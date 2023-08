"Combo" tựu trường, giao mùa, mẹ không được chủ quan về sức khỏe của con

Mỗi năm, cứ vào độ cuối tháng 8, đầu tháng 9, các bạn nhỏ lại nô nức chuẩn bị quần áo mới, sách vở mới, đến trường trong niềm hân hoan khi gặp lại bạn bè, thầy cô sau một khoảng thời gian nghỉ hè. Con vui vẻ là vậy nhưng với các ông bố, bà mẹ, nỗi lo lắng cho sức khỏe của con lại là cảm xúc chủ đạo.



Lo là bởi tựu trường cũng đồng nghĩa với việc con trở lại trong một môi trường đông đúc, tiếp xúc gần với nhiều người, nếu có một bệnh truyền nhiễm nào đó xuất hiện trong thời điểm này thì rất dễ bùng lên thành dịch. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là lúc giao mùa, cơ thể của trẻ đặc biệt dễ bị các vi khuẩn, vi rút gây bệnh xâm nhập, dễ ốm bệnh.

Một số bệnh trẻ dễ gặp phải trong thời điểm tựu trường giao mùa

Cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp



Đây là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ trong mùa tựu trường do đây là thời điểm thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường, dễ khiến trẻ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, cúm, viêm mũi họng, viêm phổi. Trẻ bị bệnh đường hô hấp thường có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi. Bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua tiếp xúc gần, giọt nước bọt bắn ra khi nói chuyện.

Bệnh tay chân miệng

Thời điểm bệnh tay chân miệng vào mùa cũng trùng với thời điểm tựu trường. Trẻ có thể bị sốt nhẹ thoáng qua, hoặc sốt cao 39 - 40 độ C, mỏi mệt, kém ăn, đau họng… và xuất hiện những nốt ban hồng khoảng 2mm ở miệng, da lòng bàn tay, gan bàn chân, đôi khi ở mông, cẳng chân. Bệnh dễ lây thành dịch, từ người bệnh sang người lành qua tiếp xúc gần, giọt nước bọt bắn ra.

Bệnh sốt siêu vi, sốt phát ban

Các biểu hiện chung thường thấy ở bệnh nhân nhiễm siêu vi là sốt cao 39-40 độ C kèm theo phát ban, mệt mỏi, đau cơ, đau họng, chán ăn… Trong khi đó, sốt phát ban gây ra bởi siêu vi rubella còn gọi là ban đào, rất dễ lây nhiễm, nhất là trong môi trường đông đúc như trường học vì bệnh lây chính yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nhầy mũi làm văng những giọt nước li ti, người lành hít phải sẽ bị nhiễm bệnh.

Bệnh về đường tiêu hóa

Đây là căn bệnh có rất nhiều nguy cơ lây lan trong trường học do nó lây trực tiếp qua đường phân - miệng, chỉ cần vệ sinh bàn tay chưa sạch khi đi vệ sinh, bàn tay bẩn tiếp xúc đồ chơi, trẻ khác chơi, ngậm vào miệng là hoàn toàn có thể lây nhiễm vi rút gây bệnh tay chân miệng.

Hạn chế lây nhiễm bệnh mùa tựu trường bằng những giải pháp vệ sinh hiệu quả

Nhìn sơ qua, có thể thấy con đường lây nhiễm của những bệnh phổ biến trong mùa tựu trường này đều có thể hỗ trợ ngăn chặn bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ bàn tay và cơ thể của trẻ. Do đó, để mùa tựu trường không còn trở thành nỗi ám ảnh với các bố, các mẹ khi con đi học liên tục ốm đau thì việc giữ vệ sinh cho trẻ và dạy trẻ kiến thức, cách thức tự giữ vệ sinh cho bản thân là rất quan trọng. Các bậc phụ huynh cần thực hiện các việc sau:

Cho trẻ rửa tay thường xuyên với nước rửa tay

Các bậc phụ huynh cần lưu ý giáo dục trẻ về tầm quan trọng của việc rửa tay với nước rửa tay, đặc biệt là sản phẩm Lifebuoy công thức Vitamin+ sẽ giúp tiêu diệt hầu hết các loại vi sinh vật có hại trên tay, không để chúng có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Các thời điểm rửa tay trẻ nên lưu ý: trước và sau khi dùng bữa; sau khi đi vệ sinh; sau khi trở về từ nơi công cộng; và sau khi tiếp xúc với người bệnh.

Cắt móng tay, móng chân sạch sẽ

Vi khuẩn và vi trùng thường thích cư trú trong móng tay, móng chân dài do đây là môi trường vừa an toàn vừa có nguồn dinh dưỡng dồi dào từ chất đạm sừng có trong móng. Chúng có thể gây nhiễm trùng cho cơ thể bé. Do đó, một trong những cách để vệ sinh cá nhân chính là cần "phá hủy" môi trường lý tưởng này của vi khuẩn và vi trùng.

Tắm cùng sữa tắm sạch khuẩn sau một ngày dài ở trường để loại bỏ vi khuẩn

Với thành phần chính là acid lauric, sữa tắm Lifebuoy công thức Vitamin+ có khả năng kháng khuẩn cao, loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn và bụi bẩn bám trên bề mặt, phòng ngừa viêm nang lông hiệu quả. Khi được kết hợp cùng sodium hydroxide, nó sẽ tạo ra màng bọc bảo vệ làn da của bé khỏi sự tấn công của các tác nhân bên ngoài môi trường. Cha mẹ cần lưu ý cho trẻ tắm 2 lần/ngày nhằm giữ gìn vệ sinh cơ thể hiệu quả, bảo vệ trẻ trước bệnh truyền nhiễm mùa tựu trường.

Như vậy, chỉ với những bí quyết trên đây, cha mẹ đã có thể hoàn toàn yên tâm để con tự do vui đùa, thỏa sức học tập và khám phá trong mùa tựu trường này mà không lo bệnh tật rồi!