Bé 2 tuổi nhịn đói hơn 1 tháng vì cô giáo quên cho ăn ở TP.HCM: Quyết định của phụ huynh

Phía nhà trường đã nhận lỗi, xin lỗi và đề xuất những giải pháp để bù đắp lại những tổn thất về tinh thần, sức khỏe của bé Mon và phụ huynh.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một bé trai 2 tuổi tên Mon đã phải nhịn đói suốt 1 tháng do nhà trường “quên” cho ăn bữa tối.

Thông tin trên Tạp chí Giáo dục Việt Nam cho hay, theo phản ánh của chị V.T. (mẹ bé Mon) thì con trai của chị học tại Trường mầm non Kidzone với mức học phí là 10 triệu đồng/tháng, bao gồm các chi phí như học phí, các chi phí ăn, giữ buổi chiều, dã ngoại, thể dục.

Từ tháng 6 vừa qua, chị T. đăng ký thêm cho con dịch vụ ăn tối tại trường. Người mẹ cũng đã cẩn thận nhắn tin cho người quản lý của trường. Mỗi khi đến đón con sau giờ ăn tối, chị T. thường hỏi cô rằng con có ăn được không thì nhận được câu trả lời là: “Con ăn giỏi, ăn tốt và ăn nhanh nhất lớp”.

Hết tháng 6, chị T. tiếp tục đăng ký cho con ăn tối ở trường trong tháng 7 và tháng 8. Khi phụ huynh đăng ký, nhà trường cũng ra phiếu thu và thu thêm tiền dịp đầu tháng. Tuy nhiên, đến ngày 13/8 vừa qua, khi hỏi thăm lại cô giáo, chị T. tá hỏa nghe cô trả lời rằng không có thông tin ăn tối tại trường của bé vì không thấy phụ huynh đăng ký.

Kiểm tra lại ứng dụng của nhà trường, chị T. cũng không thấy có các báo cáo liên quan đến bữa tối của con tại trường. Lúc này, chị mới liên hệ với quản lý của trường thì được trả lời là trong suốt hơn 1 tháng qua, con trai của chị không ăn tối tại trường.

Theo chị T., lịch ăn tối tại trường là 17 giờ 15 phút hàng ngày. Đinh ninh rằng con đã ăn tại trường nên khi về nhà, chị không cho bé ăn nữa. Như vậy, trong suốt hơn 1 tháng, bé Mon đã phải nhịn đói từ khoảng 14 giờ 30 phút chiều hôm trước (bữa đầu giờ chiều) đến sáng hôm sau.

Người mẹ nói thêm, vì bé còn nhỏ, nói chưa rõ nên không thể nói cho mẹ biết là đã được ăn tối ở trường hay chưa. Cho đến gần đây, thấy con sụt cân, hay bệnh và khóc vào ban đêm thì chị T. mới băn khoăn về tình trạng sức khỏe của con.

Một cán bộ quản lý của nhà trường đã xác nhận sự việc và cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do sự đứt gãy thông tin giữa bộ phận văn phòng và bộ phận vận hành (giáo viên và nhà bếp).

Trường Mầm non Kidzone. (Ảnh: Website nhà trường)

Liên quan đến sự việc, trên Fanpage của trường, Trường mầm non Kidzone đã có thông báo chính thức về vụ việc.

Theo đó, nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót trong công tác quản lý. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, làm tổn thương niềm tin của gia đình bé Mon, mà còn gây ra sự lo lắng, bất an chính đáng cho toàn thể Quý phụ huynh. Ban Giám hiệu xin nhận toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới gia đình bé Mon cùng toàn thể Quý phụ huynh.

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, ngày 14/8, Quản lý cơ sở Kidzone Nguyễn Duy Trinh đã trực tiếp làm việc, chân thành xin lỗi gia đình bé Mon, đồng thời thống nhất các phương án giải quyết với gia đình và chăm sóc bữa ăn của bé tại trường. Nhà trường cũng đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan do thiếu sót trong công tác giám sát và ứng xử chưa chuẩn mực với phụ huynh lúc xảy ra sự cố.

Về hướng giải quyết, nhà trường đã đề nghị bồi hoàn lại toàn bộ khoản học phí và tiền ăn tối của bé Mon mà gia đình đã thanh toán trong 02 tháng 7/2026 và tháng 8/2026 và được gia đình bé đồng ý.

Ban giám hiệu cũng đã cùng phụ huynh đưa bé đến một phòng khám uy tín để kiểm tra sức khỏe kịp thời bước đầu. Đồng thời, nhà trường chủ động đề nghị đưa bé Mon đến khám chuyên sâu tại khoa Nhi của một bệnh viện quốc tế tốt nhất tại TP.HCM để đánh giá toàn diện sức khỏe của bé, nhằm đảm bảo bé được chăm sóc ở mức an tâm nhất sau vụ việc đáng tiếc vừa qua.

Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội được tiếp tục chăm sóc bé Mon nên đã đề đạt nguyện vọng được tiếp tục chăm sóc bé không lấy phí cho 03 tháng đầu của năm học mới. Tuy nhiên, gia đình đã có kế hoạch chuyển trường cho bé nên ghi nhận thiện chí của nhà trường và không tiếp nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác.

Theo thông tin trên Dân trí, chị T. xác nhận đã nhận lại 2 tháng học phí và tiền ăn tháng 7 và tháng 8/2026 trước đó đã đóng cho trường. Phụ huynh cho biết đây là tiền học đã đóng cho trường trước đó và nhận lại vì trường chưa hoàn thành đúng chất lượng dịch vụ chăm sóc bé. Gia đình không nhận thêm bất cứ khoản bồi thường nào khác từ trường.

Về việc đưa bé đi khám ở bệnh viện là gia đình chủ động đưa bé đi và mời nhà trường đi cùng để nắm thông tin. Phụ huynh cũng không yêu cầu nhà trường phải trả phí khám. Chị T. cho biết hiện muốn tập trung dành thời gian lo cho con và tìm một môi trường phù hợp hơn cho con theo học, những vấn đề khác chị sẽ suy nghĩ thêm.