Loại quả có lợi đủ đường cho sức khỏe, vừa giàu kali hơn chuối lại hạ huyết áp, tốt cho tim, giảm cholesterol xấu

Đó chính là quả bơ!

Theo BS Mai Việt (Viện Dinh dưỡng quốc gia), bơ là loại quả chứa nhiều kali hơn chuối rất nhiều. Nghiên cứu cho thấy, 100g bơ cung cấp 14% nhu cầu kali cho cơ thể. Trong khi đó, chuối chỉ cung cấp 10%. "Đây là loại quả rất tốt trong việc hạ huyết áp. Ai mắc chứng tăng huyết áp dùng bơ thường xuyên sẽ rất lợi sức khỏe", chuyên gia nhận định.

Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy, bơ giúp kiểm soát huyết áp bằng cách tăng cường sức khỏe mạch máu và tim, điều chỉnh mức cholesterol trong máu, giảm huyết áp. Ngoài kali, trong bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như axit oleic, giúp điều chỉnh huyết áp, hạ mỡ máu rất tốt.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, ăn 1 quả bơ mỗi tuần có thể giảm 21% nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành. Ăn một quả bơ mỗi ngày trong 5 tuần giúp giảm cholesterol toàn phần, giảm cholesterol "xấu" và tăng cholesterol "tốt" ở những người thừa cân hoặc mắc bệnh béo phì. Do đó khuyến cáo thêm bơ vào chế độ ăn uống hàng ngày để giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, đột quỵ.

Hiện nay đang là mùa hè, cũng là mùa chính vụ của quả bơ. Ăn bơ thường xuyên sẽ rất lợi cho huyết áp cũng như tim mạch của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn bơ kèm bánh mì, trứng cho bữa sáng. Đôi khi bạn có thể làm sinh tố bơ thơm ngon hấp dẫn để thưởng thức. Tuy nhiên khuyến cáo không nên dùng nhiều đường, sữa bổ sung vì có thể gây tăng cân cũng như nguy cơ béo phì, mỡ máu về lâu dài...

Ngoài công dụng hạ huyết áp, tốt cho tim mạch, ăn bơ thường xuyên còn đem lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khác

1. Tăng cảm giác no



Theo Health, ăn chất béo lành mạnh giúp bạn no lâu, đem lại sự hài lòng. Cảm giác hài lòng này còn được gọi là cảm giác no. Bơ có hàm lượng chất béo chủ yếu đến từ axit béo không bão hòa đơn (MUFA) có lợi cho tim, đồng thời giúp no lâu khi đi vào cơ thể.

Thêm một nửa quả bơ vào bữa ăn của bạn có thể làm tăng đáng kể cảm giác no trong tối đa 5 giờ.

2. Kiểm soát cân nặng

Ăn chất béo lành mạnh giúp kiểm soát cân nặng một cách thông minh. Nghiên cứu cho thấy, ăn một quả bơ mỗi ngày ở chế độ ăn kiểm soát calo diễn ra trong 12 tuần, không ngăn cản quá trình giảm cân.

Chất béo có nguồn gốc thực vật như chất béo trong quả bơ cung cấp chất chống oxy hóa và chống viêm, giúp kiểm soát cân nặng. Nghiên cứu cũng cho thấy, những người ăn bơ thường xuyên có chế độ ăn uống khoa học hơn (ăn nhiều trái cây, rau xanh, ít thực phẩm tinh chế), đồng thời có vòng eo nhỏ hơn.

Chưa kể, bơ làm tăng lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu chất béo và carbohydrate ăn vào. Chất xơ không hòa tan bổ sung khối lượng lớn vào phân, giúp loại bỏ thức ăn đã tiêu hóa khỏi ruột.

Vì những lý do đó, ăn bơ theo thời gian được các chuyên gia nhận định, sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ mỡ nội tạng.

3. Ngăn ngừa biến chứng tiểu đường

Thêm bơ vào bữa ăn của bạn có thể ngăn ngừa lượng insulin và đường trong máu tăng lên sau khi ăn một quả bơ.

Tiêu thụ bơ theo thời gian cũng có thể làm giảm mỡ bụng hoặc mỡ nội tạng. Chất béo nội tạng làm bước đệm cho các cơ quan ở vùng bụng của bạn và có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn.

4. Cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa

Bơ tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột bên trong đường tiêu hóa. Nghiên cứu bữa ăn kéo dài 12 tuần có chứa bơ đã dẫn đến những thay đổi tích cực đối với hệ vi sinh vật đường ruột. Cụ thể, chúng giúp ăng số lượng và sự đa dạng của vi khuẩn tổng thể, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

5. Tăng cường chức năng não bộ

Quả bơ rất giàu chất phytochemical được gọi là lutein. Đây là một sắc tố liên quan đến beta carotene và vitamin A. Lutein là một trong hai loại caroten chính được tìm thấy trong mắt, cũng được tìm thấy ở não bộ.

Ở người lớn tuổi, ăn một quả bơ mỗi ngày trong 6 tháng đã cải thiện hiệu suất trong các bài kiểm tra trí nhớ. Do đó ăn bơ hoàn toàn có thể là giải pháp giúp bạn tăng cường chức năng não bộ.

6. Bảo vệ mắt

Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa được tìm thấy trong mắt, đặc biệt là trong sắc tố điểm vàng, giúp mắt bạn có khả năng tinh chỉnh tầm nhìn.

Ăn một quả bơ mỗi ngày trong 6 tháng sẽ làm tăng lượng sắc tố điểm vàng do tăng zeaxanthin. Ngoài ra, bơ dường như làm tăng khả năng hấp thụ lutein tốt hơn so với việc chỉ bổ sung lutein, có thể là do chứa chất béo lành mạnh.

7. Phòng chống ung thư

Một số chất chống oxy hóa trong quả bơ, bao gồm lutein, zeaxanthin, beta carotene và vitamin E, đã ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Chúng cũng giết chết tế bào ung thư miệng. Do đó, bơ hoàn toàn có thể được sử dụng để phòng chống ung thư hàng ngày.