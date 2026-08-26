Công an khẩn trương điều tra loạt giao dịch với nội dung sau: Một thanh niên SN 2000 vừa bị bắt

Ngày 25/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ Lê Thế Anh (SN 2000) và Võ Thị Như Phượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 8/2026, nhận thấy nhiều ngân hàng số triển khai các gói vay trực tuyến với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, trong khi nhu cầu vay tiền của người dân khá lớn, Lê Thế Anh (SN 2000) và Võ Thị Như Phượng, cùng cư trú tại Cần Thơ, đã bàn bạc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đến khu vực Đà Lạt, lập trang Facebook “Hỗ trợ vay vốn Đà Lạt Lâm Đồng”, đăng tải nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ hỗ trợ vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không mất phí. Để tiếp cận nhiều người có nhu cầu, các đối tượng còn chi tiền chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Trang Fanpage Facebook các đối tượng lừa đảo tạo lập. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Khi có khách hàng liên hệ, các đối tượng hẹn gặp trực tiếp tại quán cà phê, tự giới thiệu là nhân viên tài chính, cam kết hỗ trợ thực hiện thủ tục vay tiền nhanh chóng. Với vỏ bọc trên cùng những lời quảng cáo “không mất phí”, nhiều khách hàng đã tin tưởng giao điện thoại, căn cước công dân và các giấy tờ cá nhân cho các đối tượng. Từ điện thoại và thông tin cá nhân của khách hàng, các đối tượng tiến hành cài đặt hoặc truy cập các ứng dụng ngân hàng số để thực hiện thủ tục vay tiền trực tuyến.

Khi khoản vay được phê duyệt và giải ngân, các đối tượng nhanh chóng chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền sang các tài khoản đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, để khách hàng không phát hiện, các đối tượng thông báo số tiền được vay thấp hơn số tiền thực tế ngân hàng đã giải ngân. Với những trường hợp khó che giấu, các đối tượng đưa ra lý do khách hàng “có nợ xấu, không đủ điều kiện vay” và thông báo khoản vay không được phê duyệt.

Nhiều người chỉ khi nhận được thông báo từ ngân hàng về khoản vay mới phát hiện mình đang phải chịu khoản nợ lớn hơn số tiền thực tế nhận được, thậm chí có trường hợp không nhận được tiền nhưng vẫn phát sinh nghĩa vụ trả nợ.

Từ tin báo của người dân, ngày 23/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, làm rõ và bắt giữ Lê Thế Anh, Võ Thị Như Phượng để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Lê Thế Anh và Võ Thị Như Phượng bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt giữ. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi có nhu cầu vay tiền trực tuyến. Cơ quan Công an khuyến cáo:

- Không vội tin các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, giải ngân dễ dàng.

- Không giao điện thoại, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân cho người lạ để thực hiện thủ tục vay tiền.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã xác thực hoặc để người khác tự ý thao tác trên ứng dụng ngân hàng của mình.

- Trực tiếp theo dõi quá trình làm thủ tục vay và kiểm tra kỹ số tiền thực tế được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.

- Khi phát hiện khoản vay hoặc giao dịch bất thường, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Tang vật vụ việc liên quan đến vụ việc

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Những người từng liên hệ vay tiền thông qua các trang, tài khoản hoặc các đối tượng nêu trên; đã giao điện thoại, căn cước công dân, giấy phép lái xe để người khác thực hiện thủ tục vay tiền và sau đó phát hiện phát sinh khoản vay bất thường cần khẩn trương liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.