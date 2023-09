Công an Quảng Nam thông tin về vụ việc bị can tử vong tại nhà tạm giữ

Những ngày qua, vụ việc bị can Nguyễn Minh Sự, SN 1983, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước tự sát trong quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam đã gây xôn xao dư luận và trên mạng xã hội. Đến nay, người nhà của bị can tử vong vẫn chưa đưa thi thể về mai táng và yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can.

Theo điều tra, vào khoảng 14h30 phút ngày 21/9/2023, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước xảy ra sự việc bị can Nguyễn Minh Sự đang bị tạm giam tại đây đã treo cổ tự sát bằng vải mùng tại khu vực thay đổi không khí trước phòng giam số 5 của khu giam. Lúc này, 2 người bị tạm giam ở cùng phòng của Sự đã phát hiện sự việc và hô hoán kêu cứu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng đưa Nguyễn Minh Sự đến bệnh Viện đa khoa Thái Bình Dương, huyện Tiên Phước cấp cứu; tuy nhiên, do không có đủ thiết bị cứu chữa, bị can Sự được chỉ định đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, đến 3h sáng 22/9 thì tử vong.

Trước đó, ngày 19/9 bị can Nguyễn Minh Sự đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Để khách quan sự việc, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của Viện kiểm sát, người nhà và tổ chức giám định. Thông tin về những vết thương vùng đầu của bị can tử vong là do va chạm khi đỡ bị can từ trên cao xuống.

Hiện cơ quan chức năng đã thông báo gia đình đưa thi thể người thân về mai táng. Đồng thời Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp thụ lý, giải quyết; yêu cầu điều tra kỹ vụ việc để có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sở khoa học để thông báo cho gia đình và cơ quan chức năng.