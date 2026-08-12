"Con gái đặc vụ Kim" gây sốt: Mặc áo phông, quần jeans đi tiệc đóng máy vẫn đẹp bất ngờ!

Với nhan sắc trong trẻo, tài năng mới nhú và sự chân thành, Seo Su Min đang trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của màn ảnh Hàn Quốc.

Giữa không khí ấm áp của buổi tiệc đóng máy phim Agent Kim Reactivated, hình ảnh nữ diễn viên Seo Su Min xuất hiện với bộ trang phục đơn giản đến mức tối giản - áo phông xám và quần jeans - đã khiến nhiều người phải dừng lại. Không son phấn cầu kỳ, không váy áo lộng lẫy, thế nhưng cô vẫn tỏa sáng rạng rỡ, tự nhiên và cuốn hút. Những bức ảnh báo chí ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền, khẳng định sức hút của "con gái đặc vụ Kim" hot nhất hiện nay.

Seo Su Min gần như giữ nguyên vẻ ngoài đời thường. Khi tạo dáng trước ống kính, nữ diễn viên trẻ liên tục vẫy tay, áp ngón trỏ lên má rồi tạo hình trái tim. Hình ảnh ấy vô tình cho thấy sức hút đặc biệt của Seo Su Min: không cần cố gắng biến mình thành một mỹ nhân lồng lộn, cô vẫn có nét cuốn hút rất tự nhiên của một cô gái thế hệ mới.

"Con gái đặc vụ Kim" đáng yêu hết nấc tại bữa tiệc đóng may. Clip: Behind

Seo Su Min xuất hiện với bộ trang phục đơn giản đến mức tối giản, chỉ có áo phông xám và quần jeans. Ảnh: Newsprizon

Không son phấn cầu kỳ, không váy áo lộng lẫy, thế nhưng cô vẫn tỏa sáng rạng rỡ, tự nhiên và cuốn hút. Ảnh: Newsen

Seo Su Min gần như giữ nguyên vẻ ngoài đời thường. Ảnh: Newsen

Seo Su Min sinh năm 2007, được chọn vào vai diễn đầu tay trong Agent Kim Reactivated chỉ sau 2 phút thử vai. Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Seo Su Min từng định hướng trở thành thần tượng Kpop. Nữ diễn viên từng được ba công ty giải trí lớn lựa chọn để đào tạo theo con đường idol. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Seo Su Min quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Hiện tại, cô là tân binh hiện tượng của năm 2026 và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong tương lai.

Seo Su Min được nhận vào Khoa Sân khấu và Điện ảnh của một trường đại học, nhưng cuối cùng cô đã chọn không nhập học để có thể tập trung hoàn toàn vào việc quay phim Agent Kim Reactivated. Và lựa chọn của Seo Su Min giờ đây đã gặt hái được trái ngọt. Agent Kim Reactivated đã nhận được sự yêu mến vô cùng lớn, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 23,1% và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong 3 tuần liên tiếp.

Seo Su Min hoãn nhập học đại học để tham gia bộ phim Agent Kim Reactivated. Ảnh: SBS

Sau khi trở thành sao, cô gây sốc khi vẫn đi làm thêm ở quán takoyaki. Trên truyền hình, ngôi sao trẻ chia sẻ: "Vì tôi không cố gắng che giấu khuôn mặt của mình, tôi nghĩ mọi người chỉ cho rằng tôi trông giống như một nữ diễn viên. Một số khách hàng thậm chí còn nói về 'Đặc vụ Kim' ngay trước mặt tôi. Tôi lắng nghe với lòng biết ơn trong khi làm bánh takoyaki".

Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất lại là ông chủ cửa hàng. "Tôi chưa bao giờ nói với ông chủ của mình rằng tôi là một diễn viên" - Seo Su Min giải thích. "Một ngày nọ, khi tôi đang nấu món takoyaki, ông chủ đột nhiên hỏi 'Cô có phải là diễn viên trong Đặc vụ Kim không?'. Khi tôi trả lời là có, ông ấy liền hỏi lại, 'Sao cô lại ở đây?'. Ông chủ đã bị sốc hoàn toàn khi biết cô nhân viên thực ra là diễn viên trong bộ phim đang hot. Seo Su Min giải thích về lý do đi làm thêm: "Tôi không thích ngồi không làm gì chỉ vì việc quay phim đã kết thúc. Tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó có ích, vì vậy tôi quyết định bắt đầu tìm việc".

Dù đã nổi tiếng, Seo Su Min vẫn đi làm thêm ở quán takoyaki. Ảnh: Allkpop

Những kỷ niệm với So Ji Sub cũng được nữ diễn viên chia sẻ: "Lúc đầu, tôi gọi anh ấy là 'tiền bối', nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu gọi nhau là 'bố' và 'con gái' như vai diễn trong phim. Càng quay phim, anh ấy càng trở nên giống như cha tôi. Khi quay cảnh tôi nhìn vào bức chân dung tưởng niệm của anh ấy, tôi đã khóc ngay cả trước khi bắt đầu quay phim".

Được sự dìu dắt, hỗ trợ và động viên tận tình từ đàn anh kỳ cựu, Seo Su Min đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất, tác phong làm việc chuyên nghiệp và cách giữ mình giữa chốn showbiz thị phi. Sự hậu thuẫn tinh thần to lớn này chính là bệ phóng vững chắc giúp cô tự tin sải bước trên con đường nghệ thuật dài lâu.

Ảnh: SBS

2 "bố con" So Ji Sub và Seo Su Min ăn ý trên màn ảnh. Ảnh: SBS

Agent Kim Reactivated không chỉ giúp Seo Su Min nổi tiếng mà còn khẳng định khả năng diễn xuất của một tân binh. Từ những cảnh học đường đầy cảm xúc, đến các tình huống nguy hiểm sau khi bị bắt cóc, cô đều thể hiện sự chân thật và chiều sâu đáng kinh ngạc. Khán giả gọi cô là “con gái quốc dân”, còn giới chuyên môn đánh giá cao tiềm năng lâu dài.

Dù vừa trải qua thành công lớn, Seo Su Min vẫn giữ thái độ khiêm tốn, bình dị. Việc diện áo phông quần jeans giản dị tại tiệc đóng máy và tiếp tục làm thêm takoyaki chính là minh chứng rõ nét nhất. Cô không vội vàng thay đổi bản thân để phù hợp với ánh đèn sân khấu, mà chọn cách sống thật với tuổi trẻ của mình.

Với nhan sắc trong trẻo, tài năng mới nhú và sự chân thành, Seo Su Min đang trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của màn ảnh Hàn Quốc. “Con gái đặc vụ Kim” đã chính thức bước ra ánh sáng – và hành trình phía trước của cô chắc chắn còn nhiều điều thú vị đang chờ đón.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X

Seo Su Min sinh năm 2007 và sở hữu nhan sắc xinh đẹp trong sáng. Ảnh: X



