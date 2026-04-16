Công an cảnh báo hành vi khiến tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức

Cơ quan Công an vừa phát đi thông điệp cảnh báo khẩn cấp về tình trạng tội phạm lợi dụng sự chủ quan của công dân để thu mua, thuê mướn tài khoản ngân hàng phục vụ các mục đích phi pháp. Điển hình mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng) do hành vi cho thuê dưới 10 tài khoản thanh toán. Bên cạnh hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được vào ngân sách nhà nước. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những cá nhân thiếu hiểu biết pháp luật, vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho tội phạm mạng.

Theo ghi nhận từ hồ sơ điều tra, các nhóm tội phạm thường xuyên đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của giới trẻ, sinh viên bằng những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao" hay nhận hoa hồng hấp dẫn. Chúng dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân để mở tài khoản hoặc giao lại toàn bộ quyền kiểm soát thẻ ATM, số điện thoại đăng ký và mã OTP. Những tài khoản này sau đó lập tức biến thành công cụ trung gian đắc lực để tội phạm thực hiện việc nhận và luân chuyển dòng tiền lừa đảo, hợp thức hóa tiền bẩn xuyên biên giới, hoặc phục vụ các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Chủ tài khoản cho thuê sẽ phải đối mặt với những chế tài pháp luật đặc biệt nghiêm khắc dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù lên đến 07 năm hoặc phạt tiền lên đến mức 500 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Thêm vào đó, hệ thống sẽ tiến hành phong tỏa khẩn cấp tài khoản, tịch thu toàn bộ số tiền liên quan, đồng thời đưa người bán vào danh sách đen cảnh báo rủi ro trên toàn mạng lưới ngân hàng quốc gia. Hậu quả để lại không chỉ là những thiệt hại nặng nề về kinh tế, án phạt tù tội mà còn là vết nhơ khó xóa bỏ về danh dự và nhân thân.

Trước những diễn biến phức tạp trên, cơ quan Công an chính thức yêu cầu mọi công dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần giữ trạng thái tỉnh táo trước mọi chiêu trò lôi kéo giao dịch tài khoản trên mạng xã hội. Trong trường hợp phát hiện tài khoản cá nhân có dấu hiệu bị thao túng hoặc nhận được đề nghị thuê mượn đáng ngờ, công dân cần lập tức liên hệ với ngân hàng chủ quản để thực hiện khóa thẻ khẩn cấp và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý triệt để.