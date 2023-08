Có những màu son bình thường rất "hot" nhưng bạn không nên diện khi đi học

Son tint bóng hince Mood Enhancer Water Liquid Glow là một dòng son khá phù hợp để diện khi đi học. Với chất son bóng chứa nhiều dưỡng ẩm, không tạo cảm giác bết dính cùng lớp nền màu vừa phải, "em" này hứa hẹn sẽ mang lại cho nàng diện mạo đầy tươi tắn, rạng rỡ. Những gam màu có thể lựa chọn để dùng khi đi học có thể tham khảo như W004 Ambient (màu san hô nhạt), W002 Borderless (màu be đào) và W001 New Allure (màu be hồng). Ngoài ra, giá cả của dòng son này cũng khá hợp lý với hơn 300.000 VNĐ cho 1 cây