Có nàng hậu quốc tế diện trang sức cao cấp, netizen bóc ra mà phải ngã vì giá tiền và dung diện!

"Bạch nguyệt quang" mới của làng giải trí Việt gọi tên Huỳnh Thanh Thuỷ, Hoa hậu Quốc tế được cộng đồng hâm mộ Beauty Queen tôn vinh trong thời gian qua. Trong đêm sự kiện WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra, chân dài một lần nữa khiến công chúng trầm trồ nhờ "sắc nước, hương trời" cùng diện mạo gây nhung nhớ.

Ngay từ những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025, thần thái điềm tĩnh và tự tin của Thanh Thủy đã tạo nên một khoảng lặng đáng giá giữa không gian náo nhiệt. Không cần phô trương, cô thu hút mọi ánh nhìn bằng phong thái chuẩn mực của một Hoa hậu – ánh mắt vững vàng, nụ cười tiết chế và khí chất đủ để khiến ống kính đồng loạt hướng theo.

Trong ánh đèn chớp nháy liên hồi, vẻ đẹp ấy càng được tôn vinh khi điểm xuyết bởi trang sức cao cấp Piaget – bộ sưu tập Rose, được ra đời nhằm kỷ niệm 30 năm ra đời của biểu tượng hoa hồng gắn liền thương hiệu kim hoàn Thụy Sĩ từ năm 1874.

Chiếc nhẫn Piaget Rose tái hiện đóa hồng vàng điêu khắc tinh xảo, trong khi đôi hoa tai Piaget Rose mang đến hiệu ứng lấp lánh của kim cương kết hợp kỹ nghệ chế tác thủ công trứ danh. Hoàn thiện tổng thể là mặt dây chuyền Piaget Rose giá từ nơi mô-típ hoa hồng được sáng tạo lại qua những biến thể quý giá, thể hiện trọn vẹn tay nghề haute joaillerie đặc trưng của thương hiệu.

Bên cạnh đó, công chúng "shock" nhẹ khi được biết, giá thành của mẫu nhẫn, hoa tai và dây chuyền lần lượt là 375,5 triệu đồng; 704,5 triệu đồng và hơn 626 triệu đồng qua sự phân phối của công ty Tam Sơn.

Sự mềm mại nhưng đầy nội lực của Piaget Rose cũng cộng hưởng hoàn hảo với diện mạo Thanh Thủy lựa chọn cho đêm tiệc. Ở những khung hình cận cảnh, từng đường nét hài hòa đến mức càng nhìn ngắm, càng khiến người xem khó tin về một vẻ đẹp cân bằng giữa cổ điển và đương đại, giữa nữ tính và bản lĩnh quật cường như đoá hồng trong gió..