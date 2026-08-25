Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quỳnh SN 1988 liên quan đến giao dịch 4,27 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Văn Quỳnh bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1988, thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh đã nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán lấy tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Đầu tháng 02/2025, sau khi tìm hiểu hoạt động cho thuê thép tấm của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N, địa chỉ tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Quỳnh chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện cho Công ty H.H để đặt vấn đề thuê tài sản.

Nhằm tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải; khi chuyển tiền đặt cọc, cố tình ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H, đồng thời yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp này để ký, đóng dấu.

Do hiểu nhầm Quỳnh là người có vai trò quản lý, một nhân viên kế toán Công ty H.H đã sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn của giám đốc và con dấu doanh nghiệp để hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu. Việc này càng khiến phía cho thuê tin tưởng Quỳnh có tư cách đại diện hợp pháp.

Từ ngày 12/02 đến ngày 31/3/2025, Quỳnh đã 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường. Sau khi tài sản được vận chuyển đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quỳnh thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến các bãi đất trống hoặc địa điểm khác để tập kết, sau đó bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với mức giá 10.500 đồng/kg.

Qua các giao dịch, Quỳnh đã thu về hơn 4,27 tỷ đồng từ việc bán số thép trên. Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quỳnh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần thận trọng khi ký kết hợp đồng cho thuê, giao nhận tài sản có giá trị lớn.

Trước khi giao tài sản, cần xác minh đầy đủ tư cách pháp lý, thẩm quyền đại diện và phạm vi ủy quyền của người giao dịch; chủ động liên hệ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp qua các kênh chính thức để kiểm chứng thông tin. Không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu, con dấu, nội dung chuyển khoản hoặc các mối quan hệ được đối tượng đưa ra để tạo lòng tin.

Các giao dịch cần được lập hồ sơ đầy đủ, ghi nhận cụ thể quá trình giao nhận, địa điểm sử dụng tài sản và có biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp trong thời gian cho thuê. Đối với các cơ sở thu mua phế liệu, cần chú trọng kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản có giá trị; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.