Có gì đặc biệt ở lớp học AI online thu hút 9.000 người xem cùng lúc trên YouTube livestream, khiến chuyên gia phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi!"

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tiến sĩ Trần Việt Hùng, thường được biết đến với tên Hùng Trần, tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Iowa, Mỹ, một chuyên gia công nghệ, đã có bài chia sẻ:

"Thật không thể tin nổi luôn, lớp học online mà gần 9.000 người xem cùng lúc trên YouTube livestream. Cần gì phải cao siêu gì đâu, các giáo viên cứ học và sử dụng AI điêu luyện như một nghệ sỹ là Việt Nam vươn mình thôi. Gần 40.000 views và hơn 23.000 giờ xem cho mảng giáo dục thì cũng không tệ bà con nhỉ. Cả nhà cùng thả tim cổ vũ STEAM for Vietnam và 100% giáo viên Điện Biên đang oánh trận Điện Biên 'Phủ AI'nhé".

Theo đó, lớp học online mà TS. Trần Việt Hùng nhắc đến thuộc dự án Train the Trainers 2025: AI SuperTeacher. Đây là chương trình đào tạo về AI hoàn toàn miễn phí dành cho giáo viên trên toàn quốc đầu tiên trên thế giới do STEAM for Vietnam tổ chức, nhằm giúp thầy cô trang bị tư duy máy tính và ứng dụng AI hiệu quả vào trong lớp học.

Trước đó, TS. Trần Việt Hùng cũng bày tỏ sự ấn tượng khi hơn 14.000 giáo viên trên toàn tỉnh Điện Biên tham gia chương trình Train the Trainers của STEAM FOR VIETNAM để học cách ứng dụng GenAI vào các hoạt động giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục.

Vào ngày 1/3, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai giảng khóa học "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới" cho 100 cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục - đào tạo theo hình thức trực tiếp. Ngoài ra, khóa học còn có sự tham gia của hơn 480 điểm cầu là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Được giảng dạy bởi các chuyên gia công nghệ và AI, thầy cô sẽ được làm quen và thực hành với Gen AI để soạn giáo án, thiết kế học liệu, xây dựng bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh và tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, thầy cô sẽ được trải nghiệm AI Agent Tool – công cụ hỗ trợ giảng dạy độc quyền do STEAM for Vietnam phát triển. Bên cạnh đó, khóa học còn hướng dẫn thầy cô xây dựng các bài giảng sáng tạo, thiết kế trò chơi học tập, giúp mỗi giờ lên lớp trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc học, thầy cô sẽ được kết nối với cộng đồng hơn 5000 giáo viên cả nước, cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau áp dụng công nghệ vào giảng dạy. Sau khóa học, thầy cô có thể ứng dụng ngay AI vào lớp học, đồng thời tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài từ STEAM for Vietnam và mạng lưới giáo viên toàn quốc.

STEAM for Vietnam được TS Trần Việt Hùng cùng các cộng sự thành lập năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động liên quan tới giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật, Math - Toán học) tại Việt Nam. Đội ngũ STEAM for Vietnam vận hành bởi mạng lưới hơn 200 tình nguyện viên, gồm các chuyên gia, sinh viên và du học sinh người Việt trên toàn cầu.

STEAM for Vietnam mong muốn đem giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế và hoàn toàn miễn phí cho hàng triệu trẻ em Việt thông qua mô hình Live MOOC với hình thức Trực tuyến kết hợp Tại chỗ (Online-merge-Offline). STEAM for Vietnam cũng hợp tác cùng các tổ chức hàng đầu thế giới như Unicef và Scratch Foundation để đưa các chương trình giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế về cho các học sinh Việt nam một cách hoàn toàn miễn phí.

Chỉ sau 5 năm thành lập, STEAM for Vietnam đã đạt được hơn 50.000 học sinh và hơn 4.000 giáo viên, trang bị kiến thức về tư duy máy tính, lập trình và robotics. Đặc biệt trong năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử, STEAM for Vietnam đã đưa hơn 100 học sinh từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để tham gia kỳ thi robotics lớn nhất thế giới.