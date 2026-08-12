Dấu hiệu lạ trong hôn nhân "Hoàng tử tình ca" Vũ. và vợ tiểu thư

Từ động thái mới nhất của Vũ., netizen xôn xao bàn tán về tình trạng của anh và vợ tiểu thư.

Vũ. vốn được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "Hoàng tử tình ca" của showbiz Việt. Trái ngược với sự nghiệp sôi nổi, nam ca sĩ lại có đời tư khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trên MXH. Mới đây, Vũ. bất ngờ đăng tải loạt ảnh trong một chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý lại nằm ở việc nam ca sĩ gần như chỉ xuất hiện một mình trong các khung hình, không thấy bóng dáng bà xã Thái Hằng.

Chưa dừng lại ở đó, một số cư dân mạng còn phát hiện Vũ. không đeo nhẫn ở ngón áp út trong những hình ảnh mới. Những khoảnh khắc bên vợ từng được chia sẻ trước đây cũng không còn xuất hiện trên trang cá nhân.

Vũ. tung loạt ảnh du lịch ở nước ngoài sau thời gian dài kín tiếng

Những hình ảnh anh cập nhật đa phần xuất hiện 1 mình

Netizen soi trên ngón áp út của Vũ. đã không đeo nhẫn cưới

Đây cũng không phải lần đầu chuyện tình cảm của Vũ. trở thành chủ đề được bàn tán. Hồi tháng 8/2025, nam ca sĩ từng bị soi không còn đeo nhẫn cưới. Trước đó, đây vốn là món phụ kiện có ý nghĩa đặc biệt với anh, được sử dụng cả trong đời thường lẫn khi xuất hiện trên sân khấu. Chính vì vậy, sự thay đổi bất ngờ này từng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Về phía Thái Hằng, thời gian gần đây, cô cũng khá kín tiếng và lâu rồi không nhắc đến hay thể hiện sự đồng hành cùng ông xã trong các hoạt động công việc. Khi những dấu hiệu này xuất hiện cùng thời điểm, cộng đồng mạng càng thêm xôn xao, đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Trước đó, Vũ. luôn mang chiếc nhẫn này trên tay

Tuy nhiên, từ 1 năm trước, anh liên tục bị soi không mang nhẫn

Hành trình yêu đương của Thái Hằng và Vũ.

Vợ của nam ca sĩ Vũ. là Thái Hằng, hơn anh 3 tuổi. Cô là con gái duy nhất của bà Nga Dior - cựu đại diện thương hiệu Christian Dior tại Việt Nam. Trước khi trở thành "hậu phương" của Vũ., Thái Hằng từng làm trong lĩnh vực truyền thông cho một công ty âm nhạc. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện và là vợ của ca sĩ nổi tiếng, nhưng Thái Hằng lại rất kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ đời tư lên mạng xã hội, thậm chí những hình ảnh hiếm hoi mà Thái Hằng đăng tải cũng chủ yếu xoay quanh thời trang, du lịch hay những buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết.

Hồi tháng 5/2019, Thái Hằng đăng tải một bức ảnh cô được ai đó nâng niu đeo 1 chiếc giày màu xanh. Cô cho biết khi nhìn thấy một cảnh quay trong một bộ phim, nam chính mang đôi giày cho nữ chính, cô đã muốn được mang đôi giày như thế trong lễ cưới của mình. Và như nguyện ước, 3 ngày trước ngày cô bước sang tuổi 28, có một chàng trai đã đến bên giường ngủ của cô và thực hiện điều đó. Cô nói "I said yes" như lời đồng ý sau màn tỏ tình ngọt ngào.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi vào năm 2023, khi hỏi về cột mốc cầu hôn đối phương, Vũ. chia sẻ: "Chuyện bình thường thôi! Lúc đó, tôi đang ngủ bỗng bật dậy, quyết định đặt vé máy bay, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn muốn tặng từ lâu và lao đến nhà cô ấy rồi cầu hôn. Hết!".

Thái Hằng và Vũ. yêu kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ

Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào tháng 7/2023, từ sau khi về chung nhà thì vẫn giữ nguyên tắc kín tiếng. Vào tháng 6/2024, Hà Anh Tuấn từng lỡ lời tiết lộ chuyện Vũ. đã lên chức bố. Tuy nhiên, thay vì xác nhận hay chia sẻ thêm, nam ca sĩ lại chọn cách "đánh trống lảng", để mọi thứ chìm vào im lặng.

Dù vậy, dân tình vẫn không bỏ qua chi tiết "lạ" từ đám cưới của Vũ. trước đó. Không giống hình ảnh thường thấy của các cô dâu, thường chọn váy cưới ôm sát để khoe trọn vóc dáng, bà xã của Vũ. lại diện thiết kế khá thoải mái, che dáng. Đặc biệt, một vài bức ảnh chụp bằng camera thường còn để lộ vòng 2 lùm lùm, khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đã có "tin vui" ngay trong ngày cưới. Tính đến hiện tại, nhóc tỳ nhà Vũ. ước chừng đã được khoảng 2-3 tuổi.

Vũ. từng hé lộ ảnh cưới vào tháng 8/2023 nhưng hiện bài đăng này đã không còn trên trang cá nhân của anh

Vũ. cho biết cuộc sống cũng có những thay đổi nhưng cả hai biết lắng nghe, học cách dung hòa với đối phương. Nam ca sĩ cho hay: "Để cuộc sống gia đình viên mãn, điều quan trọng nhất là chia sẻ với đối phương. Hai người phải nói, không thể im im được. Khi mà chia sẻ với nhau được thì mọi chuyện không có gì khó khăn. Gia đình luôn 100% ủng hộ. Nên mình rất tự tin đi du lịch rất nhiều để tìm hiểu các câu chuyện mới của bạn bè và các anh chị nghệ sĩ".

Gắn bó với biệt danh ca sĩ thất tình chuyên trị tâm trạng, Vũ. thừa nhận không ít lần phải đính chính với vợ: "Có một hậu phương vững chắc để ủng hộ, tôi không ngại gì thỏa sức sáng tạo trong bài hát cả. Nhưng lấy vợ rồi, đôi khi cũng phải 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng'. Có những lúc, bạn cùng nhà nghe nhạc xong, tôi cũng thấy đôi mắt cô ấy có vẻ hơi thay đổi. Lúc ấy, tôi phải trấn an ngay. Có những câu chuyện tôi vay mượn từ bạn từ bè, có những câu chuyện tôi chứng kiến được và đưa vào âm nhạc. Những cái ấy có thể ảnh hưởng nhỏ tới cuộc sống, nhưng cả hai đứa đều hiểu cho nhau nên cũng không sao cả".