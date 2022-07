Cô gái sửa nhà kho, nơi nuôi heo thành nhà nông trại: Hình ảnh trước và sau gây bất ngờ

Biến nhà kho, nơi nuôi heo thành ngôi nhà nông trại

Phạm Diệu Linh (29 tuổi, hiện đang sống ở Mộc Châu) chia sẻ, từ nhỏ, cô vốn luôn mơ ước có một ngôi nhà và nông trại nhỏ theo phong cách đồng quê Châu Âu, như trong mấy câu chuyện cổ tích hay đọc hồi bé. Lớn lên, Linh vẫn giữ nguyên ước mơ đó.

"Vào năm 2018, mình bắt đầu làm content marketing cho một nông trại kết hợp du lịch trải nghiệm ở Mộc Châu. Đây cũng chính là một trong những nguồn động lực lớn để sau này mình có thể xây dựng nông trại trong mơ. Thời gian làm việc tại farm cũng bổ sung cho mình những kiến thức cơ bản và hữu ích về nông nghiệp. Chứ trước đó mình như tờ giấy trắng, không hiểu biết chút gì về nông nghiệp.

Diệu Linh đã sống và làm việc ở Mộc Châu một thời gian và quyết định gắn bó với mảnh đất này

Mình được cùng mọi người ở nông trại tự decor từng góc nhỏ, tìm hiểu và viết bài về các phương pháp canh tác nông nghiệp, hàng ngày được tiếp xúc rồi làm việc với những người nông dân hiền lành, chân chất.

Đầu năm 2020 là thời điểm dịch bệnh bùng phát, cuộc sống cá nhân của mình cũng gặp phải một vài biến cố lớn. Đây là thời điểm mình nhận ra những bất ổn trong tâm hồn và đã phải tự đấu tranh với chứng rối loạn lo âu, trầm cảm một thời gian khá dài.

Thật may mắn khi quãng thời gian ấy, mình vẫn được làm việc ở nông trại và trải qua những ngày tháng yên bình. Mình đã nhận ra thiên nhiên có khả năng chữa lành những tổn thương trong tâm hồn, giúp mình cảm thấy cân bằng và an yên hơn. Sau thời gian dài suy nghĩ, đến đầu năm 2022 mình đã quyết định sẽ nghỉ việc để chuyển sang làm freelancer (làm tự do) và từng bước xây dựng ước mơ của mình", Linh chia sẻ.

Nghĩ là làm, Linh thuê mảnh đất nhỏ tại Mộc Châu của người quen. Trên mảnh đất có một ngôi nhà kho cũ nên Linh quyết định sửa lại để ở. Trước đây, đó là ngôi nhà chủ nhà từng ở nhưng sau này khi có nhà mới, họ đã sử dụng nó làm nhà kho, chứa các loại khoai giống và làm trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Khi Linh có ý định thuê căn nhà này, chính chủ nhà đã khuyên cô rất nhiều về việc suy nghĩ kỹ càng. Ai cũng bảo ngôi nhà đã cũ, và họ không thể mường tượng Linh sẽ sửa cái "chuồng lợn, chuồng gà, chuồng vịt" này kiểu gì.

"Nói là 'chuồng lợn, gà' thì hơi quá, vì vốn là nhà cũ nhưng kết cấu vẫn còn khá chắc chắn, do không còn sử dụng nên hai bác chủ nhà mới tận dụng để làm nhà kho đựng đồ, và chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mình thì chỉ áy náy vì đã chiếm mất chỗ ở của mấy bé heo và gà, vịt của nhà bác", Linh hài hước kể.

Những hình ảnh trước và sau khi nhà kho được cải tạo

Nơi những chú heo từng ở đã trở thành một căn phòng màu xanh xinh xắn

Nhà bếp gọn gàng

Linh từng bước cải tạo lại nhà kho thành nơi ở cho mình

Cô gái bé nhỏ tự tay mua gỗ đóng cửa, hàng rào, sơn nhà để tiết kiệm chi phí

6 tháng sửa nhà là quãng thời gian mà Linh gặp khá nhiều khó khăn. Thợ xây rồi thợ điện nước thay nhau nhiễm Covid-19. Giá xăng dầu tăng nên giá nguyên vật liệu cũng tăng ít nhiều. Mẹ của Linh khi biết chuyện cũng không ủng hộ. Nhưng thấy con gái quyết tâm, bà chuyển lên ở cùng để giúp Linh trông nom nhà cửa và làm vườn. Em trai của Linh cũng xin nghỉ việc một thời gian để giúp chị sửa nhà. Chủ nhà và những người hàng xóm cũng giúp đỡ Linh rất nhiều, chạy qua chạy lại để trông coi thợ giúp.

Là con gái, không có kinh nghiệm trong việc xây dựng, Linh đã tham khảo ý kiến của nhiều người để tránh mắc sai lầm. Dù năng khiếu hội họa không được tốt cho lắm, nhưng Linh đã phải vận dụng hết khả năng để vẽ một bản thiết kế đơn giản về mặt trước của ngôi nhà để đưa cho thợ xem. May mắn, cuối cùng thợ đã làm đúng ý tưởng của Linh.

Em trai nghỉ việc một thời gian để giúp Linh sửa nhà

"Như đã kể từ đầu, vì yêu thích những ngôi nhà ở vùng đồng quê Châu Âu, mình đã quyết định lựa chọn phong cách Farmhouse. Mình yêu thích phong cách này bởi sự mộc mạc, nhìn qua có vẻ khá đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế và lãng mạn. Đặc trưng của phong cách này là những tông màu sáng và trung tính kết hợp với những món đồ nội thất bằng gỗ. Các vật dụng trong nhà cũng không cần quá cầu kỳ, có thể tận dụng các đồ cũ tái chế để decor vừa tiết kiệm lại mang nét độc đáo.



Phần kết cấu của nhà nhận thấy vẫn còn khá chắc chắn nên mình quyết định giữ lại. Phần mái lợp bằng fibro xi măng gần như đã hỏng toàn bộ nên mình thay bằng mái tôn lạnh màu trắng vừa đẹp lại chống nóng khá tốt. Do chi phí hạn chế nên mình chỉ làm loại trần nhựa thả với mức giá hợp lý.

Bên trong nhà ngày trước gia đình chủ nhà từng sống nên đã trát tường được một nửa. Mình thuê thợ trát nốt các phần còn lại và tường bên ngoài. Để tiết kiệm chi phí mình và em trai đã quyết định tự sơn nhà, dán giấy dán tường và trải sàn giả gỗ, đóng cửa phòng và hàng rào.

Mình mượn được máy cắt gỗ loại nhỏ và máy phun sơn của nông trại trước đây mình từng làm. Sau đó mình tìm mua gỗ pallet cũ để đóng cửa và làm mấy món đồ decor. Mình chọn mẫu cửa chữ Z, X đơn giản, mẫu cửa gỗ này cũng là một trong những nét đặc trưng của phong cách nhà nông trại. Hai chị em mình tự sơn các thanh gỗ pallet để đóng hàng rào. Số gỗ thừa cắt từ cánh cửa em trai mình cũng tận dụng để đóng thêm một số kệ và thùng gỗ để trang trí thêm cho căn nhà.

Cửa chính và cửa sổ là cửa gỗ lùa kính không thể tự làm, nên mình tìm mẫu đơn giản và thuê thợ gỗ ở địa phương đóng. Những thứ có thể làm trong khả năng chị em mình đều cố gắng tự làm để tiết kiệm chi phí tối đa", Linh cho thấy cô đã dồn rất nhiều tâm huyết cho ngôi nhà.

Không gian bếp được cô chủ trang trí bắt mắt

Với phong cách farmhouse thì bếp được xem như trái tim của căn nhà, dù không quá giỏi nấu ăn nhưng Linh rất yêu bếp. Cô mua vải hoa nhí về tự may rèm bếp và cửa sổ. Căn bếp được trang trí theo tông chủ đạo là trắng, xanh và nâu gỗ. Kệ bếp và bàn đảo bếp cũng do em trai Linh tự đóng.



Ở phòng khách, Linh chọn mẫu bàn gỗ hình tròn nhỏ xinh màu trắng, kết hợp sofa bằng vải hoa. Sau khi sửa lại nhà của cô nàng có 4 phòng. Nhưng do chi phí hạn hẹp nên Linh tạm thời chỉ thiết kế được 2 phòng ngủ theo chủ đề Hạ - Thu. Còn 2 phòng nữa, Linh dự tính sẽ thiết kế theo chủ đề Đông - Xuân.

Linh và mẹ tự dọn dẹp vườn để làm luống trồng rau. Trong vườn, cô trồng các loại: Bí ngòi, cải kale, cải cầu vồng, xà lách và các loại rau gia vị,...

Thời gian đầu, Linh và mọi người trong gia đình khá mệt, nhưng sau một thời gian thì dường như quen dần. Đặc biệt khi lao động mệt, Linh đi ngủ sớm và thức dậy sớm thì thấy tinh thần thoải mái và an yên hơn nhiều.

Mỗi góc đều rất xinh tươi

Những luống rau xanh trong vườn nhà

Khi chia sẻ câu chuyện của mình, mục đích của Linh không phải khuyến khích mọi người "bỏ phố về quê", vì cuộc sống "bỏ phố về quê" chưa bao giờ là dễ dàng.

Bản thân Linh từng có một thời gian sống và làm việc ở Mộc Châu, trước khi quyết định sẽ gắn bó lâu dài. Mộc Châu vốn không phải quê hương của Linh, nhưng cá nhân cô thấy đây là một mảnh đất nhỏ yên bình, khí hậu mát mẻ quanh quanh năm, bốn mùa ngập hoa trái và người dân thì thân thiện, dễ mến.

Ngay từ đầu, Linh đã biết hành trình của mình sẽ rất khó khăn, nhưng cô vẫn quyết tâm một lần được sống và cố gắng hết sức để xây dựng ước mơ trước năm 30 tuổi.

Đến hiện tại, Linh thầm cảm ơn tất cả những người đã ở bên, giúp đỡ để cô hoàn thành ước mơ: "Cảm ơn mẹ, em trai đã luôn yêu thương và bên cạnh mình, ủng hộ mọi quyết định của mình dù cho mình lựa chọn đúng hay sai. Cảm ơn những người hàng xóm thân thương luôn giúp đỡ mình, dù không phải người thân ruột thịt.

Cảm ơn mảnh đất Mộc Châu và thiên nhiên tươi đẹp nơi đây đã ôm ấp, chữa lành những vết thương trong tim mình. Và cuối cùng mình biết ơn vì trải qua nhiều khó khăn đã giúp một cô gái mà ai cũng nói nhìn mong manh, yếu đuối như mình trưởng thành hơn rất nhiều".

Ảnh: NVCC

