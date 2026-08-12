Mỹ nhân 1993 hot nhất hiện nay: Nhan sắc ngọt ngào "dính" như kẹo, xuất thân từ gia đình ngành y

Với Our Sticky Love, Ha Young đang có cơ hội lớn nhất sự nghiệp.

Trong làn sóng K-drama năm 2026, cái tên Ha Young đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ vai nữ chính Go Eun Sae trong bộ phim Our Sticky Love. Bên cạnh màn hóa thân ấn tượng cùng Jung Hae In, cô còn khiến khán giả xôn xao bởi vẻ đẹp thanh thoát, chiều cao lý tưởng và hành trình sự nghiệp đầy bất ngờ. Từ một sinh viên hội họa bỏ ngang chương trình thạc sĩ ở New York để theo đuổi diễn xuất, Ha Young đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên màn ảnh Hàn Quốc.

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Ha Young đang là cái tên cực hot với phim Our Sticky Love. Ảnh: X

Cô gái nhà y khoa chọn con đường nghệ thuật

Ha Young có tên đầy đủ là Ahn Ha Young, sinh ngày 11/8/1993 tại quận Yongsan, Seoul. Nữ diễn viên xuất thân trong gia đình có truyền thống y khoa, nhưng lại chọn con đường khác hẳn. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa phương Tây tại Đại học Nữ sinh Ewha - một trong những trường danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Năm 2016, cô sang New York theo học thạc sĩ tại School of Visual Arts, một trong những ngôi trường mỹ thuật hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 năm, cô quyết định nghỉ học để quay về Hàn Quốc theo đuổi diễn xuất - quyết định mà sau này cô chia sẻ là "không hối tiếc". Trước khi bước vào làng giải trí, Ha Young từng hoạt động người mẫu, xuất hiện trong các quảng cáo mỹ phẩm, ô tô và video quảng bá. Cô hiện trực thuộc công ty quản lý Bistus Entertainment.

Nữ diễn viên xuất thân trong gia đình có truyền thống y khoa. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên cô lại theo đuổi con đường mỹ thuật. Ảnh: Instagram

Sau khoảng 1 năm học tại Mỹ, cô quyết định nghỉ học để quay về Hàn Quốc theo đuổi diễn xuất. Ảnh: Instagram

Từ vai phụ nhỏ đến nữ chính chiếm lĩnh màn ảnh

Ha Young chính thức ra mắt màn ảnh năm 2019 với vai Na Yi Hyeon - em gái nhân vật chính trong bộ phim Doctor Prisoner. Những năm tiếp theo, cô xuất hiện ở nhiều vai phụ và cameo đáng chú ý như Chocolate, Now, We Are Breaking Up, The Good Detective, Doona!, và thậm chí có màn xuất hiện ngắn trong Extraordinary Attorney Woo.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi Ha Young đảm nhận vai Cheon Jang Mi - nữ y tá dày dạn kinh nghiệm trong The Trauma Code: Heroes on Call. Vai diễn này giúp cô được đề cử giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards lần thứ 61, đồng thời nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất chân thực, sắc sảo. Sau đó, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án lớn như Boyfriend on Demand, Bloodhounds mùa 2 và đặc biệt là Teach You a Lesson.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ha Young đi lên từ những vai phụ. Ảnh: Instagram

Năm 2026, Ha Young chính thức "lên ngôi" nữ chính với Our Sticky Love. Bộ phim do Kim Jang Han đạo diễn, Mo Ji Hye viết kịch bản, kể về Go Eun Sae - một công tố viên chống tham nhũng đầy tham vọng bị mất trí nhớ sau một vụ việc liên quan đến tổ chức tội phạm. Cô tỉnh dậy ở một thị trấn nhỏ, nơi Jang Tae Ha (Jung Hae In) – cựu võ sĩ quyền Anh, hiện là huấn luyện viên boxing – xuất hiện và tuyên bố mình là bạn trai của cô. 2 người buộc phải sống chung trong hoàn cảnh đầy bí ẩn, vừa lãng mạn vừa pha trộn yếu tố tội phạm và hài hước.

Vai diễn này đánh dấu lần đầu tiên Ha Young dẫn dắt một dự án lớn. Cô chia sẻ rằng tựa đề táo bạo của phim đã khiến cô tò mò ngay từ đầu, và quá trình quay phim mang lại nhiều niềm vui nhờ kịch bản tốt cùng sự hỗ trợ của dàn diễn viên. "Phản ứng hóa học" giữa cô và Jung Hae In được khán giả đánh giá cao, vừa dễ thương, vừa có chiều sâu cảm xúc. Our Sticky Love phát hành toàn bộ 12 tập trên Netflix từ ngày 7/8, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa thể loại rom-com, melodrama và chút yếu tố đen tối.

Our Sticky Love là bộ phim đầu tiên Ha Young đảm nhận vai nữ chính. Ảnh: Instagram

Nhan sắc thanh thoát và cực "dính" vào mắt người xem

Ha Young sở hữu nhan sắc thanh lịch, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sâu và làn da sáng mịn. Với chiều cao lý tưởng và thân hình mảnh mai, ngôi sao sinh năm 1993 dễ dàng biến hóa từ vẻ dịu dàng, nữ tính sang phong cách sắc lạnh, chuyên nghiệp. Trong The Trauma Code, tạo hình y tá với tóc buộc gọn và trang điểm tự nhiên giúp cô trông rất chân thực. Ở Our Sticky Love, Ha Young lại mang đến hình ảnh công tố viên mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương sau khi mất trí nhớ - vừa cứng cỏi, vừa dễ thương.

Ảnh: Instagram

Ha Young sở hữu nhan sắc thanh lịch, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sâu và làn da sáng mịn. Ảnh: Instagram

Trên thảm đỏ và sự kiện thời trang, Ha Young thường gây ấn tượng với kiểu tóc xõa thanh lịch, trang phục tối màu hoặc cắt xẻ tinh tế, tôn lên vóc dáng cao ráo. Nhiều người nhận xét cô có khí chất "con nhà giáo" kết hợp với sự tươi mới của thế hệ diễn viên trẻ. Instagram cá nhân của cô thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ những bức ảnh phong cách, đôi khi kèm theo chú mèo cưng – người bạn đồng hành thường xuyên của cô.

Với Our Sticky Love, Ha Young đang có cơ hội lớn nhất sự nghiệp. Từ một họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết đến người mẫu, rồi diễn viên chuyên nghiệp, Ha Young chứng minh cô là mỹ nhân đa năng và không ngại thử thách. Nhan sắc thanh thoát kết hợp khả năng diễn xuất ngày càng chín chắn giúp nữ diễn viên trở thành cái tên cực triển vọng trên màn ảnh xứ Hàn.

Ảnh: Instagram

Nhiều người nhận xét cô có khí chất "con nhà giáo" kết hợp với sự tươi mới của thế hệ diễn viên trẻ. Ảnh: Instagram



