Công an đang điều tra hàng trăm giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan công an thông báo tới hơn 150 người bị hại trên cả nước, từng chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ công an để được hỗ trợ, giải quyết.

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị những cá nhân đã tham gia đầu tư qua ứng dụng này, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB và bị chiếm đoạt tài sản khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã sử dụng ứng dụng LB-Pro giả mạo nền tảng đầu tư chứng khoán, đưa ra thông tin về khả năng sinh lời cao nhằm dụ dỗ người dân tham gia. Sau khi người dùng đăng ký tài khoản, các đối tượng hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB.

Để tạo lòng tin, sau khi nhận tiền, các đối tượng sử dụng ứng dụng hiển thị số dư và lợi nhuận giả, đồng thời ban đầu cho phép người tham gia rút một khoản tiền nhỏ. Khi người bị hại tin tưởng, tiếp tục đầu tư những khoản tiền lớn hơn và có nhu cầu rút toàn bộ tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do, yêu cầu nộp thêm các khoản phí.

Khi bị hại không còn khả năng nộp tiền, các đối tượng khóa tài khoản và chiếm đoạt số tiền đã chuyển. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hơn 150 người bị hại trên cả nước.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền; thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển đổi sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử theo sự điều phối của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm tẩu tán tài sản, che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Liên quan đến vụ án, ngày 14/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 và "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 2/11, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Anh (sinh năm 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Khánh (sinh năm 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Kiều Nhung (sinh năm 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi (sinh năm 2000, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về cùng tội danh.

Qua vụ án, Cơ quan Công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh chuyên gia, lập các hội nhóm trên Zalo, Telegram để dụ dỗ đầu tư chứng khoán, tài chính với cam kết lợi nhuận cao; hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã tham gia đầu tư qua ứng dụng LB-Pro, chuyển tiền vào các tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB, bị chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.