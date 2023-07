Con đẹp hơn hẳn bố mẹ, bố nghi ngờ đi xét nghiệm ADN và cái kết khó tin

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, kết quả xét nghiệm ADN làm cho nhiều gia đình tan vỡ, nhưng cũng khiến nhiều gia đình vui sướng vì họ tìm ra ruột thịt của mình.

Câu chuyện kỳ lạ tới khó tin đã xảy ra đối với gia đình nhà L và N. L sinh ra ở Hà Nội, 3 tuổi em đã theo gia đình vào TP.HCM sinh sống. Cả gia đình 3 người sống rất hạnh phúc. Bố L còn luôn tự hào vì có một người vợ đảm, con xinh. Chính vì vậy, bố L thường đưa L đi chơi cùng mình.

Tuy nhiên, cũng chính vì nét xinh đẹp không thừa hưởng từ mẹ, cũng chẳng từ bố khiến cho gia đình L bị ly tán. Bố L tỏ ra nghi ngờ vợ mình không chung thủy. Ông ngày càng lạnh nhạt với mẹ con L, đi sớm về hôm.

Tức nước vỡ bờ, chuyện gì tới cũng đã tới. Trong một lần đi nhậu về, sẵn có hơi men, bố L đã cãi nhau lớn với mẹ L. L ở trên phòng nghe được toàn bộ cuộc cãi vã của bố mẹ. Bố L ném cho mẹ L tờ giám định ADN chứng minh L không phải con ruột của ông.

Quá ấm ức do bị chồng buộc tội không chung thuỷ, mẹ L đã oà lên khóc và hét lên: “Chỉ vì con không giống anh mà anh nhất quyết phải hành hạ tôi hay sao?”.

Xét nghiệm ADN bằng tóc (Ảnh minh hoạ)

Hai mẹ con L quyết định quay trở ra Hà Nội sống cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Mẹ L không hề mảy may nghi ngờ rằng L không phải con đẻ của bà.

Mẹ L cho con học tại một trường công gần nhà. L bắt đầu làm quen và chơi thân với một người bạn tên N. Tới ngày sinh nhật mình, N đã ngỏ ý mời L tới tiệc sinh nhật. Tại đây, dì của N buột miệng nói: “Sao con bé bạn của N lại giống chị hồi trẻ thế?”. Giật mình trước câu nói của em gái, chị C (mẹ N) đã vào phòng tìm cuốn album của gia đình. Thật bất ngờ, khi xem lại ảnh cũ của chính mình, chị C phát hiện L rất giống mình.

Sau bữa tiệc sinh nhật đó, chị C cũng bắt đầu nghi ngờ có thể đã bị trao nhầm con lúc sinh. Khi hỏi chuyện L, chị C biết L sinh cùng ngày, cùng giờ với con gái chị.

Mối nghi ngờ ngày càng lớn khi chị C cũng thấy N không hề giống ai trong gia đình. Chị bàn với chồng đi xét nghiệm ADN để gạt bỏ mọi nghi ngờ. Tuy nhiên, vì sợ N bị tổn thương, 2 vợ chồng chị C đã âm thầm đi lấy mẫu xét nghiệm. Chị lấy tóc của N và mình đi xét nghiệm. Sau vài ngày, kết quả chị C và N không có quan hệ huyết thống. Đêm hôm đó, vợ chồng chị C đã vắt óc suy nghĩ làm gì trong tình cảnh trớ trêu này.

Sáng hôm sau chị C đã quyết định tìm tới nhà chị H (mẹ L) trong lúc L đi vắng. Sau những câu chuyện xã giao, chị C cũng nói rõ lý do tới gặp chị L. Chị C cho rằng gia đình họ bị trao nhầm con. Nghe lời chia sẻ của chị C, chị H giận bắn người nói: “Chị điên rồi, làm gì có chuyện nhầm con được”.

Chị C giải thích: “Cháu L rất giống tôi ngày trẻ, còn cháu N lại có nét giống chị”. Chị C đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, trong đó N không có quan hệ huyết thống với chị. Chị H nghe xong bần thần người và nghĩ tới kết quả xét nghiệm ADN mà chồng đưa cho mình trước đó.

Trước khi ra về, chị C đã để lại mẫu tóc của N, người con chị đang nuôi dưỡng, và mong chị H sẽ mang đi xét nghiệm để làm rõ sự tình. Sau khi suy nghĩ, chị H cũng đã mang mẫu tóc của chị và của cả 2 bé N, L đi xét nghiệm. Kết quả N là con ruột của chị, còn bé L thì không.

Theo lời bà Nga, khi có kết quả xét nghiệm, 2 người mẹ đã hẹn gặp nhau để tìm cách nói chuyện cho các con biết về sự xáo trộn không ai mong muốn này. Sau giây phút yên lặng thì L đã bật khóc. Em xin bố mẹ ruột và mẹ nuôi được vào TP.HCM tìm bố nuôi. Em nói muốn bố mẹ nuôi được đoàn tụ. N cũng xin bố mẹ được đi cùng L. Và người đàn ông duy nhất trong buổi gặp hôm đó đã xúc động nhận nhiệm vụ đưa 2 con đi tìm bố tại TP.HCM.

Bà Nga chia sẻ nhờ có xét nghiệm ADN mà gia đình N và L đã làm sáng tỏ khúc mắc, oan khuất. Cả hai gia đình đã tìm được con ruột của chính mình, họ không hề mất đi mà còn có thêm một người con mới.