Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, màn trình diễn của "anh tài" Hà Lê và nhóm Anh Tài Nham Thạch đã gây bùng nổ MXH, thậm chí còn được ví như sân khấu biểu diễn của 4 HLV Rap Việt.

Mới đây, bà xã Hà Lê đã gây sốt khi cùng hội chị em nhảy cover màn trình diễn Khiến Nó Ngầu như một cách khích lệ và ủng hộ chồng. Ngay lập tức, cộng đồng mạng liền truy lùng ráo riết profile nửa kia của nam ca sĩ.

Gia Linh - Song Linh cùng nhảy Khiến Nó Ngầu

Gia Linh còn chia sẻ đoạn clip khoảnh khắc lầy lội của ông xã Hà Lê

Visual ấn tượng của bà xã Hà Lê

Cô là "một mẩu" của cặp song sinh có tiếng trong giới dancer Gia Linh - Song Linh

Được biết, "nóc nhà" của Hà Lê là biên đạo múa Nguyễn Gia Linh (sinh năm 1997). Cô được biết đến khi là "một mẩu" của cặp song sinh Gia Linh - Song Linh đã có tiếng trong làng nhảy từ lâu. Tham gia So You Think You Can Dance mùa thứ 4, cặp chị em Gia Linh - Song Linh cùng Đức Việt thành lập nhóm nhảy Hanoi Xgirls. Nhóm nhảy từ 3 thành viên ban đầu đã tăng dần số lượng và khẳng định tài năng khi tiến thẳng vào bán kết Asia's Got Talent năm 2019.

Song Linh - Gia Linh tại So You Think You Can Dance

Nhóm nhảy Hanoi Xgirls

Hai chị em “chinh chiến” mọi mặt trận gameshow làng nhảy. Gia Linh và Song Linh từng gây sốt khi tham gia Street Dance Việt Nam

Kể từ đây, Hanoi Xgirls liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình và sản phẩm âm nhạc lớn, đặc biệt là những MV đình đám của ca sỹ Hoàng Thùy Linh như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Bo Xì Bo… Gia Linh - Song Linh cũng từng được Chi Pu chiêu mộ tại Street Dance Việt Nam năm 2022.

Cặp song sinh trong MV Hoàng Thùy Linh

Gia Linh và Song Linh đồng hành trong rất nhiều dự án âm nhạc của Hoàng Thùy Linh

Hiện tại, Gia Linh có team nhảy riêng và lớp dạy nhảy. Ngoài ra, cô còn cùng với em gái song sinh mở một quán cà phê ở Hà Nội.

Nói về chuyện tình cảm với Hà Lê, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên từ khi Gia Linh mới 14 - 15 tuổi và Hà Lê gần 30. Lúc đó cô dự thi So You Think You Can Dance mùa 4, còn anh vừa là biên đạo vừa làm giám khảo, dựng bài nhảy cho các thí sinh. Khoảng 4 năm sau, khi Gia Linh gần 20 tuổi, cặp đôi mới bắt đầu tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trong suốt quá trình đó, mỗi cuộc hẹn hò đều có sự xuất hiện của người em song sinh Song Linh. Đến năm 2016, Hà Lê mới có cuộc hẹn riêng đầu tiên với Gia Linh.

“Anh tài” Hà Lê nhí nhảnh bên bà xã Gia Linh

Đầu năm 2023, cặp đôi "thầy- trò" hơn kém nhau 13 tuổi chính thức trở thành vợ chồng. Trên mạng xã hội, cả 2 luôn khiến cộng đồng mạng ghen tị bởi những cử chỉ thân mật tình cảm và cũng cực "lầy lội". Netizen nhận xét, dường như cặp đôi sinh ra để dành cho nhau. Ngoài ăn ý trong lĩnh vực nhảy, vợ chồng "anh tài" Hà Lê còn hợp nhau trong cả về gu thời trang ăn mặc. Mỗi khi xuất hiện, cặp đôi luôn khiến mọi người trầm trồ vì quá chất!

Kết hôn vào năm 2023, cả 2 hiện đang có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc

Khi Hà Lê tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ngoài nhảy cover màn trình diễn của đội ông xã, Gia Linh cũng share bài ủng hộ chồng trên trang cá nhân. Thậm chí cô còn nói đùa rằng nhóm Anh Tài Nham Thạch gồm Hà Lê, Binz, Đinh Tiến Đạt và Rhymastic là nhóm F4 đình đám trong phim Vườn Sao Băng.