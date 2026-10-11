Cô gái Việt đẹp nhất LHP Busan 2026 xuất hiện rồi, sải bước đi bộ cũng sáng bừng phố Hàn

Liệu sự xuất hiện của cô gái này ở LHP Busan năm nay có gặt hái được thành công?

Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 đang diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ hàng loạt tác phẩm và gương mặt đáng chú ý của điện ảnh châu Á. Năm nay, điện ảnh Việt Nam có 5 đại diện góp mặt ở 4 hạng mục khác nhau, trong đó có 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại hạng mục Vision-Asia.

Mới đây, ekip 1982 đã có mặt tại Hàn Quốc để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan phim. Giữa những hình ảnh được cập nhật từ xứ sở kim chi, Thùy Anh nhanh chóng trở thành cái tên thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên liên tục chia sẻ khoảnh khắc tại Busan, đặc biệt là đoạn clip sải bước trên đường phố khiến người xem khó lòng rời mắt. Chẳng cần thảm đỏ hay ánh đèn sân khấu, Thùy Anh vẫn nổi bật với diện mạo chỉn chu, thần thái tự tin cùng phong cách nữ tính, thanh lịch.

Nguyễn Hoàng Điệp - đạo diễn của phim 1982 đã có mặt ở LHP Busan (Ảnh: FBNV)

Trong đoạn clip đang được chú ý, nữ diễn viên diện bộ trang phục ren trắng ôm dáng, kết hợp kiểu tóc dài uốn sóng buông lệch vai. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường nét trên gương mặt Thùy Anh. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay xuất hiện trong một bộ ảnh được dàn dựng công phu, Thùy Anh vẫn toát lên sức hút riêng qua những bước đi tự nhiên. Hình ảnh nữ diễn viên giữa đường phố Busan nhanh chóng nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng, nhiều người khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên trẻ.

Thùy Anh đăng tải clip ở Busan (Nguồn: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

1982 là tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người từng gây tiếng vang với Đập Cánh Giữa Không Trung. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau hơn một thập kỷ kể từ tác phẩm đầu tay, đồng thời đưa cô tái hợp với Thùy Anh sau nhiều năm. Trong 1982, Thùy Anh đảm nhận vai An. Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội vào mùa đông, xoay quanh Nguyễn Thu Yến, một nữ đạo diễn điện ảnh 40 tuổi do Đỗ Thị Hải Yến thủ vai. Sau khi bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm, Yến phải xoay xở giữa hàng loạt vấn đề gia đình khi mẹ mắc chứng đãng trí rồi bất ngờ mất tích, em trai cần tiền cưới vợ, em gái chìm trong nợ nần, còn ekip làm phim liên tục gây sức ép vì thiếu kinh phí. Hành trình tìm mẹ cũng trở thành hành trình để người phụ nữ này đối diện với những rạn nứt trong gia đình và tìm lại chính mình.

Thùy Anh ở hậu trường phim 1982 (Ảnh: FBNV)

Với câu chuyện giàu chiều sâu tâm lý, 1982 không đơn thuần kể về những biến cố của một gia đình mà còn đặt ra câu hỏi về cái giá của đam mê nghệ thuật, những tổn thương tích tụ theo năm tháng và sợi dây kết nối giữa các thành viên. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Đỗ Thị Hải Yến, Thùy Anh, NSƯT Chiều Xuân cùng nhiều gương mặt khác. Tác phẩm được lựa chọn tranh giải tại hạng mục Vision-Asia của Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026, trở thành một trong 5 đại diện của Việt Nam tại sự kiện năm nay.

(Ảnh: FBNV)

Đối với Thùy Anh, dự án còn mang ý nghĩa đặc biệt khi cô tái hợp với Nguyễn Hoàng Điệp sau Đập Cánh Giữa Không Trung, bộ phim từng đưa nữ diễn viên đến với các liên hoan phim quốc tế khi cô mới 18 tuổi. Sau hơn một thập kỷ, màn tái ngộ này cho thấy một chặng đường trưởng thành của nữ diễn viên, từ cô gái trẻ bước vào điện ảnh đến gương mặt tiếp tục thử sức với những dự án giàu tính nghệ thuật.