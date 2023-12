Trải nghiệm "The Grand Voyage": show diễn thực cảnh trên thuyền lập kỷ lục lớn nhất Châu Á có thực sự mãn nhãn như lời đồn?

Trong thời gian gần đây không khó để nhận thấy sự vươn mình trỗi dậy của các show diễn đặc sắc, mới lạ ở nước ta. Bên cạnh những không gian ứng dụng công nghệ 3D cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại thì show thực cảnh - loại hình biểu diễn được thực hiện trên nền cảnh quan thực tế, thường là sân khấu ngoài trời kết hợp với những công nghệ tối tân cũng là một trong những show diễn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.



Hiện nay, một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc United Center, Hội An đang có những vở diễn thực cảnh nổi tiếng phục vụ du khách. Tuy nhiên mới đây ngay tại Mega Grand World khu phức hợp thương mại dịch vụ - vui chơi giải trí thuộc dự án Ocean Park 3 ở phía Đông Hà Nội, giới mộ điệu sẽ có cơ hội trải nghiệm những chuyến phiêu lưu trên đại dương mang đầy màu sắc thần thoại mang tên "The Grand Voyage - Chuyến hải trình khám phá thương cảng phồn hoa". Dù màn công diễn đầu tiên mới được trình làng vào ngày 21/12 vừa qua, thế nhưng hàng vạn khán giả đã không khỏi choáng ngợp trước sự sống động và mới lạ của show diễn thực cảnh trên thuyền này. Vậy thực chất “The Grand Voyage” ẩn chứa điều gì mà có sức hút lớn đến như vậy?

Màn trình diễn sống động của The Grand Voyage

Không gian trình diễn sôi động

Nếu như ban ngày, Mega Grand World mang đến vẻ đẹp hiện đại với dòng kênh Venice thơ mộng, tươi sáng thì khi lên đèn lại là khung cảnh xa hoa, tráng lệ mà nổi bật nhất chính là vở diễn thực cảnh kết hợp công nghệ mapping 3D trên sân khấu thuyền The Grand Voyage. Show diễn tái hiện một hải trình giao thương từ châu Âu hoa lệ, băng qua con đường tơ lụa trên biển, di chuyển qua 5 đại dương lớn, khám phá vùng đất phía biển Đông với thương cảng phồn hoa Hội An - Việt Nam trong truyền thuyết.

Sân khấu chính được đặt ở khu vực rộng nhất của dòng kênh Venice với quảng trường lớn. Được biết, dưới sân khấu là hệ thống piston thuỷ lực hiện đại với nhiều máy móc và cơ sở hạ tầng ngầm. Hệ thống này cho phép khu vực biểu diễn tự động chìm, để ban ngày du khách có thể ngồi trải nghiệm kênh Venice trên thuyền Gondola, buổi tối khu vực sân khấu chìm ấy sẽ dần dần xuất hiệu tạo nên màn trình diễn ấn tượng.

Chuyến viễn du thú vị này sẽ được tái hiện qua tài năng của Dương Mai Việt Anh – người đã tạo nên loạt chương trình đại nhạc hội ấn tượng đem đến cho người xem những trải nghiệm mãn nhãn khi kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và những câu chuyện độc đáo.

Ánh sáng hiện đại, âm thanh cao trào

Bên cạnh sân khấu, khán giả không khỏi trầm trồ khi được thưởng thức màn trình diễn với công nghệ ánh sáng hiện đại. Từ hệ thống đèn LED, hiệu ứng 3D mapping trên cánh buồm, đặc biệt là màn chiếu nước khổng lồ kết hợp cùng ánh sáng laser, lửa lạnh, sương mù... tạo ra một màn trình diễn nghệ thuật đa dạng.

Ngay khi ánh đèn laser chiếu loang loáng trên mặt hồ và khắp các bức tường đầy màu sắc của những ngôi nhà phong cách Địa Trung Hải, du khách sẽ rất bất ngờ khi thấy con thuyền khổng lồ phát sáng, cùng với đó là sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong những bộ trang phục cầu kỳ đưa tất cả bước vào một châu Âu mơ mộng và huyền diệu…

Có một điều mà hầu hết các khán giả tới xem The Grand Voyage đều tâm đắc rằng ở các tình tiết cao trào của vở diễn, phần âm thanh rất to và sống động, đẩy cảm xúc của người xem lên cao khiến du khách không chỉ đơn thuần thưởng thức một show diễn mà hoàn toàn bị cuốn theo hành trình phiêu lưu trên biển.

Câu chuyện vẫn còn khá mới mẻ với khán giả Việt

Lấy cảm hứng từ chuyến hải trình đầu tiên vòng quanh thế giới của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan và hành trình khám phá ra châu Mỹ của Christopher Columbus, xuyên suốt show diễn là hình ảnh một người thuyền trưởng cùng đoàn thủy thủ dũng cảm. Trong đó con thuyền đã đưa khán giả khám phá những vùng đất mới, hay thể hiện sức chiến đấu của con người trước những đợt sóng khổng lồ, cao trào hơn là màn chiến đấu thực cảnh giữa đoàn thủy thủ và các thế lực tăm tối điển hình như quái vật Kraken với những xúc tu lớn dưới thân thuyền.

Nếu như chỉ đơn thuần là thưởng thức một buổi trình diễn thực cảnh mới lạ, độc đáo thì The Grand Voyage là một trong những show diễn lý tưởng, mang đến cho du khách trải nghiệm mãn nhãn cùng nhiều sự bất ngờ. Tuy nhiên, nếu là một người hứng thú với những câu chuyện kể, thì có lẽ The Grand Voyage lại chưa quá đặc biệt để chạm đến trái tim khán giả. Không phải vì chuyến hải trình ấy không ấn tượng, mà bởi câu chuyện và bối cảnh văn hóa Châu Âu có vẻ như khó tiếp cận hơn với người Việt Nam.

Tuy nhiên, điểm độc đáo trong The Grand Voyage chính là sự thay đổi không ngừng của bối cảnh. Các tình tiết bất ngờ xuất hiện liên tục theo mạch hành trình, từng chuyển động trên sân khấu được tái hiện ở góc tiếp cận gần, các nghệ sĩ tài năng thể hiện những màn biểu diễn ấn tượng và đầy cảm xúc… Tất cả đã đem tới cho du khách những trải nghiệm mang tính điện ảnh và vươn ra khỏi một sân khấu trình diễn thông thường.

Với 40 phút trải nghiệm có thể nhận thấy show diễn thực cảnh The Grand Voyage thực sự mới lạ và độc đáo. Ngay trong ngày trình làng màn công chiếu đầu tiên, Tổ chức kỷ lục châu Á đã công nhận The Grand Voyage trở thành “Show diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D Mapping trên sân khấu thuyền lớn nhất Châu Á”. Có thể nói, The Grand Voyage đang được khán giả đánh giá cao về độ hoành tráng của show diễn. Dù cách trung tâm thành phố một đoạn đường khá dài nhưng nơi đây đã thu hút hàng nghìn người đến vui chơi, khám phá. Nếu những vở diễn tạp kỹ đầy tính sáng tạo này thể hiện rõ hơn những chất liệu nghệ thuật hòa quyện giữa hai yếu tố truyền thống và hiện đại, thì chắc chắn rằng nơi đây sẽ ngày càng thu hút hơn cả, trở thành một điểm nhấn độc đáo, mới mẻ trên bản đồ du lịch - giải trí của Việt Nam.