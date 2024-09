Cô giáo ở Hà Nội cầu cứu cảnh sát vì bị đối tượng xăm trổ bám theo trên đường về nhà

Theo lời kể của cô T, sau khi dạy xong tiết thứ 5 tại một trường phổ thông liên cấp tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cô bắt xe buýt trên đường Khương Đình đến phố Thượng Đình rồi tiếp tục bắt xe buýt từ phố Thượng Đình đến ga tàu điện trên đường Láng.

Trong quá trình di chuyển, cô nhận thấy một nam giới có hình xăm trên tay bám sát cô suốt chặng đường. Sự lo lắng của cô gia tăng khi đối tượng này tiếp tục xuống bám theo cô tại ga Láng và hành động của người đàn ông đó dường như mang tính đe dọa.

Đối tượng lạ mặt theo dõi cô T trên xe buýt và ga tàu.

"Tôi cố tình đi loanh quanh để kiểm tra xem anh ta có thực sự theo dõi mình không. Nhưng mỗi lần tôi rẽ hướng khác, anh ta vẫn bám sát tôi với ánh mắt khó hiểu. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi", cô T chia sẻ. Cô quyết định ngồi tại ga Láng, phía cửa A, nhưng kẻ này lại tiếp tục ngồi sát bên cô, làm gia tăng sự căng thẳng.

Nhận thấy tình huống có thể trở nên nguy hiểm, cô T nhanh chóng chụp lại hình ảnh của đối tượng và gọi điện cho những người quen để nhờ giúp đỡ. Khi thấy cô gọi điện, đối tượng lạ mặt rời chỗ ngồi, đứng ở hành lang ga tàu và liên tục nhìn vào bên trong để xem cô T còn ngồi đó hay không.

Ngay sau đó, cô T đã nhanh chóng trình báo sự việc với Công an quận Thanh Xuân. Dưới sự hướng dẫn, cô tiếp tục liên lạc với Công an phường Thịnh Quang. Sau khi nhận được thông tin, một cán bộ Công an phường Thịnh Quang đã có mặt kịp thời tại ga Láng để đón cô T, giúp cô an toàn và chuyển cô đến Công an phường Thượng Đình để tiếp tục làm rõ sự việc.

Tại đây, cô T được hướng dẫn làm đơn trình báo đến Công an phường Khương Đình và UBND phường Khương Đình để có biện pháp bảo vệ phù hợp. Sau đó, cô T đã gọi điện cho người nhà đến đón về.

Kẻ lạ mặt ngồi sát bên cô T tại ga Láng

Theo cô T, nguyên nhân khiến cô nghi ngờ mình bị đối tượng lạ mặt theo dõi có thể liên quan đến việc cô và một số giáo viên khác viết tâm thư gửi Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan phản ánh các vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại trường phổ thông liên cấp tại quận Thanh Xuân mà cô công tác.

Chia sẻ với phóng viên, cô T cho biết, ngay sau khi bị đối tượng lạ mặt theo dõi, cô đã thông tin tới hiệu trưởng nhà trường với hy vọng nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay, cô T vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm hay sự quan tâm nào từ phía hiệu trưởng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chiều 20/9, lãnh đạo Công an phường Khương Đình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của cô T, hiện đang trong quá trình kiểm tra, xác minh sự việc.

Được biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc cô giáo cầu cứu vì bị người lạ đeo bám sau khi phản ánh các vấn đề có dấu hiệu sai phạm tại nơi cô công tác.