Có gì ở đoàn tàu hạng sang đi dọc Việt Nam, giá vé tới 220 triệu đồng/người: tổng hành trình 8 ngày 7 đêm xuyên Việt, dịch vụ sang xịn như khách sạn 5 sao

Hành trình xuyên Việt, mỗi ngày một điểm đến

Vào ngày 18/12/2024, chuyến tàu cao cấp SJourney Luxury - được giới thiệu là tàu hỏa hạng sang đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên. Đây là sản phẩm du lịch theo mô hình “tàu nghỉ dưỡng” (luxury train), lần đầu tiên được khai thác trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, với tổng thời gian di chuyển 8 ngày 7 đêm.

Chuyến tàu có thể khởi hành theo cả hai chiều, từ Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh, vào các tối thứ Tư hàng tuần. Hành trình dừng lại ở các địa danh nổi bật gồm: Phan Thiết – Nha Trang – Hội An – Huế – Quảng Bình – Ninh Bình – Hà Nội (hoặc ngược lại tùy chiều di chuyển). Tại mỗi điểm dừng, du khách có thời gian tham quan trong ngày, sau đó quay trở lại tàu nghỉ ngơi vào buổi tối.

Tổng thời gian lưu trú trên tàu là 7 đêm, trong đó mỗi ngày di chuyển về phía Bắc hoặc Nam theo lịch trình cố định. Nhờ mô hình này, khách không cần đổi khách sạn hay phương tiện trong suốt hành trình, giúp tối ưu trải nghiệm và tiết kiệm thời gian di chuyển qua lại.

Toàn bộ lịch trình đã được lên sẵn, bao gồm các gói dịch vụ ăn uống, lưu trú, hướng dẫn viên và vé tham quan tại các điểm du lịch lớn. Du khách có thể lựa chọn tham gia đầy đủ các hoạt động hoặc nghỉ ngơi trên tàu tùy nhu cầu cá nhân.

Giá vé mỗi khách lên tới hơn 200 triệu

Đoàn tàu SJourney Luxury được thiết kế theo mô hình giới hạn số lượng hành khách, với chỉ khoảng 60 khách cho mỗi chuyến đi. Mỗi toa tàu có 3 buồng hạng VIP, sức chứa tối đa 6 người/toa, tổng cộng chưa đến 30 cabin trên toàn bộ đoàn tàu. Các cabin đều có giường ngủ, phòng vệ sinh riêng, tủ đồ, ghế tiếp khách và được trang bị nội thất gỗ cao cấp.

Nguồn ảnh Fb: Nguyễn Hương

Trên tàu có 2 toa ăn và 1 toa bếp riêng, phục vụ thực đơn cố định và luân phiên theo ngày. Bữa ăn được phục vụ theo tiêu chuẩn nhà hàng quốc tế, bao gồm các món Âu – Á và đặc sản Việt Nam. Ngoài ra, rượu vang nhập khẩu và đồ uống được cung cấp suốt hành trình, không tính thêm phụ phí trong gói cơ bản.

Dịch vụ đi kèm bao gồm phòng nghỉ, ba bữa chính mỗi ngày, đồ uống không giới hạn, hướng dẫn viên tại mỗi điểm dừng, vé tham quan và các hoạt động trải nghiệm theo chương trình. Hành lý cá nhân của khách được nhân viên hỗ trợ vận chuyển lên/xuống tại từng ga dừng.

Theo thông tin được đăng tải trên web, giá vé trọn gói cho một hành trình sẽ là khoảng 8.600 USD (hơn 225 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại. Mức giá này có thể thay đổi tùy vào loại cabin, thời điểm đặt vé và chính sách phụ thu phòng đơn.

Với mức giá trên, khách hàng chủ yếu là nhóm khách quốc tế, khách cao cấp có nhu cầu trải nghiệm du lịch khép kín, chất lượng cao. Một số công ty lữ hành trong nước cũng đã bắt đầu phân phối tour tàu này theo hình thức kết hợp với các dịch vụ mở rộng như tour trải nghiệm ẩm thực, văn hóa hoặc nghỉ dưỡng sau hành trình.

Nguồn ảnh gg

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, đường sắt được khai thác theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp tương tự các đoàn tàu nổi tiếng thế giới như Eastern & Oriental Express (Singapore – Malaysia – Thái Lan) hay Seven Stars (Nhật Bản). Tuy nhiên, việc triển khai cần thời gian để đánh giá khả năng vận hành ổn định, tiếp cận thị trường và tối ưu chi phí.

SJourney là sản phẩm phù hợp với xu hướng dịch chuyển từ du lịch đại trà sang trải nghiệm cá nhân hóa, đặc biệt là với nhóm khách trung và cao tuổi, có nhu cầu di chuyển chậm, an toàn và được phục vụ trọn gói. Đây cũng có thể là cơ sở để các đơn vị vận hành nghiên cứu mở rộng thêm các tuyến tàu du lịch khác trong tương lai.



