Cổ phiếu “họ” Vin kéo thị trường “thăng hoa”, VN-Index vượt 1.700 điểm

Sau nhiều phiên điều chỉnh, cổ phiếu “họ” Vin, gồm: VHM, VIC, VRE và VPL trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư. Đồng thời, dẫn dắt thị trường chứng khoán “thăng hoa”, VN-Index tăng hơn 27 điểm, vượt mốc 1.700 điểm.

Tăng trần 6,95% lên 101.500 đồng, cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes dẫn đầu đà kéo chỉ số VN-Index.

Cổ phiếu VHM tăng trần, dẫn đầu nhóm kéo chỉ số VN-Index trong phiên cuối tuần 19/12.

Theo sau là một cái tên quen thuộc, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, khi tăng 40,6%, lên 148.500 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đó, 2 mã cổ phiếu còn lại của “họ” này trên sàn HoSE là VPL của Vinpearl và VRE của Vincom Retail cũng tăng bứt phá, khi lần lượt tăng 5,63% và 4,45%.

Cổ phiếu “họ” Vin tăng bứt phá trong ngày Vingroup đồng loạt khởi công 11 công trình với tổng vốn đầu tư hàng triệu tỷ đồng. Cụ thể, Sáng ngày 19/12, Vingroup đã đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên cả nước, trong đó đáng chú ý là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội; chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; nhà ở xã hội Hưng Yên, đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ…

Thị trường chứng khoán “thăng hoa” phiên cuối tuần

Bên cạnh cổ phiếu “họ” Vin, các nhóm ngành chính cũng hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán chứng kiến phiên giao dịch “thăng hoa”, với sắc xanh bao phủ bảng điện tử.

Kết phiên 19/12, chỉ số VN-Index tăng 27,33 điểm, lên 1.704,31 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,74 điểm, lên 253,97 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,66 điểm, lên 119,41 điểm.

Thị trường chứng khoán "thăng hoa" trong phiên cuối tuần 19/12, VN-Index vượt mốc 1.700 điểm.

Cổ phiếu bất động sản “bùng nổ” giao dịch, dẫn đầu là cổ phiếu “họ” Vin, với: VHM +6,95%, VIC +4,06%, VRE +4,45%, VPL +5,63%. Theo sau, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này tăng mạnh, như: DXG +3,19%, VPI +3,12%, PDR +1,31%, NVL +4,53%, …

Tương tự, cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh, với: STB +2,08%, HDB +1,37%, NAB +1,4%, TCB +1,82%, MSB +1,6%, …

Nhóm cổ phiếu chứng khoán “thăng hoa”, với: SSI +3,18%, VND +2,58%, VIX +1,36%, FTS +6,72%, TCX +1,71%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm nghành khác tăng bứt phá, đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, như: BSR +6,69%, MWG +1,59%, HPG +1,14%, HAG +3,14%, MSN +2,43%, VJC +3,09%, GMD +1,88%, GAS +1,11%, …

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, kìm hãm đà tăng của thị trường, như: HVN -1,72%, GEE -2,13%, DBC -2,45%, BAF -1,54%, …

Đặc biệt, bộ đôi cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang và cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn tiếp tục gây chú mạnh, khi lần lượt giảm 6,28% và giảm 6,76%.

Hôm nay, khối ngoại “quay xe” mua trong trên thị trường chứng khoán với giá trị gần 600 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 344 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu SSI (307,26 tỷ đồng), cổ phiếu BSR (154,6 tỷ đồng), cổ phiếu VIX (150,56 tỷ đồng), cổ phiếu MSN (147,44 tỷ đồng), …

Ở chiều bán ra, khối ngoại “xả” đột biến cổ phiếu DGC với giá trị hơn 634 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIC (620,63 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (118,46 tỷ đồng), cổ phiếu HVN (37,79 tỷ đồng), …