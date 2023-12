Có gì đáng trải nghiệm tại Mega Grand World - "vũ trụ ăn chơi" đang được giới trẻ Hà Thành check in rần rần

Nếu bạn đang định nói: "Chả biết đi đâu" thì hãy gượm đã! Bởi quanh Hà Nội chẳng thiếu toạ độ vui chơi thú vị cho bạn khám phá, điển hình nhất phải kể đến cái tên Mega Grand World Hà Nội - Quần thể ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Chắc chắn bạn đã nghe phong thanh về độ hoành tráng của "vũ trụ ăn chơi" mới toanh này, nhất là khi muốn trải nghiệm hết những gì có ở nơi đây bạn sẽ mất hẳn… cả tháng. Vậy nên, những điều sắp được bật mí dưới đây sẽ như một cuốn cẩm nang khám phá Grand World Hà Nội, mang đến tất tần tật kinh nghiệm hay ho mà bạn sẽ cần biết để có trải nghiệm trọn vẹn tại điểm vui chơi mới nổi này.



Một tổ hợp vui chơi giải trí "all in one" thật ra không phải mô hình vừa mới xuất hiện. Giới trẻ Hà Thành chắc chắn đã khám phá không biết bao nhiêu tổ hợp giải trí thú vị quanh Thủ đô. Tuy nhiên ở thời điểm này, những khu vui chơi ấy dường như chỉ là một điểm sáng le lói giữa bầu trời đêm. Mãi đến thời gian gần đây, khi cái tên Grand World Hà Nội xuất hiện rầm rộ trên newsfeed thì người ta mới cảm nhận được sự soán ngôi ngoạn mục của quần thể giải trí này này trong bản đồ ăn chơi của giới trẻ Hà Thành.

Không nằm tại trung tâm nhưng Mega Grand World Hà Nội vẫn hút chân giới trẻ

Tọa lạc tại trung tâm tổ hợp Ocean City - "Phố Đông" sôi động mới của Hà Nội, Mega Grand World được xây dựng với lối kiến trúc biểu tượng độc đáo, thu hút sự chú ý của du khách. Sức hút của quần thể này nằm ở những góc phố lãng mạn, tái hiện khung cảnh nước Ý với dòng kênh Venice thơ mộng. Bên cạnh đó là những dãy phố ăn chơi mang đậm phong cách Hàn Quốc cũng là điểm hút chân giới trẻ.

Với vị trí cách trung tâm TP. Hà Nội hơn 20km, dù là một quãng đường cũng khá dài tuy nhiên nơi đây lại được đông đảo giới trẻ tìm đến vui chơi nhất là dịp cuối tuần. Bởi việc di chuyển không quá khó khăn, chỉ khoảng 30 - 40 phút bạn đã có thể hòa mình vào một không gian hoàn toàn mới, khác xa với trải nghiệm dạo quanh phố cổ như thường ngày.

Để đến được Mega Grand World, du khách hoàn toàn có thể tự lái xe theo chỉ dẫn dẫn trên Google Maps. Nếu không thể chủ động phương tiện thì cũng không sao cả vì khách du lịch có thể di chuyển bằng VinBus. Tuy nhiên bạn sẽ phải đi 2 chặng đường bởi hiện tại chưa có tuyến xe bus điện tới thẳng Ocean Park 3. Cách đi này sẽ mất thời gian hơn một chút, thế nhưng sẽ tiết kiệm chi phí mà bạn cũng có thể nghỉ ngơi trên hành trình di chuyển.

Những trải nghiệm đáng thử tại Mega Grand World

Được mệnh danh là "vũ trụ đa trải nghiệm" bởi Mega Grand World thiết kế để trở thành thiên đường của những cuộc giải trí, với sự hiện diện của những "mê cung" trò chơi hấp dẫn và cả nghìn góc sống ảo "xịn sò". Đừng vội hoa mắt giữa ma trận vui chơi này vì dưới đây sẽ là những nơi mà bạn cần trải nghiệm ngay khi đến Mega Grand World Hà Nội.

Ngắm nhìn một "nước Ý thu nhỏ" từ những con thuyền Gondola

Chẳng cần đến địa điểm nào xa xôi vì giờ đây du khách đã có thể check in như trời u tại Mega Grand World. Mô phỏng thành phố nổi danh phía bắc Italy, kênh đào Venice tại đây dài đến 830m với màu xanh ngọc bích. Hai bên bờ là các ngôi nhà đủ màu sắc rực rỡ, cũng khiến du khách gợi nhớ đến hòn đảo Burano thơ mộng tại Venice.

Ngồi trên thuyền gondola xuôi theo dòng kênh xanh mướt là trải nghiệm không thể thiếu khi đến đây. Nhịp thuyền chậm rãi, đưa du khách thả hồn về đất nước Italy xa xôi. Thời điểm tuyệt vời nhất để tham quan Venice Hà Nội chính là khoảng xế chiều. Lúc này, mặt trời bắt đầu buông xuống cùng ánh nắng mờ dần trên dòng kênh. Bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của hoàng hôn cực lãng mạn. Bên cạnh đó, hình ảnh những ngôi nhà đủ màu trắng, xanh, đỏ, cam, vàng in bóng dưới mặt nước cũng tạo nên một "background" sống ảo ấn tượng. Chỉ cần đứng vào khung hình chụp đại một tấm thôi cũng có ảnh check-in cứ như đang ở trời Tây, đảm bảo tới đây ai cũng dễ sống ảo "cháy máy" lắm đấy!

Dòng kênh khá dài nên bạn sẽ được lênh đênh trên thuyền từ 20-30 phút. Để đảm bảo an toàn, mỗi du khách trải nghiệm sẽ phải mặc áo phao theo đúng quy định. Nếu đến chỗ nào muốn chụp ảnh bạn có thể ra hiệu cho anh lái tàu đi chậm lại. Giá vé cho mỗi lượt trải nghiệm thuyền là 200.000 đồng cho người lớn và 150.000 cho trẻ em (trẻ em cao dưới 1m sẽ được miễn phí), giá vé không quá cao,và kết thúc cuộc hành trình bạn sẽ không phải hối tiếc khi đã bỏ ra số tiền này.

Check-in vòng quay ngựa gỗ diệu kỳ

Nếu là fan cứng của các bộ phim Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với cảnh quay lãng mạn của hai nhân vật chính ở công viên, nơi có những vòng quay ngựa gỗ. Và không cần phải mơ ước, tại bạn sẽ được trải nghiệm một vòng quay được trang trí vô cùng lung linh không kém gì các bộ phim. Đặc biệt khi vòng quay lên đèn, ánh sáng lung linh cùng sắc đỏ rực rỡ càng khiến cho bức hình của bạn vô cùng nổi bật.

Vòng quay sẽ chạy theo giờ cố định từ 9h30 - 11h30 và 18h - 20h, cuối tuần sẽ có thêm khung giờ là 15h - 18h với mức vé 50.000 đồng/lượt cho người lớn và 30.000 đ/lượt cho trẻ em. Tuy nhiên khoảng 18h trở đi vòng quay mới bắt đầu sáng đèn, vậy nên muốn có những bức ảnh lung linh bạn hãy trải nghiệm đu quay ngựa vào buổi tối nhé. Bên cạnh vòng quay ngựa gỗ, tại Mega Grand World còn có loạt trò chơi mới hấp dẫn như Sky Drop, mê cung gương, gắp gấu và thậm chí còn có cả nhà ma...Thật khó để trải nghiệm hết các tọa độ "hot hit" này trong một ngày.

Ngoài ra nơi đây còn sở hữu cả nghìn góc sống ảo. Từ check-in tại các khu phố đa sắc màu, đến dạo bước trên cây cầu Đông Tây nối 2 phân khu Venice và K-Town của Mega Grand World Hà Nội không chỉ giúp cho việc di chuyển dễ dàng mà cũng là một góc view hết nước chấm khi nhìn được quang cảnh thành phố từ trên cao đấy. Thêm một điểm cộng cực lớn ở quần thể này chính là cái chất riêng của mỗi nơi. Đến với K-Town, bạn sẽ thấy những người trẻ rất "Swag" còn khu Venice thì để lại ấn tượng lớn nhất với những bạn trẻ đam mê phong cách cổ điển đậm chất Châu Âu.

Lấp đầy chiếc bụng đói với loạt quán ăn đình đám

Không chỉ khiến du khách mê mẩn bởi phong cảnh thiên nhiên hài hòa cùng những công trình kiến trúc thời thượng, Mega Grand World Hà Nội còn là "thiên đường ăn uống" của những tín đồ đam mê ẩm thực. Từ những món ngon đường phố dành cho giới trẻ mang đậm phong cách Á – Âu trong và ngoài nước đến ẩm thực truyền thống Việt Nam. Cả loạt thương hiệu cà phê đình đám sở hữu vị trí đắc địa cũng có mặt tại quần thể vui chơi này. Ngồi bên những khu hành lang, nhâm nhi ly cà phê hay thưởng thức bát phở nóng hổi sẽ là một trải nghiệm thú vị của giới trẻ Hà Thành.

Chiêm ngưỡng siêu show "The Grand Voyage"

Nếu như ban ngày, Mega Grand World mang đến vẻ đẹp hiện đại với dòng kênh Venice thơ mộng, tươi sáng thì khi lên đèn lại là khung cảnh xa hoa, tráng lệ mà nổi bật nhất chính là vở diễn thực cảnh kết hợp công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền The Grand Voyage. Show diễn tái hiện một hải trình giao thương từ châu u hoa lệ, băng qua con đường tơ lụa trên biển, di chuyển qua 5 đại dương lớn, khám phá vùng đất phía biển Đông với thương cảng phồn hoa Hội An - Việt Nam trong truyền thuyết.

Ngay khi ánh đèn laser chiếu loang loáng trên mặt hồ và khắp các bức tường đầy màu sắc của những ngôi nhà phong cách Địa Trung Hải, du khách sẽ rất bất ngờ khi thấy con thuyền khổng lồ phát sáng, cùng với đó là sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong những bộ trang phục cầu kỳ đưa tất cả bước vào một châu u mơ mộng và huyền diệu… khán giả không khỏi trầm trồ khi được thưởng thức màn trình diễn với công nghệ ánh sáng hiện đại. Đặc biệt hơn, sân khấu chính của show diễn này cũng là tọa độ check-in hút like của giới trẻ. Ngoài ra, kết thúc show diễn du khách có thể đến bên đài phun nước Amore và tung đồng xu để mong cầu cho những ước nguyện của mình thành hiện thực.

Địa chỉ: Quảng trường Grande, Mega Grand World Hà Nội - Vinhomes Ocean Park 3 (huyện Văn Lâm và Văn Giang, Hưng Yên) Vé vào cửa: Miễn phí Thời gian mở cửa: Cả ngày