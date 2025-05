Công an cảnh báo nếu nhận được lời mời kiểu này thì hãy tỉnh táo: Một người suýt mất 20 triệu vì nhẹ dạ

Vào ngày 21/3/2025, Công an xã Y Tịch (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội nhắm vào anh Triệu Trung Tuyến (SN 1985, trú tại thôn Thân Lãng, xã Y Tịch). Theo thông tin, anh Tuyến kết bạn với một tài khoản Facebook có tên “Beauty Gold”, sử dụng ảnh đại diện là hình một phụ nữ. Tài khoản này đã liên lạc và hứa hẹn gửi về cho anh Tuyến một vali chứa 800.000 USD (tương đương 20 tỷ đồng) từ nước ngoài. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này, anh Tuyến được yêu cầu chuyển trước 20 triệu đồng tiền “phí vận chuyển”.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Y Tịch đã nhanh chóng vào cuộc, tuyên truyền và giải thích để anh Tuyến hiểu rằng đây là một chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhờ sự can thiệp kịp thời, anh Tuyến đã không chuyển tiền cho đối tượng. Sau sự việc, vào ngày 23/3/2025, anh Tuyến đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Y Tịch vì đã giúp anh tránh khỏi bẫy lừa đảo.

Hình thức lừa đảo phổ biến

Chiêu trò lừa đảo như trường hợp của anh Tuyến không phải là mới, nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy vì sự tinh vi của các đối tượng. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo, với hình ảnh hấp dẫn hoặc thông tin gây tò mò để tiếp cận nạn nhân. Sau khi tạo được lòng tin, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về số tiền lớn hoặc tài sản giá trị (như tiền mặt, vàng, hoặc quà tặng đắt tiền) được gửi từ nước ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân sẽ được yêu cầu nộp trước một khoản phí, thường được gọi là “phí vận chuyển”, “phí hải quan” hoặc “phí xử lý hồ sơ”. Một khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Ảnh: Công an nhân dân online

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Người dân cần cảnh giác với những dấu hiệu sau để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng:

- Tài khoản mạng xã hội lạ: Các tài khoản không rõ danh tính, sử dụng ảnh đại diện không xác thực hoặc thông tin cá nhân mơ hồ.

- Lời hứa hẹn bất thường: Các lời mời chào về tiền bạc, quà tặng giá trị cao mà không có lý do chính đáng.

- Yêu cầu chuyển tiền trước: Bất kỳ yêu cầu nào về việc chuyển tiền để nhận quà hoặc tài sản đều là dấu hiệu đáng nghi.

- Tạo áp lực thời gian: Đối tượng lừa đảo thường thúc ép nạn nhân phải chuyển tiền ngay lập tức, không cho thời gian suy nghĩ hoặc kiểm tra thông tin.

Cách phòng tránh

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước các chiêu trò lừa đảo, người dân cần:

- Xác minh thông tin: Kiểm tra kỹ danh tính của người liên lạc qua mạng xã hội. Không vội tin vào những lời hứa hẹn hấp dẫn.

- Không chuyển tiền cho người lạ: Tuyệt đối không gửi tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ nguồn gốc.

- Liên hệ với cơ quan chức năng: Khi gặp tình huống nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với công an địa phương để được hỗ trợ.

- Nâng cao nhận thức: Thường xuyên cập nhật thông tin về các hình thức lừa đảo qua các kênh chính thống hoặc từ cơ quan công an.

Minh Anh

Tổng hợp