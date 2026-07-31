Công an cảnh báo những ai dùng tính năng này trên Facebook cần đặc biệt lưu ý

Người dân cần đặc biệt lưu ý thông tin từ cơ quan công an để bảo đảm an toàn thông tin và tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, từ ngày 28/7/2026, nền tảng mạng xã hội Facebook (Meta) triển khai tính năng xác thực “Tick trắng” (Facebook Verified) miễn phí đối với người dùng cá nhân.

Tính năng này được đưa ra nhằm tăng cường khả năng xác thực danh tính và hạn chế tình trạng giả mạo tài khoản. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn sớm sở hữu huy hiệu xác thực của người dùng, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng dựng lên nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản và thu thập trái phép thông tin cá nhân.

“Tick trắng” Facebook là gì?

Theo thông tin được Công an tỉnh Cà Mau đăng tải, khác với dịch vụ Meta Verified, hay còn gọi là “Tick xanh”, yêu cầu người dùng trả phí thuê bao và cung cấp giấy tờ tùy thân, “Tick trắng” là hình thức xác thực miễn phí dành cho tài khoản cá nhân.

Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xác minh danh tính thông qua video selfie được quay trực tiếp trên ứng dụng Facebook.

Hiện tính năng này được Meta triển khai theo từng giai đoạn, áp dụng đối với người dùng từ đủ 18 tuổi, có lịch sử hoạt động tốt, không vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng và không bật chế độ chuyên nghiệp.

Người dùng chỉ nên thực hiện việc xác minh ngay trên ứng dụng Facebook chính thức. Trường hợp tài khoản chưa hiển thị mục “Video selfie xác minh”, người dùng cần chờ các đợt cập nhật tiếp theo từ Meta, không tìm đến những dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.

Ba thủ đoạn lừa đảo người dùng cần cảnh giác

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo Facebook để chiếm đoạt tài khoản. Các đối tượng gửi tin nhắn qua Messenger, SMS hoặc email, thông báo tài khoản của người dùng đã đủ điều kiện nhận “Tick trắng”, sau đó yêu cầu truy cập vào đường dẫn giả mạo để đăng nhập.

Khi người dùng nhập tên tài khoản, mật khẩu hoặc cung cấp mã OTP, các đối tượng sẽ thu thập thông tin và chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook. Tài khoản bị đánh cắp có thể tiếp tục được sử dụng để nhắn tin vay tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc thực hiện những hành vi lừa đảo khác.

Thủ đoạn thứ hai là mạo danh đơn vị cung cấp dịch vụ làm “Tick trắng”. Các đối tượng đăng quảng cáo nhận kích hoạt “Tick trắng” nhanh, “Tick trắng VIP” hoặc cam kết xác minh thành công trong thời gian ngắn, từ đó yêu cầu người dùng chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, chúng có thể cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân nộp thêm các khoản phí như phí hồ sơ, phí xét duyệt hay phí kích hoạt.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn có thể yêu cầu người dùng cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, ảnh chân dung và nhiều dữ liệu khác với lý do lập hồ sơ gửi Facebook xác minh.

Những thông tin này có nguy cơ bị sử dụng để giả mạo danh tính, mở tài khoản trái phép hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP

Để bảo đảm an toàn thông tin và tài sản, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ thực hiện xác minh danh tính trên ứng dụng Facebook chính thức; tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ được gửi qua Messenger, SMS hoặc email.

Người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, giấy tờ tùy thân hay thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng có thể hỗ trợ cấp “Tick trắng”; đồng thời không chuyển tiền để đăng ký, kích hoạt hoặc đẩy nhanh quá trình xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản Facebook bị xâm nhập, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua Fanpage chính thức của Công an tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý theo quy định.