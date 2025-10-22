Con hỏi TÌNH DỤC có nghĩa là gì, bà mẹ TP.HCM trả lời 1 câu khiến chị phải hối hận về sau!

Một buổi chiều cuối tuần, trong lúc đang xem con trai 8 tuổi đá bóng ở công viên, chị Thu Hà (TP.HCM) bỗng nghe con chạy lại hỏi: "Mẹ ơi, tình dục là gì vậy?". Chị khựng lại. Câu hỏi đến quá bất ngờ, nhất là khi con còn quá nhỏ. Sau vài giây lúng túng, chị chỉ kịp nói: "Đó là từ để nói về người phụ nữ mang thai, con à".

Con trai gật gù, tưởng đã hiểu. Chị thì thở phào vì tạm thoát khỏi một câu hỏi khó.

Nhưng rồi, chỉ vài hôm sau, trong siêu thị đông người, thấy một cô gái bụng bầu, cậu bé hồn nhiên chỉ tay nói to: "Mẹ ơi, cô kia là… tình dục kìa!". Cả hàng người bật cười. Mặt chị đỏ lựng, không biết nên giấu mặt vào đâu.

Các con chị Hà hay đặt những câu hỏi khiến chị "đứng hình" (Ảnh NVCC)

Khi cha mẹ né tránh, con sẽ tự đi tìm câu trả lời

Chị Hà nhận ra, sự ngượng ngập của người lớn đôi khi chính là rào cản khiến trẻ hiểu sai. Nhớ lại câu trả lời của mình, chị hối hận vô cùng. "Con nhỏ tò mò là bình thường, nhất là khi chúng nghe những từ lạ từ bạn bè. Nếu cha mẹ không trả lời, con sẽ tự tìm hiểu bằng cách khác mà thường là qua Internet hoặc qua miệng bạn cùng lớp", chị nói.

Ngày nay, chỉ cần vài cú chạm điện thoại, trẻ có thể nhìn thấy vô số hình ảnh, clip hay thuật ngữ "người lớn" mà không hề được hướng dẫn cách hiểu đúng. Chính vì vậy, nói thật nhưng phù hợp độ tuổi là cách bảo vệ con hiệu quả nhất.

Sau sự cố "đỏ mặt ở siêu thị", chị Hà tìm đọc tài liệu về giáo dục giới tính. Tranh thủ một lần ngồi với con, chị nhắc lại chuyện cũ, nhận lỗi rằng mẹ đã sai và giải thích: Tình dục là một phần của tình yêu giữa người lớn. Khi hai người yêu thương và tin tưởng nhau, họ thể hiện tình cảm bằng cách gần gũi về cơ thể. Việc đó có thể khiến người phụ nữ mang thai và chỉ nên làm khi cả hai đã đủ trưởng thành, hiểu rõ và có trách nhiệm".

Các chuyên gia khuyên rằng, giáo dục giới tính không phải "dạy con làm gì" mà là dạy con hiểu điều gì là đúng, sai, an toàn, nguy hiểm.

Với trẻ 5-7 tuổi, cha mẹ nên dạy về bộ phận cơ thể, quyền riêng tư và tôn trọng người khác.

Từ 8-10 tuổi, có thể nói về quá trình sinh sản đơn giản, sự khác biệt giữa nam và nữ.

Lên 11-13 tuổi, nên mở rộng sang chủ đề tình yêu, cảm xúc, sự đồng thuận và trách nhiệm.

Điều quan trọng là thành thật, không né tránh, nhưng chọn ngôn từ nhẹ nhàng, vừa tầm hiểu biết của con.

Giáo dục giới tính sớm để con không hiểu sai và không tò mò sai chỗ

Nhiều cha mẹ vẫn lo sợ "nói sớm là vẽ đường cho hươu chạy", nhưng thực tế lại ngược lại. Các nghiên cứu của UNESCO và WHO cho thấy, trẻ được giáo dục giới tính đúng cách có xu hướng bắt đầu quan hệ tình dục muộn hơn, biết cách tự bảo vệ và ít bị xâm hại hơn.

Chị Hà chia sẻ: "Sau này, con không còn ngại hỏi những chuyện liên quan đến cơ thể nữa. Thỉnh thoảng con hỏi: 'Tại sao con trai lại khác con gái?', mình kiên nhẫn trả lời. Mình nhận ra, khi cha mẹ cởi mở, con cũng tin tưởng hơn".

"Mình vẫn nhớ hồi trung học, trong tiết sinh lý, các bạn nữ đỏ mặt, nam thì cười khúc khích. Nhưng thời lượng dành cho những nội dung quan trọng này quá ít. Mình tin rằng, hiểu biết sớm sẽ khiến trẻ trong sáng hơn, giảm sự tò mò mù quáng, giảm nhu cầu thử nghiệm nguy hiểm. Nếu để mặc con "tự tìm hiểu khi lớn", cha mẹ có thể đánh mất cơ hội hiểu suy nghĩ thật của con, và có khi một ngày nào đó, sự bùng nổ hormone sẽ gây ra hậu quả không ngờ.

Và chắc chắn, đó không phải là điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào mong muốn", bà mẹ hai con nói.

Ảnh minh hoạ

Thay vì chờ đến tuổi dậy thì mới "giáo dục giới tính", hãy bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ. Mỗi khi con thắc mắc về việc sinh em bé, về cơ thể, về tình yêu, đó chính là cơ hội để cha mẹ gieo những khái niệm đầu tiên: tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương và an toàn. Có những điều, càng che giấu, con càng hiểu sai.

"Tình dục" với người lớn có thể là điều tế nhị, nhưng với trẻ nhỏ, nó chỉ là một khái niệm cần được giải thích đúng. Nếu ta không nói, con sẽ học từ những nguồn khác, nơi tình dục bị bóp méo thành tò mò, khoái cảm hay hành vi "bí mật".

Và trong hành trình làm cha mẹ, đôi khi sự thẳng thắn và hiểu biết chính là món quà lớn nhất ta có thể trao cho con, giúp con bước vào tuổi trưởng thành mà không hoang mang, không sợ hãi, và không phải học về cơ thể mình qua những điều sai lệch.