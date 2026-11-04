Công an Hà Nội phá chuyên án đặc biệt lớn: Bắt Nguyễn Thị Bích Thùy SN 2006 và 136 người

Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006) có hành vi giúp sức rửa tiền thông qua việc sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở đấu tranh, bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Quá trình điều tra đã bắt giữ, xử lý 137 đối tượng, làm rõ 11 "cầu" mua bán trái phép chất ma túy với 05 nhóm hành vi vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ hơn 39kg ma túy các loại, 01 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Công Sơn. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ; đồng thời xác định Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995), cùng trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, là những đầu mối tiêu thụ lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 17/9/2026 đến 30/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đồng loạt triển khai các biện pháp công tác, tổ chức bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Công Sơn bị bắt giữ cùng 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan Công an còn làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006), em gái Sơn, có hành vi giúp sức rửa tiền thông qua việc sử dụng tiền có nguồn gốc từ mua bán ma túy để mua bán vàng, nhà đất, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản khác.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an cũng bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, thường gọi Tùng "Kết") cầm đầu. Đây là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, xử lý 137 đối tượng; trong đó, khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 05 tội danh, gồm: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự; Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 255); Tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256a) và Tội rửa tiền (Điều 324) Bộ luật Hình sự. 39 đối tượng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.