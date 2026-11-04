Bắt 2 công nhân để điều tra về số tiền 413 triệu đồng

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây là số tiền các đối tượng đã cho 20 đồng nghiệp vay nặng lãi.

Qua tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm, Đồn Công an KCN Biên Hòa đã bước đầu làm rõ 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại Công ty TNHH I.V, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, với 20 công nhân vay tổng số tiền 413 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 27/10/2026, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận 2 nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại doanh nghiệp trên.

2 đối tượng tại Đồn Công an KCN Biên Hòa (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 2 đối tượng N.C.H (39 tuổi) và K.D.T (37 tuổi), đều là công nhân đang làm việc tại công ty, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để cho đồng nghiệp vay tiền không cần tài sản thế chấp, không lập giấy vay nợ nhưng áp dụng mức lãi suất cao.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, N.C.H đã cho 12 công nhân vay tổng cộng 301 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng, thu 63,9 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 53,25 triệu đồng. Đối với K.D.T, từ đầu năm 2026 đến nay, đối tượng đã cho 8 công nhân vay 112 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng, thu 51,75 triệu đồng tiền lãi, trong đó thu lợi bất chính 46 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền 2 đối tượng cho vay là 413 triệu đồng, số tiền lãi đã thu 115,65 triệu đồng; số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là 99,25 triệu đồng.

Hoạt động cho vay lãi nặng không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống công nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự tại doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Qua vụ việc, Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo công nhân, người lao động cần cảnh giác với các hình thức cho vay lãi suất cao, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp; không vay tiền từ những nguồn không rõ ràng khi chưa tìm hiểu kỹ các điều kiện giao dịch. Khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, người lao động cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Việc chủ động phát hiện, xác minh và đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng ngay tại cơ sở tiếp tục thể hiện quyết tâm của Đồn Công an KCN Biên Hòa trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động.