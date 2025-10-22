Thông tin mới nhất về việc dừng chương trình Y Việt - Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) tiếp tục thông tin về việc dừng chương trình Y Việt - Đức.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM

Thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi

Theo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình Y Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, hướng đến mục tiêu giúp sinh viên Việt Nam được học tập theo chuẩn y khoa Đức, qua đó hình thành đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực và tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt – Đức kể từ năm học 2024 do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP). Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

Quyết định chấm dứt hợp tác được Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6-2024 theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố Viện IMPP (Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027.

Dù Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua nhưng tại thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

Phương án cho sinh viên

Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, nhà trường chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo dành cho khóa tuyển sinh 2025.

Toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa Y Việt - Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20-10-2025.

Lộ trình học tập đảm bảo 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế phê duyệt. Công khai, minh bạch các nội dung học vụ và tài chính, bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024, dựa theo lộ trình kết thúc hợp tác giữa 2 bên tính từ thời điểm tháng 7-2024, nhà trường sẽ tích cực trao đổi với đối tác để cho các Khóa 2023, 2024 được tiến hành như trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên cùng gia đình.