Con số 78.000 khán giả của show Anh Trai bị mỉa mai

Đây là con số tài khoản VieChannel HTV2 có dấu tích xanh đăng tải thông báo về lượng khán giả trực tiếp theo dõi hai đêm concert Anh trai say hi (ATSH).

“Trân trọng cảm ơn 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh trai say hi concert 2024 tại hai địa điểm Công viên bờ sông Sài Gòn và Đô thị vạn Phúc.

Xin cảm ơn các đơn vị vận hành an ninh, kiểm soát vé và các cơ quan chức năng địa phương, TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung đã hỗ trợ giữ an toàn cho các khán giả ở trong và xung quanh hai địa điểm tổ chức trên” – NXS chương trình Anh trai say hi cho biết.

Theo bài đăng từ nhà tài trợ chính của concert ATSH, đêm nhạc đầu hôm 28/9 hút 15.000 khán giả đến Công viên bờ sông Sài Gòn. Jsol - một trong 30 anh trai - đăng đàn cho biết concert đón 25.000 khán giả, sau đó chỉnh lại thành 35.000 và tiếp tục sửa lần ba tụt xuống thành 15.000 khán giả. Tất cả dữ liệu này khiến dư luận không biết thực hư số người đến concert xem là bao nhiêu.

Dựa vào thông tin từ nhà tài trợ chính, trừ đi lượng khán giả đêm 1, đêm concert 2 của ATSH rơi vào khoảng 63.000 khán giả.

Dữ liệu này càng khiến niềm tin của khán giả lung lay bởi đây là con số khổng lồ, ngang bằng concert tầm cỡ của Taylor Swift, BTS… Hai đêm concert Born Pink của BLACKPINK tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) năm 2023 cũng chỉ đạt được số lượng 67.000 khán giả, theo thống kê từ Touring Data.

Concert 53.000 khán giả của BTS (trên) và concert chưa rõ số liệu từ show Anh trai say hi.

Thông báo từ đơn vị tổ chức không rõ ràng khi nói về “người theo dõi trực tiếp” chứ không phải người bỏ tiền mua vé. Nhiều khán giả cho rằng NSX đếm cả những khán giả xung quanh địa điểm tổ chức, xem online để ra con số 78.000.



“Vậy là đủ điều kiện sân khấu mời được Taylor Swift, BTS, BLACKPINK về Việt Nam tổ chức concert ở Vạn Phúc nhờ thống kê từ BTC ATSH”, “Một cách lấp lửng số liệu để tăng truyền thông chăng”, “Tính cả người đi đường, tính luôn nhà dân xung quanh, như thế này đưa 30 anh trai vào Tokyo Dome cũng không đủ chỗ ngồi”… cư dân mạng chế giễu thông báo từ NXS concert ATSH.

Ở đêm concert 2 ATSH, trên website của chủ đầu tư địa điểm từng có bài đăng về việc tổ chức Ravolution Music Festival 2023, cùng khu vực tổ chức ATSH concert. Địa điểm này có sức chứa lên 20.000 người.

Một trang bóng đá cho biết trận Super Sunday giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield lấp đầy các khán đài với 60.000 khán giả, nhưng con số này vẫn thua kém concert 2 của ATSH.

Nhiều fanpage lớn đăng tải bài chế giễu con số 78.000 khán giả xem trực tiếp của concert ATSG.

Fanpage 35 triệu người theo dõi của CLB Fanpage của Tottenham Hotspur trên Facebook nhanh chóng bắt "trend", dùng đoạn thông báo của NXS ATSH để làm nội dung hài hước. Sở dĩ có nội dung tiếng Việt bởi trang này được hội CĐV chính thức của Tottenham tại Việt Nam đăng tải, chỉ hiển thị dành cho máy có IP ở Việt Nam.



Nhiều người chờ đợi bằng chứng về 78.000 khán giả xem trực tiếp concert ATSH. Đến nay, NXS chương trình ATSH vẫn giữ im lặng dù nhận phản ứng gay gắt từ dư luận. Vào 7/12, đêm concert thứ 3 ATSH được ấn định tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.