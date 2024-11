Từ học sinh cá biệt đến Top 25 FPT Edu: Hành trình đầy đam mê của đạo diễn 9x

Tự xin bố mẹ cho xa nhà đi học nội trú ở Trường THPT FPT (Hà Nội), Vũ bước vào hành trình mới, không ngờ rằng chính môi trường học tập sáng tạo và khác biệt tại FPT Edu sẽ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, giúp cậu khám phá tiềm năng trở thành một Video Director & Producer tài năng.

Dương Đình Vũ, cựu học sinh Trường THPT FPT, FPT Edu.

Từ cậu học sinh FSchool tới đạo diễn trẻ đầy phong cách

Dương Đình Vũ (SN 1999, nghệ danh Vu Duong) đã có hơn 4 năm bền bỉ trong nghề, tạo dựng được phong cách nghệ thuật đa dạng màu sắc, giàu cảm xúc và tinh tế. Đứng sau ánh hào quang của những sản phẩm nghệ thuật, Vũ không chỉ là người kể chuyện bằng hình ảnh mà còn biết khơi gợi cảm xúc nơi người xem, luôn đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo.

Anh là đạo diễn của nhiều MV, chương trình nổi bật như: 3 MVs trong album đầu tay Medicine của nghệ sĩ trẻ Coldzy, Reality show 55Radar (SpaceSpeakers Label), Show tâm lý Kháng Thương (Vietcetera), Film Intro cho concert "Yên" (ca sĩ Hoàng Dũng); và nhiều dự án nghệ thuật khác.

Vũ là người đứng sau nhiều sản phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Hành trình "nảy mầm" tại FPT Edu

Với Vũ, đam mê nghệ thuật được "nảy mầm" tại trường THPT FPT Hà Nội, nơi mà cậu học trò nghịch ngợm tìm thấy vùng trời sáng tạo không giới hạn. "FSchool ở ngoại thành, rộng và đẹp lắm, vừa hay tôi cũng là một cậu nhóc hiếu động, chẳng thích ngồi yên. Tôi cầm theo chiếc máy ảnh, chụp lại mọi khoảnh khắc mà mình thấy rung động", Vũ kể.

Những bức ảnh ấy không chỉ giúp Vũ ghi lại thế giới xung quanh, mà còn mở ra tiềm năng sáng tạo của mình. Anh bắt đầu nhận thấy nghệ thuật nhiếp ảnh là niềm đam mê thật sự chứ không chỉ là sở thích. "Ở FSchool, lần đầu tiên tôi xuất hiện trước đám đông không với vai trò một cá nhân bị nhắc nhở, kỷ luật. Tôi xuất hiện với tư cách là tác giả của một bộ ảnh được trưng bày trong triển lãm của trường. Tôi nhận được những lời khen ngợi, chúc mừng. Bố mẹ tôi cũng được mời đến tham dự sự kiện này, và tôi thấy cả hai nở nụ cười hạnh phúc", Vũ chia sẻ.

Vũ tại triển lãm năm đó của trường THPT FPT Hà Nội.

FPT Edu là nơi đã ươm mầm niềm đam mê nghệ thuật ở Vũ.

Niềm đam mê không ngừng được nuôi dưỡng và thăng hoa tại FPT Edu

Những năm tháng tại FPT Edu đã giúp Vũ phát triển tư duy nghệ thuật và hình thành phong cách sáng tạo riêng. Vũ cũng khẳng định rằng chính môi trường học tập tự do, khuyến khích tranh luận và sáng tạo tại FPT Edu là bước đệm vững chắc cho con đường nghệ thuật của anh.

Sau khi tốt nghiệp FSchool năm 2017, Vũ sang Mỹ du học ngành Media Production, mang theo chiếc máy ảnh và những bài học về sáng tạo khác biệt từ FPT Edu. Tại một cuộc thi làm video ở Mỹ, dù chỉ đạt giải Ba, sản phẩm của Vũ lại được chú ý nhờ lối kể chuyện sáng tạo. Thành công này đã mở ra cơ hội đầu tiên cho Vũ với vị trí Media Executive tại Mỹ.

Trở về Việt Nam, Vũ không ngừng phát huy tư duy "làm khác để làm tốt" thấm nhuần từ những năm tháng học ở FPT Edu. Mỗi dự án, 9X luôn cố gắng đưa ra những ý tưởng mới, kết hợp với cảm xúc và phong cách riêng để tạo nên dấu ấn khác biệt. Từ những MV đầu tay, đến nay, Vũ đã thành công hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

Vũ trong vai trò Director & Producer chuyên nghiệp.

Tinh thần cống hiến, khát vọng vượt lên và vinh dự lớn trong ngày FPT Edu tròn 25 tuổi

Mới đây, Vũ còn được ghi nhận những thành công trong sự nghiệp một cách đầy ý nghĩa khi lọt Top 25 cựu học sinh sinh viên ưu tú nhất của FPT Edu trong hành trình 25 năm phát triển.

Để tạo ra những sản phẩm chất lượng, Vũ phải đánh đổi không ít. "Nghề này không chỉ đòi hỏi sáng tạo mà còn cần khả năng thích ứng và sự bền bỉ, vì đôi lúc công việc sẽ cướp đi thời gian bạn có thể dành cho gia đình và bạn bè. May mắn là tôi luôn có bố mẹ tin tưởng, ủng hộ và đồng hành trên con đường nghệ thuật đầy cạnh tranh và áp lực", 9X chia sẻ.

Với nỗ lực không ngừng, Vũ đã dần khẳng định vị trí của mình trong ngành sản xuất và đạo diễn hình ảnh tại Việt Nam. Gần đây, những đóng góp của Vũ đã được ghi nhận khi anh được vinh danh là một trong 25 cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu của FPT Edu nhân dịp 25 năm thành lập. Đây là niềm tự hào lớn, không chỉ đối với cá nhân Vũ mà còn là sự công nhận dành cho những nỗ lực mà FPT Edu đã ươm mầm và nuôi dưỡng trong suốt hành trình phát triển của tổ chức.

Nhìn lại hành trình, Dương Đình Vũ cho rằng điều quan trọng nhất đối với các bạn trẻ là hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê và không ngại thất bại. "Đôi khi thành công không đến từ việc bạn làm điều gì đó to tát, mà từ chính hành trình bạn tìm ra mình là ai". Đối với Vũ, FPT Edu không chỉ là một nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai – nơi đã giúp anh trưởng thành từ cậu bé nghịch ngợm thành người nghệ sĩ bản lĩnh, tự tin bước đi trên con đường của chính mình.