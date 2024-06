Coach ra mắt “Tabby Pop Up Activation 2024” tại Hà Nội: Một trải nghiệm sống động phản ánh chủ đề "Dũng Cảm Để Là Chính Mình”

Sự kiện đã diễn ra tại Lotte West Lake Hà Nội, tiếp tục là pop-up đa diện tôn vinh các giá trị cốt lõi của Coach, sự kiện đang du hành khắp thế giới với các điểm dừng chân tại Tokyo, Bangkok, Melbourne, và mới nhất là Hà Nội, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6 năm 2024.



Coach pop-up tại Việt Nam

Là 1 phần của chiến dịch thuộc bộ sưu tập Spring 2024 của Coach về việc tôn vinh những giá trị đích thực, pop-up phản ánh chủ đề "Dũng Cảm Để Là Chính Mình," khuyến khích khách mời tự do thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân khi tham quan khám phá bộ sưu tập túi Quilted Tabby. Không gian này mang đến cho khách hàng một trải nghiệm thú vị và sáng tạo. Pop-up này cho thấy tầm nhìn của Coach về việc tạo ra những trải nghiệm độc đáo truyền cảm hứng tự tin và cuốn hút cộng đồng ở mức độ sâu sắc hơn—lấy cảm hứng từ tinh thần hãy là chính mình của thế hệ ngày nay.

Không gian trải nghiệm độc đáo

Được trang trí với sắc vàng tươi sáng —màu sắc đặc trưng của pop-up, sự kiện bao gồm nhiều hoạt động. Mô hình túi Tabby khổng lồ tôn vinh một trong những chiếc túi mang tính biểu tượng nhất của Coach và cũng là tên gọi của pop-up, Tabby Bag. Còn có khu vực Coach F&B Cart, nơi sẽ có những chiếc bánh hình Tabby kết hợp với các loại cà phê và trà đặc biệt.

Ngoài ra, Tabby Pop up Activation cũng đưa khách hàng đến với hành trình độc đáo để khám phá bộ sưu tập Quilted Tabby, với những tông màu táo bạo lấy cảm hứng từ bảng màu đầy cảm xúc của "Colorful world" trong chiến dịch Find Your Courage của nhà mốt. Trong số đó, phiên bản in hoa cúc giới hạn và thiết kế chất liệu chần bông màu vàng nổi bật cũng được giới thiệu tại pop-up.

Lễ khai mạc có sự tham gia của Ca sĩ MIN - một trong những người bạn của Coach, ca sĩ Quang Hùng Master D, các khách mời và influencers nổi tiếng như Á Hậu Tú Anh, diễn viên B Trần, Tikka Hoàng Hiền, Mẫn Tiên, Key,….

Min với tạo hình vô cùng thời thượng trình diễn tại sự kiện Coach

"Anh trai" Quang Hùng Master D thần thái cực đỉnh tại sự kiện

Á Hậu Dương Tú Anh, Key & Mẫn Tiên, Tikka Hoàng Hiền xuất hiện check in cùng Coach

Beauty Blogger Phương Hà và TikToker Bim Nguyễn xinh đẹp với những chiếc túi Coach với thiết kế vô cùng đặc biệt, bên cạnh B Trần điển trai tại Coach F&B cart

Pop-up thú vị này là một chương trong câu chuyện tiếp diễn của Coach về Expressive Luxury, tham vọng vượt qua bán lẻ truyền thống và tạo ra những kết nối chân thực thông qua những trải nghiệm khó quên. Hành trình của Tabby chỉ mới bắt đầu!

Về Maison

Được thành lập vào năm 2002, Công ty Cổ phần Maison (Maison Online) đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty phân phối thời trang lớn nhất trong việc giới thiệu các thương hiệu thời trang cao cấp và sang trọng tại Việt Nam. Sau thành công ngoài mong đợi của cửa hàng đầu tiên, hiện Maison đang là ngôi nhà chung của hơn 18 thương hiệu đình đám thế giới. Maison không chỉ lan toả văn hoá thời trang thế giới đa dạng mà còn mang đến một nền tảng thời trang giá trị, dịch vụ khách hàng tận tâm, có trách nhiệm, để Việt Nam là điểm đến sành điệu cho những người yêu thời trang.

Tại Việt Nam, Maison Online tự hào là nhà phân phối chính thức của Coach, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận và sở hữu những sản phẩm thời trang độc đáo và chất lượng cao từ thương hiệu danh tiếng này. Maison đã đưa các sản phẩm của Coach trở nên gần gũi và dễ dàng mua sắm hơn đối với các tín đồ thời trang, với sự đa dạng cả về mẫu mã cùng mức giá hợp lý, xứng tầm chất lượng với các chính sách tốt nhất. Uy tín với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Tại đây, bất cứ ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn tinh thần "expressive luxury" với những món đồ sang trọng.

Về Coach New York

Coach là thương hiệu thời trang cao cấp được thành lập tại New York vào năm 1941. Với tầm nhìn của Giám đốc Sáng tạo Stuart Vevers, Coach đã tạo ra những sản phẩm thời trang bền bỉ, ấn tượng và mang tính biểu tượng, giúp mỗi người tự do thể hiện bản thân.

