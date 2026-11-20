Chỉ 1 ngày sau phẫu thuật, cô G. đã có thể ngồi dậy, tỉnh táo và trò chuyện với mọi người, bày tỏ mong muốn khiến ai nghe cũng xúc động...

Tháng 11 lại về, mang theo những lời tri ân dành cho những người thầy, người cô vẫn ngày ngày miệt mài với sự nghiệp trồng người. Với một nữ giáo viên 49 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật u não tại Bệnh viện K, món quà ý nghĩa nhất trong dịp 20/11 năm nay có lẽ chính là sức khỏe đang dần hồi phục và hy vọng sớm được trở lại với bục giảng thân thuộc.

Khoảng một tuần trước khi nhập viện, cô T.T.G.(nữ, 49 tuổi) bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu vùng trán và hai hốc mắt, mức độ ngày càng tăng. Kèm theo đó là tình trạng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Những triệu chứng kéo dài khiến sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng, cô G. đã đến bệnh viện K thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh khối u tại thùy thái dương phải, kích thước khoảng 45 x 44 mm, xung quanh có phù não rộng, gây hiệu ứng khối mạnh, chèn ép não thất và đẩy lệch đường giữa. Bác sỹ đánh giá bệnh nhân G. cần được can thiệp điều trị kịp thời.

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K đã thống nhất phương án phẫu thuật lấy u, với mục tiêu điều trị tổn thương và bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh cho người bệnh.

Điều đáng mừng là chỉ một ngày sau phẫu thuật, cô G.đã có thể ngồi dậy, tỉnh táo và trò chuyện với mọi người. Sau một cuộc phẫu thuật não, cô xúc động khi được lãnh đạo khoa trao quà của Bệnh viện và Quỹ Ngày mai tươi sáng dành tặng tri ân nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Món quà động viên tinh thần và sự hồi phục tích cực ấy đã mang đến niềm vui cho gia đình, người bệnh và cả ekip các bác sỹ.

Với cô giáo, hành trình hồi phục không chỉ là mong muốn sớm khỏe mạnh để trở lại cuộc sống thường ngày, mà còn là niềm mong mỏi được tiếp tục công việc mình gắn bó suốt hàng chục năm. Bởi phía trước vẫn còn những bài giảng đang chờ, những gương mặt học trò thân quen và những giờ lên lớp mà cô luôn dành nhiều tâm huyết.

Ngày 20/11 năm nay, khi nhiều thế hệ học trò gửi lời tri ân đến thầy cô, câu chuyện của cô giáo tại Bệnh viện K cũng mang đến một cảm xúc thật đặc biệt. Với cô G. món quà ý nghĩa nhất lúc này chính là sức khỏe, là cơ hội được tiếp tục đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và đồng hành cùng các thế hệ học trò. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K gửi lời chúc mừng, tri ân tới các Thầy, Cô. Kính chúc Thầy, Cô sức khỏe, thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục hành trình gieo chữ, vun đắp những ước mơ.

Và với cô giáo G., mong rằng sau những ngày điều trị và hồi phục, cô sẽ sớm trở lại bục giảng, tiếp tục những bài học còn dang dở và đón nhận thật nhiều niềm vui bên học trò thân yêu!

(Ảnh: BV)