Con gái Thủy Tiên - Công Vinh: Mẹ cha giấu mặt kín từ lúc sinh ra, đi học ở ngôi trường đắt đỏ

Con gái Thủy Tiên - Công Vinh có cha mẹ giàu ra sao?



Con gái Thủy Tiên - Công Vinh từ lúc sinh ra đã được ghen tị vì có bố mẹ đã nổi tiếng lại còn giàu có. Cặp đôi tài sắc hẹn hò nhau được 10 năm rồi kết hôn vào năm 2014 và câu chuyện tình yêu của họ luôn được giới trẻ yêu mến. Khi về với nhau họ còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù của cả hai gộp lại. Công Vinh lúc ấy có sự nghiệp vững vàng còn Thủy Tiên cũng là ngôi sao đắt show trong làng giải trí.

Thủy Tiên - Công Vinh là cặp đôi nổi tiếng trong giải trí Việt

Nhờ lao động chăm chỉ cần mẫn, Thủy Tiên và Công Vinh có một tài sản khổng lồ. Đây chính là điều kiện đầu tiên để cặp đôi thường xuyên đi từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Thủy Tiên và Công Vinh đang sinh sống tại biệt thự tọa lạc ở quận 7 (TP.HCM). Ngôi nhà nằm ven sông, rộng 300m2, có 5 phòng ngủ. Phía trong ngôi biệt thự, giọng ca Chợt là nỗi đau dành hẳn 100m2 để trồng rau sạch.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tuổi Sửu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình bên nhau. Trong những bức ảnh được nữ ca sĩ đăng tải, ngôi nhà có được thiết kế đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Theo tiết lộ, cơ ngơi này có giá trị hơn 22 tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 10 tỉ đồng là kinh phí xây dựng.

Ngoài nhà cửa và các dự án âm nhạc, đôi vợ chồng còn có thú vui chơi xe và sở hữu nhiều chiếc xe bạc tỉ. Từ tháng 4/2012, Công Vinh và Thủy Tiên trở thành đại sứ thương hiệu Audi A5 Sportback tại Việt Nam. Cặp đôi tậu ngay xe sang trị giá 2,3 tỉ đồng làm phương tiện đi lại.

Đến năm 2013, nữ ca sĩ thường xuyên tự lái xe đi diễn và làm giám khảo chương trình Bước nhảy hoàn vũ với chiếc xe Audi giá hơn 4 tỉ đồng. Năm 2016, Công Vinh gây bất ngờ khi chi hơn 5 tỉ để tậu chiếc Audi A8 dành tặng vợ.

Không riêng gì xe sang trị giá 5 tỷ, tiền độ tuổi Sửu còn nhiều lần khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về những món quà đắt tiền tặng vợ. Trong đó, chiếc đồng hồ hình rắn có giá 4 tỉ đồng. Dân mạng bảo chiếc đồng hồ thuộc nhãn hiệu Bvlgari, có tên Bvlgari Serpenti 7 Coil Watch và thuộc dạng xa xỉ nhất của thương hiệu này. Chất liệu làm nên chiếc đồng hồ là thép mạ vàng, phần mặt đồng hồ làm từ bạc và đặc biệt là được đính 190 viên kim cương tinh xảo, cuối cùng là phần viền mặt được khảm thêm 38 viên kim cương khác.

Cặp đôi còn nổi tiếng với nhiều hoạt động từ thiện

Xuất hiện trong một sự kiện, Thủy Tiên từng gây chú ý khi đeo đồng hồ con rắn đính vàng và kim cương giá 2,7 tỉ đồng. Cô cũng được biết đến là một nghệ sĩ yêu thích hàng hiệu. Những chiếc túi của Thủy Tiên có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu.

Con gái Thủy Tiên - Công Vinh được cha mẹ yêu chiều cho học trường xịn



Con gái Thủy Tiên - Công Vinh là bé Gạo. Từ nhỏ cô bé đã được cha mẹ giấu kín gương mặt vì nhiều lý do. Nói về lý do giấu mặt con, Thủy Tiên đã bật mí rằng: "Có thể, quan điểm của các bà mẹ khác không giống với tôi cũng một phần từ hoàn cảnh sống mà ra. Thêm đó, chắc là vì một số bà mẹ khác, chưa có va chạm với thị phi nhiều như tôi đã từng trải qua nên tâm lý bảo vệ con cũng chưa có. Chính vì thế, tôi giấu con cũng có lý do riêng của mình".

Hình ảnh con gái Thủy Tiên - Công Vinh luôn được giữ kín

Tuy luôn giấu mặt con nhưng mọi hoạt động của gia đình Thủy Tiên - Công Vinh đều thấp thoáng hình bóng của bé Gạo. Ngoài ra, bé Gạo cũng được bố mẹ yêu chiều nhiều thứ. Theo thông tin báo chí cô bé được bố mẹ mạnh tay chi tiền để đầu tư vào việc học. Hiện cô bé đang theo học tại trường quốc tế Bắc Mỹ SNA (International Schools of North America) ở TP.HCM.

Trường SNA nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng với tổng diện tích lên đến 10.000 m3 gồm 73 phòng học và 17 phòng chức năng và các trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu học tập của 2.000 học sinh. Trường tự hào có các phòng CNTT chuyên dụng, phòng nghệ thuật, thí nghiệm khoa học, STEM, nhà thi đấu đa năng, sân bóng, hồ bơi có mái che.

Hiện trường SNA đang giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế IB với các chương trình Tú tài quốc tế của khối PYP (tiểu học), Tú tài quốc tế MYP (cấp trung học, dành cho học sinh 11-16 tuổi), Tú tài quốc tế DP (dành cho học sinh trong độ tuổi 16-19).

Bé Gạo lớn lên trong tình cảm yêu thương đầy đủ của bố mẹ

SNS được mệnh danh là ngôi trường dành cho con nhà giàu bởi mức học phí "khủng". Theo thông tin từ website chính thức của trường, học phí năm học 2022-2023 dao động 449 - 688 triệu đồng/năm tùy theo từng cấp học. Ngoài ra phụ huynh khi cho con theo học tại ngôi trường này, đều phải đóng phí nhập học 40 triệu đồng.