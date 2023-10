Thông tin mới liên quan vụ người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái

Ngày 7-10, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau hơn 4 ngày phối hợp với cơ quan công an làm việc, 10 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao" và được giải cứu khi đi qua tỉnh này vào tối 3-10, đã được cho phép về nhà.

Theo Công an TP Đông Hà, 10 nạn nhân đều là thanh thiếu niên, sinh sống ở miền Nam, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, nhiều nạn nhân không có tiền để bắt xe về quê nên Công an TP Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã hỗ trợ phương tiện cùng một ít kinh phí để các nạn nhân lên đường.

Đến đầu giờ chiều 7-10, các nạn nhân đã lên xe xuất phát về nhà.

Công an TP Đông Hà và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí để các nạn nhân về quê

Liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Đông Hà cho biết đã nhận được thư cảm ơn của anh N.B.M (42 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Anh M. là cha của em N.N.Q (16 tuổi) - một trong 10 trường hợp được lực lượng công an giải cứu.



Cụ thể, anh M. viết rằng tối 2-10, một người bạn của con gái anh đến nhà thông báo việc Q. đã bị kẻ xấu lừa và đang trên đường đưa ra Bến xe Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để xuất cảnh trái phép sang Lào. Tuy nhiên, thông tin về con gái rất mù mờ, không rõ đi xe gì, đi cùng với ai khiến gia đình anh rất hoang mang. "Sau khi nghe thông tin, tôi đã tìm cách thông báo tin tức trên cho Công an TP Đông Hà để nhờ giải cứu con gái tôi. Ngay sau khi nhận được trình báo của tôi, các anh Công an TP Đông Hà đã phối hợp với các anh Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị lập tức triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con gái tôi" - anh M. viết.

Đầu giờ chiều 7-10, các nạn nhân đã lên xe về nhà

Xúc động trước việc con gái được lực lượng công an giải cứu an toàn, anh M. viết tiếp: "Trước sự việc trên, gia đình chúng tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng biết ơn các đồng chí Công an TP Đông Hà, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã không quản ngại mưa gió, ngay lập tức bằng mọi cách để giải cứu con gái tôi và những người khác trước lúc sắp bị lừa và đưa ra nước ngoài. Một lần nữa gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tinh thần, trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của các đồng chí công an trước tính mạng, sự nguy hiểm của nhân dân".