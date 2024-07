Cuối tuần qua, Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố - chương trình Việt hoá từ show thực tế về vũ đạo hot nhất Hàn Quốc Street Women Fighter đã chính thức lên sóng tập 1. Giữ nguyên format từ bản gốc, Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố gay cấn với những màn battle, so tài và cả "khẩu chiến" giữa các đội. Với 6 nhóm nhảy hàng đầu hiện nay gồm: F.E.D, HANOI X GIRLS, OOPS!, SALAD, SO FIRE, SS WARRIORZ, cực kịch tính, cạnh tranh ngay từ tập 1.

Gia Linh - Song Linh nói về mâu thuẫn giữa F.E.D và Hanoi X-Girls

Sau khi lên sóng tập đầu tiên, tâm điểm chú ý đang hướng về drama căng thẳng giữa hai đội F.E.D và HANOI X GIRLS. Cụ thể, trong phần nhận xét đội đối thủ, một ồn ào xưa kia của giới dancer đã bị khơi lại trên sóng truyền hình. Thị phi bắt đầu bùng nổ khi trưởng nhóm F.E.D có nhận xét thẳng thắng về người sáng lập HANOI X GIRLS.

Đội hình thi đấu của F.E.D Crew

Bộ đôi Song Linh - Gia Linh

Bộ đôi Song Linh - Gia Linh "dằn mặt" đối thủ không kiêng nể, khiến thế trận vốn nóng càng nóng hơn. Trên MXH, người sáng lập HANOI X GIRLS lập tức đăng đàn phản pháo, tố nhóm F.E.D vô ơn bằng nhiều lời lẽ gay gắt.

Ồn ào này khiến dân tình truy lùng danh tính nữ dancer cực ngầu trong tập 1 của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Dancer hàng đầu hiện tại, tài năng khiến nhiều người "ngả mũ"



Gia Linh - Song Linh là bộ đôi nức tiếng làng nhảy Việt. Cả hai được biết đến qua So You Think You Can Dance mùa thứ 4, sự nghiệp lên hương khi cùng Đức Việt thành lập nhóm nhảy HANOI X GIRLS. Nhóm nhảy từ 3 thành viên ban đầu tăng dần số lượng và khẳng định tên tuổi khi tiến thẳng vào bán kết Asia's Got Talent năm 2019.

Bộ đôi nức tiếng làng nhảy Song Linh (Cộ) - Gia Linh (Chéc)

HANOI X GIRLS liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình và sản phẩm âm nhạc lớn, đặc biệt là những MV đình đám của Hoàng Thùy Linh như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Bo Xì Bo… Tuy nhiên, sau thời gian đồng hành, Gia Linh - Song Linh tách khỏi HANOI X GIRLS, tự mình lập ra F.E.D Crew. Năm 2022, cả hai tiếp tục gây sốt khi tham gia Street Dance Việt Nam, được Chi Pu chiêu mộ.

F.E.D Crew được thành lập sau khi Song Linh - Gia Linh tách khỏi HANOI X GIRLS

Gia Linh - Song Linh có tài năng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những bước nhảy chắc chắn, dứt khoát nhưng vẫn mềm dẻo và chuyển động linh hoạt cho thấy sự khổ luyện lâu năm của hai nữ dancer.

Kỹ năng nhảy chuyên nghiệp của Song Linh - Gia Linh

Trong hai năm qua, Gia Linh - Song Linh xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, đồng hành cùng những cái tên hot nhất làng nhạc như HIEUTHUHAI, MONO,... Không ngoa khi nói Gia Linh - Song Linh là dancer hàng đầu hiện nay và khả năng còn ghi dấu ấn sâu đậm hơn sau Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Một mẩu là vợ anh tài Hà Lê, bị đồng đội cũ tố vô ơn vì 1 lý do

Trong hai chị em Song Linh (nickname Cộ) và Gia Linh (nickname Chéc), thì Gia Linh là vợ của Hà Lê - anh tài đang gây chú ý trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Gia Linh và Hà Lê gặp nhau lần đầu tiên khi cô mới 14 - 15 tuổi và Hà Lê gần 30. Lúc đó Gia Linh dự thi So You Think You Can Dance mùa 4, còn Hà Lê vừa là biên đạo vừa làm giám khảo, dựng bài nhảy cho các thí sinh. Cặp đôi thầy trò đi đến cái kết viên mãn.

Khi Hà Lê tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Gia Linh nhảy cover màn trình diễn Khiến Nó Ngầu tạo trend "sốt xình xịch" trên MXH.

Gia Linh là vợ anh tài Hà Lê

Gia Linh - Song Linh tạo trend Khiến Nó Ngầu ủng hộ Hà Lê

Do đó, khi Gia Linh - Song Linh bị trưởng nhóm HANOI X GIRLS công kích trên MXH, Hà Lê đã ra mặt bảo vệ. Trong bài đăng của Đức Việt, Gia Linh - Song Linh bị tố vô ơn, thậm chí nam dancer còn dùng nhiều từ ngữ nặng nề như "chống phá" để nói về việc bộ đôi tách nhóm.

Trên sóng tập 1 của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, Gia Linh thẳng thắn bày tỏ về quyết định rời nhóm năm xưa để hoạt động riêng là vì không còn chung tiếng nói, định hướng với nhóm trưởng. Ngoài ra, nhận xét về các thành viên của HANOI X GIRLS hiện tại, Gia Linh cho rằng họ nên "tự đứng trên đôi chân của mình", thay vì mang đậm màu sắc của nhóm trưởng ngoài đời.

Gia Linh - Song Linh công kích HANOI X GIRLS trên sóng truyền hình

Điều này đã động chạm đến Đức Việt của HANOI X GIRLS. Trong 4 thành viên hiện tại của F.E.D, có đến 4 người từng là gương mặt chủ chốt của HANOI X GIRLS. Trưởng nhóm HANOI X GIRLS thể hiện rõ sự bức xúc với việc Song Linh - Gia Linh lựa chọn rời nhóm, lôi kéo thành viên lập crew riêng, và có thái độ thiếu tôn trọng.

Trưởng nhóm HANOI X GIRLS - biên đạo Đức Việt đăng bài tố Song Linh - Gia Linh vô ơn

Anh tài Hà Lê bình luận dưới bài đăng tố vợ vô ơn

Hiện tại, Đức Việt đã xoá trạng thái kể trên và cho biết không muốn nói thêm về drama cũ. Tuy nhiên, các fan nhảy vẫn vô cùng quan tâm đến chuyện cũ của hai nhóm nhảy hot nhất hiện tại. Street Woman Fighter bản Việt được đánh giá "ngập" drama, hấp dẫn không kém gì bản Hàn Quốc.