Quảng Nam yêu cầu 5 hồ thủy điện hạ mực nước đảm bảo dung tích đón lũ

Quảng Nam yêu cầu thủy điện vận hành không gây dòng chảy đột biến ảnh hưởng tới hạ du.

Chiều 25/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có công văn gửi chủ đầu tư các thủy điện về việc vận hành hồ chứa .

Mực nước các hồ thủy điện lúc 13 giờ ngày 25/9: Sông Bung 2 là 573,97m; Sông Bung 4 là 205,45m, A Vương 345,65m, Đak Mi 4: 246,25m; Sông Tranh 2 là 142,75m.

Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn , tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện trên chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ không vượt cao trình mực nước đón lũ thấp nhất và chuyển chế độ vận hành theo quy định tại quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Đồng thời, yêu cầu tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam thông tin, diễn biến mưa trong 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 150mm, có nơi lớn hơn như Trạm thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 176mm, Trạm khí tượng Cù Lao Chàm (TP. Hội An) 179mm, Trạm thủy văn Hội An (TP. Hội An) 203mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ giờ tới (từ 16 giờ ngày 25 đến 16 giờ ngày 27/9) các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc tỉnh phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 70 - 190mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ, ngập úng tại các vùng thấp trũng.