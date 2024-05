Phá đường dây sản xuất bằng giả "ẩn mình" trong chung cư

Ngày 21-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Gia Trung (SN 1998; ngụ xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống), Ngô Xuân Linh (SN 1992; ngụ thị trấn Nông Cống) và Cao Thanh Lâm (SN 1992; ngụ xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức".

3 thanh niên thuê chung cư sản xuất bằng giả bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác kiểm tra cư trú trên địa bàn, Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đã phát hiện Trần Gia Trung, đang sản xuất bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng giả tại một căn hộ thuộc chung cư Xuân Mai (phường Đông Hải).

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ: 3 máy in, khắc laser các loại; 3 bảng điểm và 10 bằng tốt nghiệp có chữ ký và đóng hình dấu các trường: "Đại học công nghiệp Hà Nội", "Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội", "Đại học Hải Phòng", "Trường cao đẳng Công nghiệp Việt Đức - Bộ Công Thương", 600 tem bảy màu in chữ "Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam", các con dấu giả của các trường đại học nói trên và hàng loạt hồ sơ của cá nhân.

Mở rộng vụ án, Công an phường Đông Hải đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thanh Hóa bắt và khám xét nơi ở của 2 người còn lại, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc sản xuất văn bằng chứng chỉ giả.

Một số chứng chỉ, bằng giả được công an thu giữ tại căn phòng ở chung cư Xuân Mai

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 11-2023, Trần Gia Trung và Ngô Xuân Linh đã thuê một phòng ở chung cư Xuân Mai, sau đó rủ thêm Cao Thanh Lâm để cùng nhau làm các loại tài liệu giả nhằm mục đích bán kiếm lời.

Để thực hiện hành vi của mình, Linh và Trung đã đặt mua các loại máy in, máy photo phục vụ cho việc làm giả tài liệu, còn Cao Thanh Lâm là người chạy quảng cáo, tìm khách hàng và giao bán với giá từ khoảng 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng tùy theo từng loại tài liệu giả.

Khi có "khách" đặt hàng, Lâm lấy thông tin rồi chuyển cho Trung và Linh, trong đó Trung là người tiến hành trực tiếp làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp… theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, bọn chúng gửi văn bằng, chứng chỉ giả này về Nghệ An để Lâm giao cho khách hàng.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.