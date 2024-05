Con trai Bằng Kiều trúng tuyển 1 trường đại học danh giá tại Mỹ: Học phí ngót nghét 2 tỷ đồng/ năm, top đầu cả nước với 1 chuyên ngành đặc biệt

Ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh vốn được biết đến là những phụ huynh hết mực thương yêu, cũng như nghiêm túc trong việc dạy bảo con cái. Dù đã ly hôn nhưng cả 2 vẫn dành rất nhiều tình yêu cho 3 người con chung, thậm chí còn không ngại chi những khoản tiền khổng lồ để đầu tư cho việc học tập của các con.

Trong số 3 người con trai của Bằng Kiều và vợ cũ, con trai cả Bằng Phương (hay còn gọi là Beckam) được đánh giá là thông minh, giỏi giang và có khiếu nghệ thuật giống bố. Beckam sinh năm 2003, từ những ngày nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc được thừa hưởng từ bố mẹ. Nhận thấy điều này từ con trai, cả Bằng Kiều và vợ cũ đều ủng hộ mọi lựa chọn của con trên con đường nghệ thuật. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Beckam đã được nhận vào một trường đại học đào tạo về nghệ thuật biểu diễn âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, đó là Trường Musician Institute College of Contemporary Music, với chuyên ngành Bachelor of Music in Performance Guitar (Cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar).

Bằng Kiều và 3 cậu con trai. Ảnh: Internet

Khi biết tin con trai trúng tuyển ngôi trường danh giá, cả Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh đều vô cùng vui mừng và xúc động. Năm đó, vợ cũ của Bằng Kiều từng chia sẻ niềm vui này với truyền thông: "Phải nói là quá vui và quá hạnh phúc vì những vất vả của hai mẹ con đã có kết quả. Để được nhận vào chương trình này Beckam phải thi những bài thi về guitar rất khó, vượt qua khả năng của cháu vì nó hơi nghiêng về jazz nhưng mẹ luôn cận kề khuyến khích và động viên để Beckam không bị nản chí".

Con trai cả Bằng Phương (Beckam). Ảnh: Internet

Vậy trường Musician Institute College of Contemporary Music có gì đặc biệt mà khiến Beckam ưu tiên lựa chọn và được Bằng Kiều cũng như vợ cũ an tâm cho ''cậu ấm'' theo học?

Trường nghệ thuật đào tạo 1 chuyên ngành hàng đầu tại Mỹ

Musician Institute College of Contemporary Music (hay Học viện Âm nhạc MI) là một học viện tư thục được thành lập vào năm 1977 tại Hollywood, California, Mỹ. Ban đầu, trường có tên gọi là Học viện Công nghệ guitar (Guitar Institute of Technology). Đến nay, trường nổi tiếng là nơi đào tạo về nghệ thuật biểu diễn âm nhạc hàng đầu của Mỹ.

Học viện Âm nhạc MI. Ảnh: Internet

Thời gian đầu, chương trình và phong cách giảng dạy của Học viện Âm nhạc MI do nghệ sĩ guitar nổi tiếng Howard Roberts (1929–1992) tạo nên. Sau đó, có thêm sự góp sức của doanh nhân ngành công nghiệp âm nhạc, đồng sáng lập Học viện Âm nhạc MI - Pat Hicks, đã cùng Howard Roberts đưa MI trở thành một học viện đào tạo về biểu diễn nghệ thuật âm nhạc lớn tại Mỹ và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Một tiết học tại Học viện Âm nhạc MI. Ảnh: Internet

Sau hơn 47 năm thành lập, Học viện Âm nhạc MI là ''cái nôi'' nuôi dưỡng tài năng của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nghệ thuật đương đại nổi tiếng. Điều này đã giúp nâng cao danh tiếng của trường trong việc đào tạo nhân lực tiềm năng cho ngành công nghiệp âm nhạc đương đại. Đến nay, Học viện Âm nhạc MI cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng để học viên lựa chọn như: Guitar, bass, trống, keyboard, kỹ thuật âm thanh, phát triển nghệ sĩ độc lập, kinh doanh âm nhạc, sản xuất phim,... Đặc biệt, học viện mà con trai Bằng Kiều đang theo học là đơn vị tiên phong và đứng đầu tại Mỹ trong lĩnh vực đào tạo nhạc Rock and Roll. Trường đã bắt bắt đầu cấp bằng cử nhân cho ngành học này cách đây 29 năm.

Học phí đắt đỏ, cơ sở vật chất xịn xò

Năm 2021, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tiết lộ học phí, kèm phí sinh hoạt ở trường của cậu cả Beckam lên đến 54.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo website chính thức, học phí của trường lại cao hơn rất nhiều và tùy vào ngành, cấp bậc học. Với ngành con trai Bằng Kiều theo học, học phí lúc đó dao động từ 80.820 - 82.512 USD (khoảng 1,86 - 1,9 tỷ đồng).

Hiện trên website của trường cho biết, mức học phí trung bình 1 năm theo học tại Học viện Âm nhạc MI rơi vào khoảng 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng), chưa bao gồm các khoản phí khác.

Cơ sở vật chất tại Học viện Âm nhạc MI. Ảnh: Internet.

Với gần 50 năm thành lập, Học viện Âm nhạc MI trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất để mang đến môi trường học tập hiện đại cho sinh viên. Theo Wiki, từ năm 2010 - 2013, ESP đã đầu tư 47 triệu USD để mở rộng khuôn viên lên hơn 16.700m2. Nhờ vậy, rất nhiều phòng học mới phục vụ cho các chuyên ngành riêng như: Nhà hát, viện múa,.... được xây dựng. Ngoài ra, trường còn đầu tư hàng triệu đô la để trang bị các thiết bị âm thanh, đạo cụ hiện đại,... phục vụ cho quá trình giảng dạy tại đây.

Tổng hợp