Mỹ Đình sục sôi trước giờ bóng lăn, Việt Nam đang rất gần chức vô địch rồii!
Từ đầu giờ chiều 26/8, không khí quanh sân Mỹ Đình đã nóng lên từng giờ khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về, chờ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tối nay (ngày 26/8), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước cuộc tái đấu trên sân nhà.
Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu đông đúc. Từng nhóm người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, áo đội tuyển và các dụng cụ cổ vũ lần lượt xuất hiện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước giờ bóng lăn.
Clip: Như Hoàn
Không chỉ có người hâm mộ tại Hà Nội, nhiều cổ động viên từ các tỉnh, thành khác cũng tranh thủ di chuyển về sân Mỹ Đình để trực tiếp theo dõi trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.
Trên các tuyến đường dẫn về sân, sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều. Những lá cờ Việt Nam được người hâm mộ mang theo, cùng tiếng trống và các màn cổ vũ, khiến không khí trước trận đấu trở nên sôi động.
Sự phấn khích của người hâm mộ càng được đẩy lên cao khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế 2-0 sau trận chung kết lượt đi trên sân khách. Với khoảng cách hai bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch nếu thắng hoặc hòa Thái Lan trong trận lượt về. Ngay cả trong trường hợp để thua, Việt Nam vẫn bảo vệ được lợi thế nếu chỉ thua với cách biệt một bàn.
Bởi vậy, trận đấu trên sân Mỹ Đình tối nay được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi. Sau 90 phút trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026 ngay trên sân nhà.