Cô gái "vui mừng" vì order bát súp kim chi được khuyến mãi con ruồi siêu béo, vừa nhìn no luôn khỏi cần ăn!

Người ta thường bảo mua áo quần online trên mạng như trò chơi may rủi xổ số kiến thiết, hên thì trúng được bộ đồ vừa vặn như ý, xui thì toang ngay từ khâu bóc hộp từ tay shipper. Có vẻ bây giờ order đồ ăn qua các ứng dụng trên điện thoại cũng tương tự như vậy, khi liên tiếp trên các group lớn nhỏ, các thượng đế đã kể ra vô số tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi đặt đồ ăn ship về nhà.

Mới đây, một cô gái đã khiến netizen "no ngang" bữa vì xuất hiện của vật thể lạ ở bát súp kim chi mình vừa order về. Nhìn thấy xong ai cũng điếng người vì không nghĩ nó "siêu to khổng lồ" đến vậy mà nhân viên chẳng hề nhận ra.

Bài đăng của cô gái thu hút nhiều sự chú ý của netizen

Cận cảnh con ruồi được vớt lên từ bát súp kim chi

Theo đó, cô gái trong bài viết đã đặt đồ ăn trên một ứng dụng giao hàng, mua 2 món ăn Hàn Quốc là tokbukki với giá 33k và súp kim chi với giá 51k. Vì là quán quen đã đặt nhiều lần nên khá an tâm khi bấm nút "chốt đơn", không ngờ khi hàng về đến nơi thì "xỉu up xỉu down" khi thấy con ruồi siêu béo trong phần súp.

Nhiều cư dân mạng xem xong liền bày tỏ sự thông cảm đến "nạn nhân":

- Cảm giác háo hức đợi món ăn về xong thấy con ruồi to thế này thất vọng muốn sụp đổ luôn á mọi người...

- Đang đói mà thấy con ruồi thế này là tôi cũng no ngang.

- Chia buồn cùng "thớt", lần sau né chỗ này ra là được.

Tuy nhiên, một bài netizen cũng bày tỏ sự hoài nghi vì chẳng lẽ nhân viên "mờ mắt" đến mức không thấy con ruồi siêu to như thế trong bát súp hay sao? Chưa kể màu đen nổi bật thế kia, vừa nhìn đã thấy ra vấn đề.

Hiện tại bài viết vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ netizen.

Nguồn: Tổng hợp