Công an cảnh báo tất cả người dân nấu ăn khi tại nhà: Hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng dầu mỡ

Theo công an Phú Thọ, dầu, mỡ sử dụng trong chế biến thức ăn thường là sản phẩm được tinh lọc từ nguồn gốc thực vật ( hướng dương, lạc, ô liu, vừng… ) hoặc động vật ( lợn ) và tồn tại ở thể lỏng trong môi trường bình thường, nó được dùng để chế biến trong nấu ăn và bôi trơn. Nhiệt độ sôi của dầu ăn từ 150 độ C đến gần 300 độ C, sau khi sôi thì dầu, mỡ sẽ bị bốc khói và cháy.

Để bảo đảm an toàn khi xảy ra tình huống cháy dầu mỡ, chúng ta cần lưu ý thực hiện bước xử lý như sau:

– Tắt bếp ngay nếu có thể tiếp cận an toàn và tuyết đối không di chuyển chảo ( xong, nồi… ) đang cháy, vì di chuyển có thể khiến ngọn lửa bùng phát mạnh hơn và phát triển nhanh hơn và gây cháy lan.

– Nếu ngọn lửa vừa bùng phát trong chảo, hãy ném nhiều muối ăn hoặc Baking Soda trực tiếp lên ngọn lửa. Chú ý không ném bột mì hoặc bột nở lên ngọn lửa vì những chất này đều dễ bắt lửa; không dùng khăn tắm hoặc tạp dề để chữa cháy vì có thể khiến lửa cháy lan nhanh hơn.

Tuyệt đối không dùng nước để dập lửa vì dầu, mỡ và nước không tan được vào nhau, nhiệt độ sôi cũng khác nhau nên dùng nước để chữa cháy sẽ gây hiện tượng bắn tung dầu, mỡ ra xung quanh dễ làm đám cháy lan rộng.

Nếu muối hoặc Baking Soda không dập tắt được ngọn lửa hãy sử dụng bình chữa cháy loại K ( loại bình chữa cháy chuyên dùng cho nhà bếp và các đám cháy dầu, mỡ ).

Ảnh minh hoạ

* Lưu ý: Chỉ có bình chữa cháy loại K mới có thể dùng để dập tắt các đám cháy dầu mỡ; các loại khác chứa nước hoặc các tác nhân khác có thể làm đám cháy trầm trọng hơn

– Khi chảo dầu, mỡ bị bùng cháy, nếu có thể hãy tắt bếp, dùng nắp kim loại đậy lên chảo để ngăn oxy tiếp xúc với đám cháy. Không dùng bát hoặc đĩa bằng thủy tinh để đậy lên chảo dầu, mỡ đang cháy vì chúng có thể phát nổ.

– Nếu đám cháy vẫn tiếp tục phát triển, lan ra khỏi bếp nấu bắt vào các vật dụng xung quanh, hãy nhanh chóng rời khỏi đám cháy ( vì chỉ 5 phút sau đám cháy có thể phát triển ra cả căn bếp rộng hàng chục mét vuông ) gây nguy hiểm đến tính mạng; báo động cho mọi người biết và gọi điện số 114 để báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến chữa cháy.

Hãy thực hiện những biện pháp sau để ngăn ngừa đám cháy dầu, mỡ:

– Luôn luôn giám sát khi đun, nấu bằng dầu mỡ. Đám cháy có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 30 giây nếu nhiệt đủ cao.

– Để Baking Soda, muối và tấm vung bằng kim loại được cất giữ gần bếp, để ở những chỗ dễ lấy, dễ thấy.

– Nấu bằng nhiệt kế kẹp vào chảo bạn đang chiên để theo dõi nhiệt độ.

– Để những vật dễ cháy cách xa khu vực nấu ăn.– Loại bỏ độ ẩm khỏi thực phẩm càng nhiều càng tốt trước khi cho vào dầu, mỡ nóng. Không cho thực phẩm đông lạnh vào dầu, mỡ nóng.

– Giữ dầu, mỡ ở nhiệt độ khuyến nghị. Nếu thấy bất kỳ khói hoặc mùi dầu, đó là dấu hiệu cho thấy nó quá nóng. Tắt ngay bếp nấu và để nguội.

– Đun nóng dầu, mỡ từ từ.

– Bỏ đồ ăn nhẹ nhàng vào nồi, chảo để tránh bắn dầu, mỡ.

– Luôn để trẻ em tránh xa bếp trong khi nấu ăn.Để bảo đảm an toàn PCCC cho bản thân và cộng đồng mọi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; tích cực tự tìm hiểu, trang bị kiến thức, kỹ năng để xử lý hiệu quả các loại đám cháy có thể xảy ra.