Collin Johns - từ nhà vô địch thế giới tới hành trình biến Việt Nam thành trung tâm của Pickleball châu Á

Ba tháng không phải là khoảng thời gian ngắn đối với một vận động viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng với Collin Johns, tay vợt giữ vị trí số một thế giới môn Pickleball ba năm liên tiếp, quyết định dành cả quý cuối năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh không hề khó khăn. Bởi anh tin rằng mình đang làm điều có ý nghĩa hơn cả những danh hiệu.

Từ sân ATP đến đỉnh cao Pickleball

Câu chuyện của Collin Johns bắt đầu từ những sân tennis chuyên nghiệp ATP Tour. Sau khi chuyển hướng, Collin dành nhiều năm huấn luyện tennis tại các trường đại học và câu lạc bộ danh tiếng ở Mỹ, khám phá ra niềm đam mê truyền đạt và giúp người khác trở nên tốt hơn.

Năm 2022, Collin quyết định thi đấu Pickleball toàn thời gian. Cùng em trai Ben Johns, bộ đôi này giành được ba mươi lăm danh hiệu đôi nam tại PPA Tour và giữ vững vị trí số một thế giới trong ba năm với tỷ lệ lên bục podium bảy mươi bốn phần trăm.

Điều khiến Collin trở nên đặc biệt không chỉ là những chiếc cúp mà là khả năng phân tích chiến thuật sâu sắc và giải thích dễ hiểu. Chính điều này đã đưa anh đến với vai trò mới tại châu Á.

Lý do chọn Việt Nam

Khi Tổ chức Huấn luyện Chuyên nghiệp Racket Châu Á Thái Bình Dương tìm kiếm địa điểm khởi động chương trình đào tạo huấn luyện viên đầu tiên tại châu Á, Collin đã tự mình khảo sát nhiều quốc gia. Và Việt Nam đã chinh phục anh ngay từ những ngày đầu.

"Việt Nam là điểm khởi đầu lý tưởng," Collin chia sẻ. "Năng lượng, sự cầu tiến và tinh thần học hỏi của các huấn luyện viên trẻ ở đây khiến tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chiến lược tiên phong cho sự bùng nổ và phát triển của pickleball trong thập kỷ tới."

Điều khiến anh ấn tượng nhất là sự kết hợp giữa kỷ luật và sáng tạo. Các huấn luyện viên trẻ ở đây rất nghiêm túc với việc học tập nhưng cũng không ngại thử nghiệm và sẵn sàng điều chỉnh. Đó chính là phẩm chất cần thiết để trở thành huấn luyện viên giỏi trong môn thể thao đang phát triển nhanh như Pickleball.

"Pickleball là môn thể thao kết nối mọi thế hệ. Ở Việt Nam, tôi thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa khát vọng và sự kỷ luật - điều mà bất kỳ nền thể thao mạnh nào cũng cần," anh nói.

Triết lý Alpha và sứ mệnh giáo dục

Điều Collin muốn truyền đạt nhiều nhất không phải là kỹ thuật mà là tư duy. Anh gọi đó là Alpha Mindset với ba yếu tố cốt lõi: Lãnh đạo bằng hành động, Thực thi hướng đến kết quả cụ thể, và Thích ứng linh hoạt với mọi tình huống.

"Tôi không muốn đào tạo những người chỉ biết dạy Pickleball. Tôi muốn xây dựng những nhà lãnh đạo có thể định hình tương lai của môn thể thao này. Một người chơi giỏi có thể tạo ra chiến thắng cho bản thân, nhưng một người huấn luyện giỏi có thể tạo ra cả một thế hệ chiến thắng cho cộng đồng," anh nhấn mạnh.

Trong các buổi học, Collin thường kể về những thất bại của chính mình, về những quyết định sai và bài học rút ra được. Anh tin rằng sự chân thật là chìa khóa để xây dựng lòng tin, và chỉ khi có lòng tin, việc truyền đạt mới thực sự hiệu quả.

Một huấn luyện viên Việt Nam trong chương trình chia sẻ rằng điều đặc biệt nhất ở Collin là cách anh khiến mọi người cảm thấy họ cũng có thể đạt được điều đó. Anh không đặt mình lên cao mà luôn đứng cùng mọi người, học hỏi lẫn nhau.

Tầm nhìn cho tương lai

Với Collin, ba tháng tại Việt Nam chỉ là khởi đầu. Anh tin rằng trong thập kỷ tới, châu Á sẽ trở thành một trong những thị trường Pickleball lớn nhất thế giới, và Việt Nam sẽ đóng vai trò then chốt.

Chương trình COEBRA dự kiến kết thúc vào giữa tháng mười hai, nhưng Collin đã lên kế hoạch quay lại Việt Nam nhiều lần trong năm 2026 để tiếp tục theo dõi sự phát triển của các huấn luyện viên.

"Việt Nam đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi mang đến. Tôi đến đây với vai trò là người thầy, nhưng thực ra tôi cũng đang học rất nhiều. Về sự kiên trì, về tinh thần cộng đồng, về cách người ta ở đây yêu thể thao một cách chân thành. Đó là món quà vô giá," anh chia sẻ.

Câu chuyện của Collin Johns tại Việt Nam là minh chứng cho sức mạnh của niềm đam mê và sứ mệnh. Từ một vận động viên đỉnh cao, anh đã chọn con đường ý nghĩa hơn, xây dựng tương lai cho môn thể thao mình yêu thương thông qua việc truyền đạt cho thế hệ kế tiếp. Và Việt Nam tự hào là nơi anh bắt đầu hành trình đó.