"Cô hai" Little Women từng là sao nhí nổi danh: Học vấn khủng, diễn xuất ngang ngửa Kim Go Eun

Ở bộ phim đang nổi Little Women, ngoài Kim Go Eun ra thì Nam Ji Hyun cũng được chú ý không kém phần. Trong phim, cô vào vai In Kyung, con gái thứ hai trong gia đình họ Oh, mắc chứng đồng cảm thái quá với người khác nên không thể kiểm soát cảm xúc mỗi khi đi đưa tin. Cô đang là người đối đầu trực tiếp với phản diện Park Jae Sang (Uhm Ki Joon), một chính trị gia quyền lực có quá khứ đáng ngờ liên quan tới vụ biển thủ khổng lồ trị giá 400 tỷ won tại ngân hàng Bobae khiến 30.000 người điêu đứng.

Sao nhí nổi danh nỗ lực hoàn thiện bản thân

Nam Ji Hyun sinh năm 1995, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai trò sao nhí từ năm 2002 khi mới 7 tuổi. Tới năm 2008, cô gái nhỏ này bắt đầu được chú ý hơn với những vai nhí trong các siêu phẩm như Phía Đông Vườn Địa Đàng, Nữ Hoàng Seonduk, Will It Snow For Christmas?... Không sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như nhiều sao nhí cùng lứa, Nam Ji Hyun vẫn được yêu mến bởi diễn xuất nội tâm ấn tượng, đầy cảm xúc. Cô thường được giao những có số phận bất hạnh, dù xuất hiện không nhiều nhưng vẫn lấy đi nước mắt của khán giả.

Dù được yêu thích từ nhỏ, sự nghiệp thuận lợi phát triển nhưng Nam Ji Hyun không bao giờ bỏ bê chuyện học hành. Cô liên tục đứng đầu, nằm trong danh sách học sinh xuất sắc ở trường cấp 2, cấp 3. Năm 2014, cô cũng thuận lợi được nhận vào trường Đại học Sogang chuyên ngành tâm lý học và chuyên tâm học hành để tốt nghiệp đúng thời hạn, không bao giờ để việc quay phim làm ảnh hưởng bài vở, lịch trình trên trường. Việc liên tục nỗ lực hoàn thiện bản thân về cả diễn xuất lẫn học vấn, nhân cách khiến Nam Ji Hyun được nhiều khán giả yêu mến.

Miệt mài đi tìm chỗ đứng cho riêng mình

Đóng phim từ nhỏ nhưng nhìn chung, sự nghiệp của Nam Ji Hyun khá bình lặng. Cô chẳng bao giờ thiếu phim, khi lớn lên cũng thường xuyên có cơ hội đóng chính trong loạt dự án lớn, có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi danh. Thế nhưng Nam Ji Hyun vẫn chẳng thể có được vai diễn để đời, giúp cô thăng hạng sự nghiệp. Nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho một tài năng khi cô đáng lẽ ra phải nổi tiếng hơn thế.

Dù không quá nổi tiếng nhưng Nam Ji Hyun luôn được ngợi khen với diễn xuất. Cô biết tự lượng sức mình, từng bước chậm mà chắc để phát triển sự nghiệp. Sự bền bỉ theo đuổi nghề giúp cô dần tích lũy được thành công, có cho mình những tác phẩm đáng khen như Đối Tác Đáng Ngờ, Lang Quân 100 Ngày và hiện tại là tỏa sáng ở Little Women.

Nguồn ảnh: Hancinema