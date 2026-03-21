Con gái nuôi Bằng Kiều: Xinh như hoa hậu, thành thạo 3 ngoại ngữ

Izara Thiên Nga (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Thiên Nga) sinh năm 2010. Ít người biết, Izara Thiên Nga chính là con gái nuôi của ca sĩ Bằng Kiều . Năm 2018, cả hai tình cờ gặp mặt trong một chuyến lưu diễn. Cảm mến sự dễ thương và giọng hát nội lực của Izara, Bằng Kiều đã nhận cô làm con nuôi.

Dù còn rất trẻ, Izara Thiên Nga đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sớm ghi dấu ấn với khán giả từ khi còn nhỏ. Cô là Thủ khoa violin tại Nhạc viện TP.HCM, đồng thời là quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí 2020 và Top 6 Giọng hát Việt nhí 2018. Bên cạnh đó, Izara còn giành giải tài năng tại cuộc thi Teen Model 2022.

Giọng ca trẻ cũng được biết đến là một nghệ sĩ đa tài khi có thể sử dụng nhiều loại nhạc cụ như violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone… Đồng thời, cô còn thông thạo 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Bên cạnh tài năng, con nuôi Bằng Kiều cũng được chú ý khi sở hữu nhan sắc nổi bật. Ở tuổi 16, Izara đã sở hữu chiều cao 1m75 cùng gương mặt xinh đẹp, thanh tú.

Sau nhiều năm được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ nhí, Izara Thiên Nga cho ra mắt EP mang tên IZARA . Đây được xem như màn chào sân của nữ ca sĩ, nơi cô tái định vị bản thân từ hình ảnh, cá tính âm nhạc đến định hướng nghệ thuật.

Sản phẩm âm nhạc gồm 6 ca khúc do chính cô sáng tác, với sự hỗ trợ của "nhà sản xuất âm nhạc tỷ view" 2pillz. Dự án mang hơi thở trẻ trung và hiện đại với những giai điệu bắt tai, mang tinh thần pop đậm chất Y2K - xu hướng đang được giới trẻ yêu thích.

Nữ ca sĩ cho biết EP được xem như bức tranh đa sắc về tâm hồn của một cô gái trẻ đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Ở đó, sự tự tin, nhạy cảm và những rung cảm cá nhân được thể hiện rõ nét qua âm nhạc.

Giọng ca 16 tuổi muốn hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng - người có thể tự sáng tác, hòa âm, phối khí và trình diễn chính những ca khúc của mình.

“Tôi hy vọng thông qua sản phẩm mới, khán giả sẽ biết đến hình ảnh Izara Thiên Nga mới mẻ, cá tính từ hình ảnh đến âm nhạc. Đây là phiên bản hoàn toàn khác biệt với những gì mà mọi người đã biết trước đó. Tôi mong rằng sự thay đổi, bứt phá này sẽ chinh phục được đông đảo khán giả, nhất là những khán giả trẻ”, nữ ca sĩ trẻ nói.