Cô giáo gửi nhầm ảnh vào nhóm chat của cha mẹ học sinh, phụ huynh vừa xem đùng đùng đòi chuyển trường cho con

Trước đây các bậc phụ huynh thường phải chờ tới những buổi họp phụ huynh mới có nhiều thời gian và cơ hội để gặp gỡ và trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con mình. Tuy nhiên, theo sự phát triển của công nghệ, ngày nay chỉ cần một vài tin nhắn qua các nhóm chat online là phụ huynh có thể nắm được tình hình của các con theo ngày, thậm chí là theo giờ.

Không chỉ các bậc phụ huynh mà các nhóm chat này cũng trở thành các trợ thủ đắc lực của các thầy cô trong việc quản lý và nâng cao chất lượng học tập cho các con khi kịp thời liên hệ được với cha mẹ. Tuy nhiên, cũng chính vì việc quản lý bằng các nhóm chat dễ dàng hơn nên đôi khi một giáo viên phải kiêm nhiệm nhiều nhóm chat khác nhau. Điều này dễ dẫn tới những sự cố nhầm lẫn không đáng có.

Có những nhầm lẫn có thể bỏ qua, tuy nhiên có những “nhầm lẫn” lại gây ra sự cố tai hại vô cùng. Những sự cố lớn không những gây mất uy tín của cả trường học mà còn khiến phụ huynh mất niềm tin và cho con nghỉ học. Sự cố gửi nhầm tin trong nhóm chat của cô giáo Trương (đã ẩn danh) ở một trường mầm non tại Trung Quốc chính là minh chứng điển hình cho điều này.

Sau khi biết mình gửi nhầm bức ảnh, giáo viên định thu hồi tin nhắn nhưng rất nhiều phụ huynh đã nhìn thấy và chụp hình lại. Ảnh minh họa

Theo đó, sau bữa cơm bán trú của các em học sinh lớp mầm non, cô giáo Trương sắp xếp cho các con đi ngủ trưa thì thấy thông báo trong nhóm chat của phụ huynh học sinh đã lên đến hàng trăm tin nhắn. Quá bất ngờ, cô vội vàng mở ra xem thì thấy rất nhiều phụ huynh để lại lời chất vấn, thậm chí có người còn đùng đùng nổi giận tuyên bố sẽ cho con nghỉ học nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Cô giáo Trương vội vàng kéo tin nhắn lên trên thì phát hiện ra nguồn cơn của câu chuyện xuất phát từ việc cô gửi nhầm 3 bức ảnh bữa cơm trưa nay của các con vào nhóm chat phụ huynh. Ngay lập tức cô Trương định thu hồi bức hình nhưng rất nhiều phụ huynh đã nhìn thấy và chụp lại ảnh màn hình yêu cầu đối chất.

Hóa ra, trong bữa cơm trưa nay, bé Tiểu Minh đã phát hiện ra trong phần cơm của mình có vài thứ kỳ lạ. Sau khi em thông báo với cô giáo Trương thì cô đã phủ nhận và đổi cho Tiểu Minh suất cơm khác.

Cô giáo Trương sau đó đã chụp lại hình suất cơm cũ của Tiểu Minh định gửi cho bên nhà bếp kiểm tra lại không ngờ lại gửi nhầm vào nhóm chat phụ huynh. Theo đó, các bậc phụ huynh đã nhanh chóng soi ra trong phần rau xào của các con nhìn thấy rõ con sâu rất lớn.

Nhiều phụ huynh đã soi thấy con sâu trong suất rau xào của các con. Ảnh: Sohu

Riêng phần thịt kho trộn cơm, sau khi phóng to bức hình thì xuất hiện những thứ đáng sợ mà không ít phụ huynh cho rằng đó là giòi. Bức hình này đã khiến toàn bộ phụ huynh vô cùng bức xúc và đặt dấu hỏi lớn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của trường mầm non.

Thứ kỳ lạ xuất hiện trong phần cơm trộn thịt kho được phụ huynh nhận định là “giòi”. Ảnh: Sohu

Ngoài ra, trong ba bức ảnh chụp mà cô giáo Trương gửi có một bức chụp hình một em học sinh đang ngủ trưa. Việc tự ý chụp hình của học sinh cũng khiến phụ huynh của em này cảm thấy không thoải mái và lo ngại về vấn đề an toàn của con.

Trước những lời chất vấn căng thẳng của phụ huynh, cô giáo Trương ngay lập tức trao đổi với nhà trường. Phía trường mầm non sau đó đã mở cuộc họp khẩn và đứng ra xin lỗi phụ huynh học sinh, đồng thời khiển trách cô giáo Trương công khai về việc tự ý chụp hình các em. Về phần những thứ “kỳ lạ” trong suất cơm bán trú phía nhà trường đang tiến hành điều tra làm rõ, đảm bảo sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho phụ huynh học sinh. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm.