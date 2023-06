Concert của Suga (BTS) tại Seoul thu hút 15.000 người hâm mộ

Thu hút 15.000 người hâm mộ cuồng nhiệt, Suga đã tạo ra một cơn lốc năng lượng. Và qua 2 đêm biểu diễn tại Seoul, không ai có thể nghi ngờ gì về khả năng thống trị ánh đèn sân khấu của Suga - ngay cả khi không có các thành viên BTS đồng hành bên cạnh.

Xuất hiện tại Jamsil Arena trong một ngày cuối tuần khó quên, Suga đã bộc lộ niềm đam mê của mình với âm nhạc hip-hop. Địa điểm biểu diễn concert của Suga thực sự đã biến thành một đại dương với những người hâm mộ tận tụy (ARMY). Những người hâm mộ này đều nắm chặt gậy phát sáng chính thức của nhóm "BTS Army Bomb", thứ mà họ giơ cao như một biểu tượng rạng rỡ, cho sự ủng hộ của họ dành cho BTS và các thành viên của nhóm. Những tiếng hô tên Suga vang lên trong không khí rất lâu trước khi nam ca sĩ bước lên sân khấu.

(Ảnh: BigHit Music)

Mặc dù BTS đã phải tạm dừng hoạt động nhóm vào năm 2022 nhưng Suga đã kịp thời nắm bắt được thời điểm này. Nam ca sĩ đã phát hành album solo dài đầy đủ của mình, "D-Day", vào ngày 21 tháng 4, đánh dấu sự trở lại đầy thắng lợi sau ba năm gián đoạn các dự án solo kể từ bản hit "D-2" phát hành vào năm 2020.



Suga đã bắt đầu chương trình với ca khúc chủ đề gây xúc động mạnh mẽ "Haegeum" trong album mới nhất của mình và ngay lập tức đốt cháy những tiếng la hét điên cuồng từ người hâm mộ. Suga cũng trình diễn những giai điệu nổi tiếng khác do anh sáng tác như "Daechwita" và "Give it to Me".

Suga bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu "Suga | Agust D-Day" với màn trình diễn đỉnh cao tại UBS Arena ở Belmont, New York, vào tháng 4. Từ đó, anh đi khắp thế giới, thu hút khán giả ở 9 thành phố, bao gồm các điểm dừng ở Indonesia, Thái Lan và Singapore, trước khi về đến Seoul.

(Ảnh: BigHit Music)

"Buổi hòa nhạc hôm nay là hành trình cuối cùng trong chuyến lưu diễn "D-Day" của tôi" - Suga nói giữa nhịp điệu rộn ràng của "Agust D" - "Hãy tận hưởng và đừng để lại bất kỳ sự hối tiếc nào phía sau".



Một trong những điểm nổi bật của buổi hòa nhạc tại Seoul là màn thể hiện đa dạng trong âm nhạc của Suga. Anh chuyển đổi liền mạch từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khác, gảy đàn guitar một cách khéo léo và lướt ngón tay trên các phím đàn piano... Buổi hòa nhạc không chỉ giới thiệu những sáng tác solo của Suga mà còn thổi luồng sinh khí mới vào những bài hát được yêu thích của BTS như "UGH!" và "Ddaeng" đã mê hoặc khán giả, khiến họ háo hức hát theo từng lời bài hát. Khi sân vận động vang dội những lời mạnh mẽ của BTS Cyphers Pt. 3 và 4 - "Tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu bản thân mình" - một tiếng gầm tập thể tràn ngập không gian.

(Ảnh: BigHit Music)

Kết thúc đêm diễn, Suga bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ba thành viên BTS - Jimin, V và Jungkook - vì đã tham dự chương trình của mình: "Các anh trai của tôi cũng đã tham gia để tạo nên một ngày của tôi. Cảm ơn các bạn và tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ của mình".



Trong một lời tri ân cảm động, Suga bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà soạn nhạc quá cố Sakamoto Ryuichi. Anh đã chia sẻ một video chân thành ghi lại những khoảnh khắc chia sẻ của họ trong quá khứ.

Kết thúc concert, Suga gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và hứa đây sẽ không phải là buổi biểu diễn cuối cùng của mình.

"Cảm ơn tất cả các bạn, đây là một trải nghiệm khó quên... Các bạn đã thắp lại tình yêu của tôi với biểu diễn trực tiếp" - Suga nói.

Suga cũng thông báo rằng các buổi hòa nhạc solo bổ sung sẽ được tổ chức vào ngày 4, 5 và 6 tháng 8 tại Sân vận động Olympic Seoul ở Jamsil.