạng thẻ vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có giá trị tương đương.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, thành phố còn triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận phương tiện xanh. Cụ thể, người mua xe máy điện theo hình thức trả góp sẽ được hỗ trợ 30% lãi suất vay trên toàn bộ giá trị hợp đồng, áp dụng trong thời gian tối đa 12 tháng.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức, chính sách ưu đãi tập trung vào hỗ trợ lãi vay khi đầu tư phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ 30% lãi suất vay tại các ngân hàng thương mại, với thời hạn hỗ trợ tối đa 5 năm.

Chính sách này áp dụng cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khi đầu tư các loại phương tiện xanh như xe cứu thương, xe bưu chính, xe chuyên dụng phục vụ vệ sinh môi trường, xe đưa đón học sinh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ và các phương tiện cho thuê phục vụ giao thông đô thị. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái phục vụ mục đích công cộng cũng được hưởng cơ chế hỗ trợ tương tự.

Ngoài ra, các tổ chức còn có thể tiếp cận thêm các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố và Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành.

Về lộ trình triển khai, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 31/12. Khu vực này có diện tích khoảng 0,5km2, chu vi 3,5km, với dân số vào khoảng 20.000 người. Phạm vi thí điểm được xác định bởi 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.